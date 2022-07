El plan perfecto de Poncio Pilá, de Haffe Serulle

En todos los tiempos, la humanidad ha sido tentada y atraída por la codicia, la ambición, el egoísmo y otros sentimientos mezquinos, que han creado nuestros fantasmas y demonios internos, y nos incitan a cometer atrocidades incomprensibles e irracionales.

Haffe Serulle, en su obra, a través de sus personajes nos invita a viajar sobre dos narrativas fragmentadas, una realidad externa y despiadada de la cual la humanidad no se escapa y a nuestro mundo interior, nuestro propio infierno.

Primero me gustaría hacer una breve introducción de los elementos externos de la obra, lo cual me lleva a conocer más el sentir y la vivencia del autor, quien como escritor ha navegado con naturalidad y seguridad en las corrientes literarias de la poesía, ensayo, novela, obras teatrales. Su participación magistral en el arte como dramaturgo, lo ha llevado a desarrollar su sensibilidad hacia los sentimientos y conflictos de la humanidad.

También es importante ubicar la obra en su contexto histórico y geográfico, el cual nos lleva a los tiempos actuales, a la miseria, necesidades de los pueblos y corrupción en que ellos viven, el avance de una tecnología moderna, al saber que somos observados a cada momento sin saberlo. Esta historia se narra en una ciudad cualquiera como la nuestra, donde los tentáculos políticos y religiosos se filtran invisiblemente en nuestra sociedad, afectándonos como individuos y nación.

Narrador

El narrador es un gran observador y muy prolífico en las descripciones de esas dos historias entrelazadas por el dolor y nos lleva muchas veces a la meditación y a sentir lastima por esos niños deformes y atormentados que se pierden constantemente en la angustia de un laberinto sin salida.

El narrador tiene la destreza de llevarnos a la historia presente, donde estos niños atormentados son adultos implacables movidos por la codicia y ansias de poder.

Personajes

Los personajes principales son: Poncio Pilá, Jesús y El Emperador. Ellos están unidos por el destino, una infancia precaria, violenta, que provoca en ellos, ya de adultos, una ambición descontrolada y una rara afición por la violencia y el crimen.

Estos tres hombres, desde niños tuvieron que defenderse y sobrevivir de los abusos, la miseria y abandono. Poncio Pilá y Jesús fueron amigos desde niños y de adultos fueron los jefes de sus propias pandillas y dueños del barrio.

El Emperador, que también tuvo la misma suerte de niño viviendo atrás de una pescadería con su madre en pobreza y abuso. Su vida da un giro cuando su madre y él van a vivir en una mansión, ella en calidad de empleada doméstica. Él, al ver tanto lujo, pensó: un día seré millonario. Y sí que lo logró, sin saber que las sombras que vivían en esa mansión lo seguirían por siempre. El fue el jefe de la banda más grande de esa región, y junto con Poncio Pilá y Jesús tenían negocios clandestinos.

Otros personajes en la obra son El Niño Rey y El Niño Papa, seres atormentados, grotescos, sin piedad. Se presentan en la historia fragmentada como el subconsciente despiadado de los jefes de las bandas .

También tenemos algunos personajes importantes de la iglesia católicas, que disfrutan y aceptan los favores y regalos monetarios de los jefes de las bandas. Mandatarios de las fuerzas militares también se hacían de la vista gorda y de diferentes maneras gozaban de los privilegios de El Emperador.

Narrativa, estilo, características

Es una prosa de carácter ficticio basada en la realidad actual. Muestra con muchos detalles la vida de los personajes, su mundo exterior y tormentos internos.

Paralelamente el autor tiene la destreza de manejar de una manera sobria dos tiempos dentro de la narrativa.

El autor, de una forma mágica, cautivadora, con descripciones surrealistas, nos lleva a lo más íntimo del subconsciente de los tres personajes principales: a su infancia interrumpida, abandonada y aterradora. El escritor lo manifiesta a través de figuras de niños grotescos, que en realidad no son niños, y nos traslada a un mundo dantesco, donde estos seres son atormentados por las sombras de un pasado no superado. En verdad, no son niños, son los diablos internos de los personajes.

¿Cuál era el Plan Perfecto de Poncio Pilá?

¡La gran pregunta qué todos nos hacemos al leer el título de esta obra!

EL plan perfecto de Poncio Pilá era tan perfecto que desató el temor e inseguridad de las grandes esferas religiosas y militares. Este plan era una amenaza para ellos. Este plan haría de Poncio Pilá, Jesús y El Emperador, los seres más temidos y poderosos del país.

¿Quieren saber cuál era el Plan?

* Carolina Briones.Providence, USA, 3 de diciembre, 2020. Puesta en circulación virtual.