El IX Festival Guitarra Ethos, en Centro Cultural Banreservas, provoca emotividades

IX Festival de Guitarra Ethos, desarrollado en tres jornadas desde el jueves 25 de mayo, en el Centro Cultural Banreservas.

El Centro Cultural Banreservas culminó con éxito artístico y de público, el IX Festival de Guitarra Ethos 2023, logrando el disfrute del armonioso, tierno e intenso sonar de las cuerdas de la guitarra clásica, en interpretación de maestros, solistas y estudiantes, desde el jueves 25 hasta el sábado 27.

El festival, creado por el maestro cubano Rubén González Ávila, profesor del Conservatorio Nacional de Música, fue un viaje por el disfrute de la música y el conocimiento de la historia del instrumento, sobre todo a partir de la biografía del compositor cubano Leo Brouwer, quien revolucionó la forma tradicional de crear piezas para el instrumento.

El Centro Cultural Banreservas consideró en una declaración que con el IX Festival de Guitarra Ethos, se ha logrado poner en valor el arte musical a partir de este instrumento y el empeño y talento de maestros y estudiantes de la música que emana de las cuerdas.

Mijail Peralta Rodríguez, gerente de Cultura, recordó que sigue abierta la exposición Cayuco El fin último de las cosas, de esculturas con la obra de este artista y que puede ser visitada todos los días en la galería Ada Balcácer, del Centro Cultural Banreservas.

El profesor Rubén González Ávila, profesor de guitarra y creador del Festival Ethos, mientras ofrecía su concierto en la apertura del evento, el jueves 25 en el Centro Cultural Banreservas.

Durante el festival el público disfrutó de piezas de Leo Brouwer, Eduardo Martín de Cuba Francisco Tarrega y Paco de Lucía, de España, Edin Solís de Costa Rica, y de República Dominicana, Juan Francisco García, Excier Rodriguez, Juan Francisco Ordóñez, Luis Díaz y Felipe Báez.

El festival fue inaugurado el jueves 25, presentado por Mijail Peralta Rodríguez, gerente de cultura Banreservas, con un concierto del maestro González Ávila, formador de guitarristas dominicanos durante tres décadas.

El docente e instrumentista dominico-cubano ejecutó, entre otras piezas Cadencia y Romance (P. Bellinat y Smirnov), Estudio No. 2 (Francisco Mignone), Nocturno (Slavko Fumic), The Old Lime Tree (Sergey Rudnev) y Gran Jota Aragonesa (Francisco Tarrega), An Idea (Leo Brouwer) y el Vals Sencillo (Rafael Bullumba Landestoy (EPD).

Otras piezas que interpretó González Ávila fueron: (Suite del Recuerdo, de José Luis Merlín), My Gentle Harp, de Thomas Moor, Drama Koprusu, canción folclórica turca anónima y Suite Koyunbaba, de Carlo Domeniconi. Al final, fue rotundo y expresivo el aplauso del público, integrado por profesores y estudiantes de música (en especial de este instrumento de cuerdas.

González Ávila es un artista que se mete en su instrumento, canta interiormente su ejecución (sostiene que tocar guitarra es cantar). El programa estuvo disponible en un Código QR, modalidad que facilita la información sin usar papel desechable.

El viernes 26, el programa inició con clases guiadas a estudiantes de guitarra. Desde La Romana llegaron 10 estudiantes, con sus instrumentos, procedentes de la Escuela de Innovación de Bávaro (Bávaro Innovation School), dirigida por el profesor venezolano William Farinas.

En la agenda, iniciada a las tres de la tarde, se incluyó una actuación especial, para fines docentes, de Sahyra Reynoso, residente en Las Palmas de Herrera, y que estudia Arpa, canto y guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música, igual que sus otros tres hermanos varones.

El conjunto de instrumentistas de guitarra clásica ofreció el concierto del viernes 26 en el Centro Cultural Banreservas.

A las cinco y treinta, el profesor Diego Méndez ofrece una conferencia ilustrada con música en torno a la “La técnica guitarrística en la obra de Leo Brouwer”, compositor y guitarrista cubano, considerado una figura ya clásica por haber revolucionado la manera de componer música para las cuerdas.

Luego de la disertación y un descanso para el público, se ofreció un concierto de guitarra a cargo de los instrumentistas Emmanuel Roque y Flavia Núñez y Blades Peña y el Cuarteto de Cuerdas.

El sábado 27 se culminó con un concierto de Diego Méndez, Felipe Baaz, Edgar Molina, Emmanuel Roque y Rubén González, quienes interpretaron piezas de Leo Brouwer, Eduardo Martín (ambos de Cuba), Francisco Tarrega y Paco de Lucía, de España, Edin Solís, de Costa Rica y del país, piezas de Juan Francisco Ordóñez, Excier Rodríguez, Luis Díaz y Felipe Báez