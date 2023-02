El quinto festival literario Sur…ya está ahí

Darío Tejeda.

El quinto festival literario-sur, ya viene, o mejor dicho, ya está Ahí, ante nuestros ojos, avanzando por el desarrollo cultural y literario de una región que, a pesar del constante olvido estatal, crece y asume su repunte político, educativo y económico y cultural, desde la creatividad de nuestra gente y desde nuestra sureñidad.

El quinto festival literario-sur, se desarrollará los días 17, 18 y 19 de febrero del presente año, en San José de Ocoa.

De la organización de ese magno evento cultural, coordinado y apoyado por el "Centro Cultural Perelló", de Baní, dirigido por la destacada artista del pincel, Julia Castillo, he recibido una nota del destacado poeta e investigador dominicano, Darío Tejeda, en su calidad de presidente de ese quinto festival, donde me informa que soy parte del Comité organizador y me da a conocer que participaré en un coloquio sobre "La sureñidad" y que allí, debo plantear mis juicios sobre ese tema, propio de nuestra antropología cultural sureña, muy defendido por el hermano poeta y narrador, Embajador, Marino Berigüete e investigado y teorizado por nuestro hermeneuta, poeta e investigador, doctor Odalís G. Pérez, esa es nuestra realidad, a pesar de la ceguera de amigos y amigas, colegas que funcionan en la selección del Premio Nacional de Literatura, en este país, para quienes, parece que hay rostros invisibles y voces inexistentes. Esto no quería decirlo, pero ya lo dije...aunque me quede en la acera del medio...y me cierren las puertas.

Darío Tejeda, junto con el poeta y narrador, Virgilio López Azuán, me informó que, como creador, se me ha seleccionado para un reconocimiento dentro del desarrollo del quinto festival literario-sur, en la turística ciudad de San José de Ocoa, lo cual agradezco en el alma, por su decisión.

Yo no escribo para premios, ni para reconocimientos, sino que escribo para poder vivir. Si no escribiera me explotaría de angustias y sentimientos. La escritura, junto a la lectura, son mi forma de vida, son la confirmación de mi existencia, más allá del mundo material.

Hago un llamado a los creadores y creadoras de nuestro país, para que se integren a este significativo evento artístico-literario, porque, como bien dice el escritor Darío Tejeda: "El festival es del sur, pero no sólo de autores de la región. ¡Es del mundo literario!"

Les espero en San José de Ocoa, para que, juntos, disfrutemos de nuestra sureñidad y sigamos edificando las simbologías estéticas de la región, convencidos de que, desde esas particularidades, conformamos nuestras identidades y nuestra universalidad, como nación dominicana y caribeña. Te esperamos. Allá nos vemos, Dios mediante, porque de verdad que ya él Quinto festival literario-Sur, ya está ahí. Te esperamos, acompáñanos en esta goziosa aventura creativa, por nuestra sureñidad.

El autor de este trabajo, se dirige al público, al recibir el Premio Unico de poesia, durante el Primer festival Literario-Sur, en el 2019, en el Centro Cultural Perelló, en Baní. Detrás, se puede observar al poeta José Mármol, en representación del Banco Popular Dominicano, entidad financiera que apoya ese evento cultural. También se observa al lista y narrador, Virgilio López Azuán, directivo del Quinto festival literario-Sur.

Carta del presidente del "Quinto festival literario-sur, dirigida al Dr. Julio Cuevas:

Distinguido escritor y amigo Julio Cuevas:

"Dando seguimiento a su participación en el V Festival Literario Sur, por este mensaje tengo a bien informarle que, en el marco del evento, recibirá un reconocimiento que tendrá efecto el sábado 18 de febrero.

Tal como indicamos en la carta de invitación, le pedimos que, en el marco del evento, usted comparta sus conocimientos acerca de la literatura maravillosa sureña, mediante una breve presentación en un coloquio previsto para ello. Si usted no tiene objeción, su presentación será filmada para la posteridad, por lo cual esta debe resumir sus ideas, casi esquemáticamente, en no más de 15 minutos.

Asimismo, dado que el festival dura tres días (17, 18 y 19 de febrero), le pedimos indicarnos su tiempo de permanencia en el mismo, a los fines de reservar desayunos, almuerzos y cenas, y hospedaje.

Por favor, siéntase en la confianza de indicarnos cualquier requerimiento específico que usted tenga para su estadía en Ocoa durante el festival.

Queremos que se sienta bien en esta pequeña ciudad intramontana, afortunadamente localizada en una meseta de la Cordillera Central. Nos importan mucho los detalles y será nuestro placer poder complacerle.

Atento a sus noticias, bendiciendo la bondad de este día, le saluda cordialmente,

Darío Tejeda