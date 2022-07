Bernardo Matías.

Los aportes de la cultura haitiana en la República Dominicana, muy especialmente en la frontera y los bateyes, constituyen una realidad, aunque se ignore o se valore negativamente, afirmó el antropólogo social Bernardo Matías.

En su habitual sección EL HOMBRE DE LOS VIERNES, en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV, Matías expuso sobre los resultados de una investigación que llevó a cabo en la frontera que comparten la República Dominicana y la República de Haití.

Explicó que en la frontera se ha generado un proceso de complementariedad entre los dominicanos y los haitianos, pero que la dominicanad no está en peligro ni se ha debilitado, sino que una cultura aporta y enriquece a la otra, lo que ocurre desde los dominicanos hacia los haitianos y viceversa.

"En la frontera la dominicanidad se recrea, se reafirma y se enriquece. Las relaciones no son de invasión, no son de sustitución, no son de imposición, sino de complementariedad. No hay riesgo o amenaza cultural en la relación con los haitianos", expresó.

Argumentó que si al hablar de riesgo o de amenaza cultural, entonces en la República Dominicana se debe de mirar hacia las relaciones con los Estados Unidos y su influencia sobre el pueblo dominicano.

