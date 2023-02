El legado de Jorge Pineda, de vida y obra

La madrugada de este 16 de febrero murió el artista plástico dominicano Jorge Pineda, nacido el 24 de septiembre de 1961 en la provincia de Barahon. Además de artista visual, Pineda fue director de escena.

Entre reseñas recopiladas sobre su vida y obra se cuenta que estudió los primeros años de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Trabajó en diseño gráfico, destacándose en la realización de carteles y ganando varios premios nacionales e internacionales.

Entre los numerosos premios y becas que recibió están el premio de instalación y dibujo del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes y el premio de instalación de la Bienal Nacional de Artes Visuales de la República Dominicana.

Participó en las Bienales de Venecia, de La Habana, de Lima y de Cuenca. Sus obras han sido expuestas en galerías y museos de todo el mundo y forman parte de importantes pinacotecas, como las del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), entre otros.

Jorge Pineda fue de arte internacional, pero siempre vivió y trabajó en Santo Domingo. Gracias a sus éxitos, el arte dominicano alcanzó una reconocida proyección de mercado.

Entre sus manifestaciones artísticas se hace imposible dejar de mencionar la exposición “After All, Tomorrow is Another Day”, un trabajo retrospectivo y antológico con más de veinte obras en distintos formatos, presentadas en bienales, museos y galerías durante 15 años de su carrera, en diferentes ciudades del mundo.

“After All, Tomorrow is Another Day” ocupó en 2014 toda la segunda planta del Museo de Arte Moderno (MAM). “Nadie podrá olvidar aquella instalación de violencia silente y sutil que simplemente exhibe uniformes impecables… para escolares embarazadas, vistiendo a una de ellas, maniquí impresionante”, dice una crítica publicada en un medio local para ese momento.

Esta exposición era de corte humanista, compuesta por obras que denunciaban el abuso infantil -físico y psicológico-, problemas ecológicos, de género y la migración. Otras obras hablaban del amor, la obsesión, la felicidad, la banalidad de la postmodernidad, temas políticos y el mestizaje