El poemario Aire, de Ylonka Nacidit-Perdomo, será puesto en circulación

Ylonka Nacidit-Perdomo.

Ylonka Nacidit-Perdomo pondrá en circulación su poemario «AIRE» (soliloquios) en el Centro Cultural BANRESERVAS, este sábado 17 de septiembre, a las 11.00 de la mañana.

«AIRE» será presentado por Gala Mayí-Miranda, Historiadora de Arte especializada en la Universidad de Ginebra, en el Cine-Auditórium de la institución cultural, ubicada en la calle Isabel La Católica No. 202, Ciudad Colonial.

Nacidit-Perdomo, en agradecimiento a la amistad que la une a muchas personas por más de tres décadas — desde 1989 cuando publicó su primer poemario con Prólogo del ointeelctual, académico, historiador y político dominicano Tony Raful, actual Embajador de la República — obsequiará su libro autografiado y numerado a los asistentes, como un presente a inicio del equinoccio de otoño, a los invitados que ha convocado al acto.

¿Por qué Aire?

Ylonka Nacidit-Perdomo expresa que «Nombrar o desnombrar al aire, quizás sí, es lo necesario; más aún desde la prosa poética —para hacer una biografía de la escritura del aire desde el silencio— evocando a la Naturaleza sílaba tras sílaba en la representación figurativa del caracol y las orquídeas, sin ningún ruido para la memoria, sino sólo a través de los óleos de la tarde, la mañana, la noche y, las madrugadas.

»El aire solo con el significado que le basta a lo reunido; a las líricas percepciones que dictan los retazos de la ‘realidad’ distanciándonos de la inquisitiva objetividad. El aire necesario para la incesante búsqueda de lo amado; el aire que es un reclamo para descubrir/entender lo frágil de la vida. »

«AIRE» (Editora Búho, 2022) está ilustrado por la creadora multidisciplinaria Citlally Miranda Pérez, residente en Filadelfia (EUA) y, artista visual dominicana invitada a «Susurro: poéticas de la feminidad» en el Rogaland Kunstsenter, Stavanger, Noruega. 2022.

Contiene, además, «Prefacios» de Catharina Vanderplaats, distinguida Profesora Emérita de la Universidad Concordia en Montreal (Canadá), y de Alexander Selimov, Professor of Spanish, Iberian & Latin American Studies, de la University of Delaware y Universal Ambassador of Culture, UNESCO.

El tercer ensayo crítico/literario sobre su impaciente imaginería sensorial y de su oído atento a las sorpresas del fluir, cuando no tiene otra carencia que no sea la espera —con el cual se presentará el poemario— es, de la autoría de Gala Mayí-Miranda, Historiadora de Arte especializada en la Universidad de Ginebra