"Dizque”, no “dique”

La palabra “dizque”, que se utiliza en el español dominicano y de América como adverbio con el sentido de ‘al parecer, aparentemente, presuntamente’, se escribe con zeta, no “dique”, explica Fundéu Guzmán Ariza.

Pese a ello, es frecuente encontrar en los medios de comunicación dominicanos, especialmente en la reproducción literal de declaraciones, frases en las que no se respeta esta pauta, como se muestra en estos ejemplos: “Si lo tomas a cierta hora de la noche dique te da gripe”, “Reveló además que “se han puesto a decir dique que a mí me habían internado por el virus”“, “Uno no puede decir dique que él la maltrataba” o “Me falta el respeto él cuando dice que yo en un trabajo de animación, yo lo politizo; dique que me contratan para un evento, y dique me pongo a hablar de política”.

Como se registra en el “Diccionario del español dominicano” y en el “Diccionario de la lengua española”, el adverbio “dizque”, formado a partir de ‘dice que’, se escribe con zeta en la primera sílaba.

Asimismo, el “Diccionario panhispánico de dudas” desaconseja el uso de “dizque” seguido de la conjunción “que”.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo más apropiado habría sido escribir “Si lo tomas a cierta hora de la noche, dizque te da gripe”, “Reveló, además, que ‘se han puesto a decir que dizque a mí me habían internado por el virus’”, “Uno no puede decir que él dizque la maltrataba” y “Dizque me contratan para un evento, y dizque me pongo a hablar de política”.

Asimismo, es oportuno señalar que, al tratarse de un adverbio de uso coloquial, se aconseja limitar su empleo a este contexto.

