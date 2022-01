Elis Regina: la voz que nunca muere

Elis Regina.

(María Angélica Troncoso) El ímpetu de Elis Regina se reflejaba en su canto; una interpretación que brotaba desde sus entrañas y que viajaba en un segundo de la euforia a la tristeza; una voz tajante que permanece viva 40 años después de aquel 19 de enero, cuando su corazón dejó de latir y Brasil entero se paralizó.

La que es considerada como la más grande cantante de Brasil, y que ha sido comparada con Edith Piafh, Ella Fitzgerald y Billie Holiday, murió en la cúspide de su carrera. Tenía 36 años, un matrimonio feliz y tres hijos que eran su adoración.

Elis Regina Carvalho Costa (1945-1982) falleció en la ciudad de Sao Paulo por una sobredosis de cocaína y alcohol. Su muerte conmocionó al país entero y más de 15.000 personas acompañaron el cortejo fúnebre que la despidió.

Cuatro décadas después, una serie de homenajes en Brasil recuerdan a esta artista cuya voz la mantiene viva y en su trono.

De cuerpo menudo y con tan solo 1,55 metros de estatura, su apariencia no reflejaba el volcán que rugía en su interior. No tenía pelos en la lengua y su carácter volátil y explosivo marcó su vida y sus presentaciones. No en vano una de sus biografías se titula "Furacao Elis" (1985, Regina Echavarria).

Su temperamento le valió el apodo de "Pimentinha" (Picantico), un "regalo" de Vinicius de Moraes, uno de los padres de la Bossa Nova y quien escribió la letra de "Arrastao", la canción con la que Elis Regina saltó a la fama, tras ganar el Primer Festival de la Música Popular Brasileña, en 1965, con su interpretación.

Su amor por el canto ya se vislumbraba desde los 3 años, pero fue a los 12 cuando su presentación en un programa de televisión le abrió las puertas a una carrera que solo frenó su muerte.

Alentada por su padre, quien fuera su mayor promotor, dejó su natal Porto Alegre a los 19 años para ir rumbo a Río de Janeiro, donde llegó el 31 de marzo de 1964. La fecha marcaría no solo su vida sino la de la historia del país, que ese día sufrió el golpe de Estado que impuso una dictadura que se extendió hasta 1985.

Fue un período de persecuciones y exilios para varios artistas y pensadores, y un régimen fuertemente criticado por la artista, que llegó a decir que el país "estaba gobernado por gorilas".

En esa batalla su lucha se dio en los escenarios y su única arma fue su voz. Entonando en su particular estilo "O bêbado e a equilibrista" (el borracho y la equilibrista), exhortó decenas de veces el regreso de los desterrados. Desde entonces la canción de Joao Boso e Aldir Blanc, se convirtió en un emblema contra la dictadura.

Felicidad, tristeza, rabia, patriotismo, impotencia, todo lo dejó en los palcos. Por eso convirtió en himnos y referencia hasta estos días composiciones de famosos cantautores brasileños como "María, María", de Milton Nascimento, "Aguas de Março", de Tom Jobim, o "Como Nossos país" (Como nuestros padres), de Belchior.

Su mayor pesadilla fueron sus propias preocupaciones, de las que no conseguía alejarse ni en la tranquilidad de su hogar, pero solo una cosa le causaba temor: el Diablo y sus tentaciones, como confesó a la presentadora mexicana Talina Fernández en una de sus últimas entrevistas.

UN AÑO DE HOMENAJES

Son varios los homenajes preparados para conmemorar los 40 años de la muerte de Elis Regina. Desde una miniserie que será lanzada por HBO hasta la remasterización de "Elis y Tom" y "Falso Brillante", dos de sus álbumes más destacados.

Sin embargo, el más original de los homenajes será "Elis" una "fantasía biográfica", inspirada en la artista, que tendrá formato de historieta -al estilo europeo, como Asterix- y que el caricaturista y dibujante brasileño Gustavo Duarte espera lanzar este año.

Será una historia diferente, con una Elis Regina niña que estará acompañada de personajes surreales y en donde habrá mucho color. Un reto para este dibujante que por primera vez se inspira en un personaje real para dar vida a una obra.

"Es un mundo fantástico, solo que todo lo que sucede en ese lugar, en cierta forma ocurrió con ella", explicó Duarte a Efe.

Para este dibujante, cuyo trazo también está presente en los mundos de Marvel y DC Comics, estudios con los que trabaja, muchas de las cosas que ocurrieron en la vida de la artista harán una especie de "trasposición" para crear ese otro universo fantástico.

Grandes y chicos podrán disfrutar esta historia, que incluirá temas trascendentales como la dictadura de Brasil y donde Milton Nascimiento y Rita Lee, entre otras figuras de la música brasileña, que fueron parte fundamental en la vida de Elis Regina, también estarán presentes