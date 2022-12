Portada de El mañana nunca llega.

Cuando terminé de leer este libro de cuentos, pensé en los actuales escritores neiberos que podemos asumir, como base de representación, ante una posible publicación de autores y autoras de narrativa, procedentes de Neiba, en el Sur, y recordé a Ángel Hernández Acosta (Quinito. (Quinito. 2/2/1922-/, en Duvergé-/24/ 11/1995, en Neiba) ); a Manuel Matos Moquete (Tamayo, 6 de abril de 1944); a Leonardo Nín ( -); a Fernando Fernández (-).

También recuerdo a Abraham Méndez Vargas (Neiba, provincia Bahoruco, año 1961), en el mes de abril); Oscar Acosta (-); Alex Ferreras Cuevas (Nació el 30 de enero de 1966 en Villa Jaragua. Su nombre completo es Alfonso Alexandro Ferreras Cuevas-Alias, Alex-); a Tony Gutiérrez (-), y a la cuentista, Maritza Peña (-); y, abriendo las puertas, de esta interminable senda, hay que citar a entre otros. (Si he olvidado otros nombres, perdónenme).

En verdad, ya somos parte de un Sur que no puede seguir en silencio, sin sacar a relucir su bandera libertaria y creativa. Y de no ser así, trate de consultar esta obra "CUENTISTAS DEL SUR Y DE LA ISLA". (Antología.2005), de Edgar Valenzuela.

Debo corregirme este "apartarme" del tema central, pero es mi particular manera de, a veces, acercarme a un libro que amerita de más cuidado en el ordenamiento de los ambientes y en la estructuración de las escenas presentadas, en la mayoría de estos cuentos.

Me refiero ahora al libro "El mañana nunca llega", de Inidio Cuevas Vásquez (26-2-1968, en Neiba.). "Tiempo de Nosotros Editores". República Dominicana, 2021).

Inidio Cuevas Vásquez, al momento de recibir un certificado de reconocimiento por su labor como gestor cultural, dentro de la literatura y el cine, en Neiba y sus municipios, otorgado por el Voluntariado Sociocultural de Neiba-Bahoruco (VOSNEIBA), en el 2022. Le acompaña, el autor de este trabajo, el doctor Julio Cuevas, asesor cultural.

Esta obra está integrada por un prólogo, escrito por Nouel Florián y dieciséis (16) cuentos, donde, en la mayoría de ellos, el ambiente y los temas muy propios del contexto vivido por el sujeto autor, son presentados de manera directa, sin que medie una proyección de las descripciones metafóricas de los espacios, donde interactúan los personajes.

Esa esquemática forma de presentar los hechos, de manera directa, debe ser revisada, por parte del sujeto autor. Entiendo, que lo ideal sería darle mayor proyección estética o artística a los contextos y/o acciones situacionales de los personajes, en estas narraciones.

El propósito no debe ser, NUNCA, publicar por decir "yo tengo un libro publicado",sino hacerlo, después de pasarlo a otros ojos, escuchar las "críticas" de los demás autores y lectores y aplicar aquellas observaciones que usted entienda que pueden consolidar sus textos, en este caso, sus cuentos.

La prisa no debe empujarnos a editar o publicar en un libro, todo cuanto hago, sin revisar, varias veces. Le habla la experiencia. En este universo literario hay muchas artimañas, muchas de las cuales las aprendí en la Editora Universitaria de la USAD. No me pregunten cuáles son, viva las suyas, las sufridas por usted, y cada día aprenderás más sobre este mundo de piratas sin caretas.

Otro detalle que debo observar en estas narraciones es la extensión en la mayoría de estos cuentos. La idea no es presentar largas narraciones, como para dar lecciones morales o políticas a los lectores, lo ideal es decir y saber decir para entretener y/o poner a gozar a los lectores, aunque su narración tenga una palabra o una línea (Microrrelatos).

Ya estamos "jartos" de lecciones escolares o cívicas. Cuando se habla de literatura, estamos hablando de hechos esteticos, con la visión de recrear a los lectores. Debajo de esa recreación, quiera usted o no, siempre hay un mensaje.

Foto del escritor neibero Inidio Cuevas

Pero aquí, amigo lector, no todo es negativo. Cabe destacar el sarcasmo y/o la ironía con que el sujeto autor asume los temas de su narrar, en agunos cuentos, como lo hace en el cuento titulado "Machín". Veamos:

"En uno de esos viajes de negocios que solía hacer hacia el Valle de San Juan, se encontró con una disputa entre dos hombres que se habían citado a un duelo de honor provocado por un lío de faldas y tuvo que lidiar en el conflicto. El primero retó al segundo a un duelo para limpiar su honor, ya que el segundo tenía fama de "mujeriego" y gracias a sus dotes de "don Juan" conquistó a la mujer del primer hombre. Los espectadores eran muy numerosos, hacían apuestas,cada uno arengaba al suyo como si fuera un gallo. El murmullo no estuvo ausente en aquel lugar. Justo antes de que el pañuelo rojo tocará fondo, Machín hizo una intervención y quiso saber las razones del duelo. El hombre que había perdido a su única mujer, entre sollozos y lamentos le contó la historia:

-Lo que pasa ej que ejte señor me quitó a mi mujé. ¡Coño!, hoy lo matoa ese marba. ¡Hoy lo mató!

-¿Y cuántas mujeres tiene el caballero? Preguntó Machín, mientras volteaba la mirada hacia el otro hombre involucrado en el acto de salvaguardar la dignidad y la hombría.

-Ajta ahora tengo tres y buscando ma.

-Es que acaso está loco

No ve que este pobre hombre

Está muerto de dolor

Por el mal que usted le ha hecho,

Al quitarle a su mujer,

Pero tranquilo mi amigo

no se me vaya a alterar

Agarre estos dos mil

Y vaya para su hogar,

Y la mujer a éste...usted le debe entregar.

Ilustración del Dr. Odalís G. Pérez.

El duelo fue suspendido, y ambos hombres partieron a sus hogares felices y satisfechos, uno porque recuoeró a su mujer y el otro porque hizo su "agosto" sin mucho esfuerzo".

(Págs. 16-17, obra citada).

El sujeto autor trata de marcar, en estos cuentos, un trazo cinético, para ser más preciso, pretende ceñir sus narraciones a extensos guiones cinematográficos, lo cual lo obliga a ser esquemático, al presentar los hechos, en estos relatos.

Ha de esperase que estos relatos encuentren más espacios críticos y que el sujeto autor los asuma como parte de su propuesta de consolidación creativa, como narrador, como poeta, como cineasta y como gestor cultural. Desde esta obra hay una mirada múltiple, hacia las realidades ficcionales del Sur.

Finalmente, debo reafirmar que, una crítica que se respete, no mira, ni debe mirar, a los ojos del autor, ni conoce de apellidos, sino de discursos, expresados...desde hechos de lengua en movimiento, recogidos en la obra, ofrecida para su lectura, como deleite, como dialogía con, y, desde el texto.

Julio Cuevas en Acento.com.do