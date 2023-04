El arte de la naturaleza y La realidad de la humanidad con Freddy Bretón

Freddy Bretón, Premio Nacional de Literatura 2023.

El otro día me encontré un grupo de estudiantes hablando sobre un autor en cuyas obras abundan el clamor por la justicia, la admiración y el respeto por la creación, las profundas interrogantes del ser humano, el misterio de Dios, entre otras cosas.

Y me nació el interés por conocer al autor, cuyo nombre es Freddy Bretón, Premio Nacional de Literatura 2023. De sus libros, me cautivó “Poesías completas”, por poemas como “Como la lluvia fina”, “Girasol”, “Árbol podrido” , entre otros.

En los poemas “Árbol podrido” y “Girasol” , el poeta utiliza la naturaleza para comunicar el mensaje que quiere transmitir, El árbol podrido, con 5 estrofas y un promedio de 6 versos por estrofa, es una metáfora sobre la muerte. Vida, juventud, en símil del árbol con un ser humano: “todo era florecer cuajar en frutos cuando la juventud te dio atributo”.

En la cuarta estrofa menciona lo ineludible de la muerte de la carne, la sepultura y el deterioro de todo lo material, usando las palabras piel, trozo, hendeduras y cuerpo, y terminando esta estrofa escribe: “no oirás voz amiga ni de tus hendeduras te brotará una queja cuando veas tu cuerpo cubierto de hongos, ridículas orejas”. Este último verso hace referencia a que la belleza es pasajera y nada de esto será recordado, y a veces nosotros nos preocupamos sobre nuestra belleza física de cómo nos vemos, y se nos olvida la belleza interior, la que todos van a recordar, la que perdura. En la última estrofa trata sobre que todos volvemos hacer polvo, recordando que Bretón es cristiano y él es fiel creyente de que nacimos polvo y al polvo volvemos.

El autor no solo se enfoca en la naturaleza al escribir, esto lo vemos en “esas paredes amigos”, un poema que trata sobre el aislamiento. De esas personas que no les gusta socializar y pierden su tiempo, los versos: “afuera pasa la vida y sucede que está adentro” “no supiste de dolor no sabes que hoy duele el tiempo”sutilmente él utiliza estos versos para hablar sobre el tiempo y como dice una frase muy famosa el tiempo es oro, debemos aprovechar nuestro tiempo y dejar ese aislamiento atrás, Freddy nos dice: “rompe esos muros, amigo airea tu alma mustia”.

Freddy Bretón es un escritor muy versátil. En sus poemas, novelas y cuentos abarca muchos temas. Sus textos provoca reflexión, interrogantes acerca del ser humano, de la creación, de la vida y la naturaleza. La lectura de sus poemas, por ejemplo, considero que serían de gran provecho para los jóvenes.