Día Nacional del Historiador: Aportes de Francisco Henríquez Vásquez a la historiografía dominicana

Historiador Francisco Henríquez Vásquez, fundador de la Escuela de Historia de la UASD

El historiador, que también fue doctor en Derecho y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante décadas, Francisco—Chito Henríquez—Vásquez, reunió en su recia personalidad el interés por la historia, por la libertad y los derechos democráticos de los dominicanos. De pensamiento liberal-hostosiano, que evolucionó al marxismo, sus pasos por la vida lo recuerdan vinculado por parentesco, a la familia Henríquez y Carvajal; a la lucha contra la tiranía y los remanentes del Trujillismo, pero en especial al estudio y la enseñanza de la Historia y a la formación de los primeros historiadores que ingresaron a la Universidad Autónoma de Santo Domingo posterior a la muerte de Trujillo, a partir del surgimiento del Movimiento Renovador Universitario en 1966.

Francisco Henríquez nació en la ciudad de Santo Domingo el 17 de mayo de 1916 y falleció el 20 de noviembre del 2007. Hijo de Enriquillo Henríquez García y Estela Vásquez Gautier, fue nieto de Federico Henríquez y Carvajal (rector de la Universidad de Santo Domingo y presidente de la Academia Dominicana de la Historia en 1930), y hermano de Federico (Gugú) Horacio Henríquez Vásquez, muerto en la expedición de Luperón en 1949, combatiendo la dictadura de Trujillo.

En el exilio: luchador contra la dictadura

Chito Henríquez fue pariente cercano de Francisco Henríquez y Carvajal que había sido presidente de la República en 1916, así como de Pedro y Max Henríquez Ureña, tenidos como importantísimos literatos dominicanos. Influenciado por el pensamiento hostosiano, como lo estaba una parte importante de la juventud del primer cuarto del siglo XX, desde muy joven evolucionó a ideas más radicales y se vinculó a la formación de organizaciones revolucionarias y socialistas.

Estuvo entre los principales organizadores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en 1939, del Partido Democrático Revolucionario Dominicano (PDRD) en 1943, y del Partido Socialista Popular (PSP), en 1946; además, Junto a Mauricio Baez, participó en la organización del Congreso Obrero Nacional a mediados de los años cuarenta. Debido a la represión política, marchó a la isla de Cuba, donde residió como exiliado y formó parte en la organización de la resistencia antitrujillista, en especial de la frustrada expedición de Cayo Confites en 1947.

Su regreso a Santo Domingo

Francisco Henriquez Vásquez, exiliado en 1962

Vivió por largos años en Cuba, Venezuela, México y en Europa, principalmente. Al producirse la muerte de Trujillo y en un ambiente de transición democrática, Chito Henríquez regresó el 15 de enero de 1962, pero después de 24 horas en el país, el Departamento de Migración lo deportó nuevamente, lo que no impidió que regresara el 21 de enero del mismo año, días después de finalizar el Consejo de Estado que presidió Joaquín Balaguer. Perseguido y vigilado durante el gobierno del Consejo de Estado, salió hacia Cuba antes de la toma de posesión del presidente Juan Bosch, regresando después de la guerra de Abril, en 1966. A mediados de julio de 1971, el gobierno de Balaguer volvió a impedir su entrada al país, al momento de que el profesor Henríquez regresaba desde Cuba vía México, donde había participado en contactos políticos con Francisco Alberto Caamaño.

Inmediatamente después de la guerra de abril, se inició el Movimiento Renovador en la Universidad del Estado. Venciendo los obstáculos del sectarismo ideológico y la resistencia de muchos izquierdistas-maoistas que se les oponían, ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1966, institución a la que dedicó gran parte de sus esfuerzos intelectuales, dedicado fundamentalmente a la enseñanza de la historia dominicana en una perspectiva científica y auspiciando la enseñanza y aprendizaje de esa ciencia a partir de la teoría marxista que se abría paso en la Universidad desde entonces, a través del estudio y la investigación apoyada en el materialismo histórico.

Organizando los estudios históricos

Tal y como lo refiere Emilio Cordero Michel en una entrevista para el Archivo General de la Nación publicada por Pastor de la Rosa con el título “Relatos biográficos de Francisco Henríquez Vásquez”, en la institución académica Henríquez Vásquez organizó un grupo que tuvo la iniciativa de comenzar a dar conferencias con temas históricos, con un programa que llamaron “Hacia una nueva interpretación de nuestra historia”. Esos seminarios eran impartidos en el paraninfo de la Facultad de Ingeniería, en la época en que la rectoría estaba ocupada por el doctor Rafael Kasse Acta, en el periodo 1970-1972. En esas conferencias—sigue diciendo Cordero Michel—, participaban Roberto Cassá, Cordero Michel, Franklin J. Franco y otros intelectuales. El interés mostrado por estos historiadores tuvo como resultado la formación del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, que de acuerdo a Tirso Mejía Ricart surgió el 14 de julio de 1967. A partir de ese año y ya en 1968, en las memorias del rector Andrés María Aybar Nicolás se refirieron a esos encuentros, destacando “la presentación con trabajos escritos y mesas redondas de una nueva interpretación de nuestra historia” dominicana e universal. El nuevo enfoque histórico, explica el profesor Jacobo Moquete, “adquirió caracteres más amplios y profundos que los de la historiografía tradicional, denotando ponderaciones criticas más acordes con el interés social amplio y con la formación del sector estudiantil en condiciones de una búsqueda más activa, libre y justa de verdad”.

Creando la Licenciatura en Historia

La licenciatura en Historia tuvo inicio, aproximadamente, en el año de 1970 durante la rectoría de Jottin Cury, como fruto de los cambios académicos que impulsaba para entonces el Movimiento Renovador Universitario. Como lo explica Cordero Michel, fue Chito Henríquez quien le dio vida a ese proceso, y “desde entonces, por aquella iniciativa, se comenzó a “impartir Historia Dominicana, que no se impartía en la Universidad”:

“Y Chito fue quien dirigió el Departamento de Historia—dice Emilio Cordero Michel, que para entonces era director del Colegio Universitario (CU)—, organizó los programas, reclutó los profesores, que la gran mayoría éramos profesores improvisados en Historia; aquí no había licenciados en Historia, nadie, o sea, yo de economía salté a Historia, como participante en esos seminarios, yo presenté una ponencia sobre economía en la sociedad taína (…). Pero Chito fue quien dirigió el Departamento y mantuvo el Departamento en pie, y peleó, porque una vez quisieron eliminar el Departamento otra vez y convertir la Historia otra vez en optativa”.

Francisco Henríquez Vasquez, nació en 1916 y falleció en 2007

Por su parte, la historiadora y profesora de la Universidad, que luego fue directora de la Escuela de Historia fundada por Chito Henríquez, expresa coincidentes detalles sobre el papel de Henríquez Vásquez en la formación del Departamento de Historia, cuando explica que:

Con la creación del Departamento de Historia, se creó la carrera de Historia en la universidad, “que no existía, es la primera institución de educación superior donde funciona la carrera de historia como una disciplina científica. Verdaderamente, claro, que en los pensum de otras carreras de las humanidades existía Historia Dominicana, Historia Universal, Historia de la Cultura (…). Pero formalmente los estudios de historia, como sabemos, como ciencia, como disciplina, como carrera, comienzan con el Departamento de Historia y Antropología, que lo que yo he resaltado es el hecho de que deslinda la tradición de la historia, digamos de las corrientes historiográficas positivistas, y ya abre los márgenes para los estudios de la Historia como ciencia y los orígenes de la interpretación materialista de la Historia, de manera formal”.

Para entonces, continua explicando la profesora Duran, “la historia se estudiaba en la Facultad de Filosofía antes del Movimiento Renovador, pero no como carrera, es decir, había una cátedra de Historia Dominicana, había una cátedra de Historia Universal, pero eran unas materias, pero no existía una carrera orientada a formar historiadores; es decir, no existía una carrera donde iban a estudiar personas que se iban a dedicar exclusivamente a eso, y tenía, entonces, un pénsum lleno de materias que los formaran como historiadores. Entonces no había eso, la persona estudiaba Filosofía y allí había Historia Universal, había Historia Dominicana y otras materias, pero no había un cúmulo de materias alrededor de la Historia Universal, Historia Dominicana e Historia de América, para formar adultos, eso no existía. Ahora, eso no se formó porque el profesor Henríquez lo propuso, eso se formó porque la universidad planteó la formación del Departamento de Historia; lo que hizo el profesor Henríquez fue entonces implementar eso”.

Entre el Departamento y el Museo

Después de Francisco Henríquez Vásquez salir de la dirección del Departamento de Historia, en 1972, permaneció como profesor de la Escuela impartiendo la asignatura Introducción al Estudio de la Historia.Como libro de texto de la referida materia, escribió un opúsculo que llevaba el mismo título, impreso a mimeógrafo aproximadamente en 1972, en el que desarrolló su concepción de la historia, muy influenciado por el positivismo y por el materialismo histórico. En ese escrito, Chito Henríquez abordó desde una posición crítica las diferentes “tendencias filosóficas de la concepción de la Historia”, entre ellas la materialista, positivista, y la del materialismo histórico. En ese texto, entre muchos otros temas, también abarca el método en la investigación histórica, y el método del materialismo histórico.

Francisco Henríquez Vásquez, conocido como Chito

Por otro lado, junto a sus actividades académicas, Henríquez Vásquez pasó a ser miembro de la Academia de Historia y vicepresidente de la misma a partir del 2001. Además, a partir del 27 de mayo de 1975, fue el primer director del Museo de Historia y Geografía.

Cuando acepto dicho cargo, explicó que lo hizo porque entendía que desde ese Museo él podía dar prioridad a los “estudios de historia y geografía relacionados con la formación de la nacionalidad dominicana, (…); porque el surgimiento de la nacionalidad dominicana está estrechamente vinculada, no solo con la historia, sino con el territorio, los aspectos culturales y la propia idiosincrasia del pueblo dominicano”. Luego de su salida del Museo de Historia, donde quedó sustituido por el historiador José Chez Checo, se concentró en la docencia universitaria.

Su Vocación profesoral

En cuanto a su vocación profesoral, debemos anotar que el profesor Henríquez fue un autodidacta. Cordero Michel lo califica a Chito Henríquez como un profesor muy bueno. Debido a que no existía un libro para la asignatura “Historia Social Dominicana” (His-011), se encargó de escribir un texto; al mismo tiempo que impartía docencia también lo iba preparando. De esa iniciativa surgió su “cátedra de Historia”, que por mucho tiempo sirvió para la asignatura que se impartía en el Colegio Universitario.

La pasión por la historia, especialmente de la historia dominicana, Henríquez Vásquez la expresaba cuando, en mañaneras tertulias en los Helados Capri, y tiempo después en el restaurante El Conde, participaba junto a profesores, compañeros de luchas políticas y jóvenes interesados en la historia, dando cátedras de las luchas encabezadas por el exilio dominicano en Cuba, en las que él fue uno de los principales protagonistas. Aquellas tertulias, donde también participaban el profesor Dato Pagan Perdomo, Kasse Acta, Juan Ducoudray Teddy Hernández, Jottin Cury, Roberto Cassá , y jóvenes interesados en la historia, se convertían en verdadera escuela para el conocimiento de la historia y la lucha de los dominicanos contra la dictadura de Trujillo.

Otros Aportes Bibliográficos

Nota firmada por el reportero Manuel Quiterio Cedeño

Lamentablemente, los aportes bibliográficos de Chito Henríquez, la mayoría de sus escritos todavía se encuentran dispersos en revistas y periódicos nacionales y extranjeros, especialmente en la revista Clío, órgano de la Academia Dominicana de la Historia institución en la que él fue vicepresidente en el período 2001-2004, en el Boletín del Instituto Duartiano, el periódico Ultima Hora, revista Política del PLD, y en el periódico La Noticia.

No es justo que los aportes del doctor Francisco Henríquez Vásquez queden en el olvido. Creemos que sus contribuciones como historiador, que fue miembro de la Academia Dominicana de Historia, director del Museo de Historia y Geografía, fundador del Departamento de Historia y de la carrera de licenciatura en Historia en la Universidad de Santo Domingo, merecen ser resaltadas, especialmente hoy que estamos celebrando el Día nacional del historiador.

