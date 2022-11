Del último día a la esperanza (X de XI)

Dibujo de Haffe Serulle.

Fantasmas de la infancia

Siempre me ha quedado la duda de si el hombre de la carreta estaba en la cueva o no al momento de yo visitarla porque averiguarlo me habría significado confrontar aquella realidad, que por entonces me resultaba incomprensible e insostenible.

Me separé del niño, volví a echarle un vistazo a mi entorno y como ya todo estaba demasiado oscuro corrí hacia la luz sin más ni más. Corrí tanto y tan de prisa que me nacieron alas.

La ilusión pasó cuando llegué a casa y me encerré en mi cuarto. Allí, en la soledad, y niño al fin, vi en una de las paredes las manos de un fantasma. Aparecieron de la nada y se extendieron, serenas y lentas, hasta alcanzarme el cuello y asirse luego a mi cabeza.

No sentí miedo. No, no sentí miedo.

Hoy me pregunto por qué el miedo no hizo estragos en mí como en otras ocasiones incluso de más incidencia mistérica y no sé qué responder.

Tampoco sé si las manos del fantasma se presentaron en el cuarto para acariciarme y soliviantar el dolor y la incertidumbre que los murciélagos y los seres desvalidos -pobladores olvidados de la cueva- dejaron en mí.

Pienso en ellos una y otra vez y se me hace difícil dejar de asociar la idea del sufrimiento con el maltrato a las hierbas.

Dolor y sufrimiento, ¿qué es lo primero?, me pregunto.

Duele todo aquello que nos hace sufrir, y sufrimos por los dolores asentados en nuestro cuerpo y, sobre todo, por las desviaciones y manipulación del pensamiento en favor de causas innobles.

Veamos algunos tipos de pensamientos distorsionados, propuestos por diferentes talleres de inteligencia emocional:

- Filtraje:

Se toman los detalles negativos y se magnifican mientras que no se filtran todos los aspectos positivos de la situación. Palabras claves: terrible, tremendo, horroroso, no puedo resistirlo.

- Pensamiento polarizado:

Las cosas no son blancas o negras, buenas o malas. La persona ha de ser perfecta o es una fracasada. No existe término medio.

- Sobregeneralización:

Se extrae una conclusión general de un simple incidente o parte de la evidencia. Si ocurre algo malo en una ocasión esperará que ocurra una y otra vez. Palabras claves: todo, nunca, nadie, siempre, todos y ninguno.

-Razonamiento emocional:

Cree que lo que siente tendría que ser verdadero: si siente como estúpida y aburrida una cosa, debe ser estúpida y aburrida.

- Culpabilidad:

La persona mantiene que los demás son los responsables de su sufrimiento, o toma el punto de vista opuesto y se culpa a sí misma de todos los problemas ajenos.

- La falacia de recompensa divina:

Espera cobrar algún día todo el sacrificio y abnegación, como si hubiera alguien que llevara las cuentas. Se resiente cuando se comprueba que la recompensa no llega.

- Visión catastrófica:

Se espera el desastre. La persona se entera o escucha un problema y empieza a decirse: “¿Y si estallara la tragedia?”, “¿Y si me sucede a mí?”.

Cansado de pensar en los murciélagos y en los seres desvalidos, me eché en la cama, cerré los ojos y vi las imágenes que transcribiré a continuación:

-El cuerpo desnudo del hombre de la carreta se asoma al sol, se nutre de sus radiaciones ultravioletas y regresa a la tierra convertido en tizón arrebatado de entre las brasas ardientes.

-En compañía de cientos de murciélagos, nuestro personaje cruza los linderos de la noche y lanza una mirada de advertencia a quienes profesan la maldad. Para evitar que estos generen daños colaterales, decide esfumarse sin anunciar su paradero.

-Un fleco de hierba retoza con mis iris y me proporciona la gracia de ver cunas de algodón dispuestas a recibir el cuerpo del hombre de la carreta.

Tiemblan mis ojos y en vez de abrirlos los aprieto hasta ver burbujas rojas delante de mí. Después, creo, me quedé dormido.

Haffe Serulle en Acento.com.do