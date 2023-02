Crónica del quinto festival literario-Sur: La voz cimarrona de Olivorio Mateo y Monte grande

Escritores participante, en el Quinto Festival Literario-Su-2023, visitando el Río Nizao, donde realizaron el "Recital en la montaña", en San José de Ocoa.

Desde aquí, un abrazo al Dr. Manuel Matos Moquete, Premio nacional de literatura, 2019, porque él, tú y yo, somos el Sur.

Este quinto festival literario-Sur, celebrado en San José de 0coa, del 17/19 de febrero del 2023, con el apoyo del Centro Cultural Perelló y otras entidades financieras y culturales de todo el país, inició su proceso de organización, desde el año 2022, para siempre.

Si me preguntan por el aporte cultural y político de ese Quinto festival literario-Sur-2023, no dudaría en confirmar que su valor ontológico, creativo y crítico, se resume en construir en nosotros, la conciencia de reconocernos en “ser el Sur”. Ya yo no soy del Sur, “yo soy el Sur”. Y tú también…eres el Sur.

Al rebuscar la gran cantidad de actividades culturales, artísticas, expositivas, desde paneles y cursos de escritura creativa, vemos que ese programa de actividades, ejecutadas, no abultadas, puestas en práctica, se constituye en un reto abierto a las instituciones culturales estatales y privadas del país, para que asuman una gestión cultural de hechos, cómo acaba de ocurrir en el Quinto festival literario-Sur-2023.

Si abrimos el programa Reformado y comparamos entre lo ofertado y lo realizado, comprobamos que todo se ejecutó, con un ambiente repleto de un público activo…alerta, gozoso y dispuesto a participar en cada una

de las actividades que fueron presentadas.

Pode constatar que el quinto Festival Literario-Sur, inició el día 16 de febrero, en la mañana, con un evento dedicado a adolescentes y a jóvenes, y que allí disfrutaron del saber de los poetas de la Dirección de Talleres literarios y la Dirección General del Libro y la Lectura, del Ministerio de Cultura, coordinados por Fanny Santana, del Ministerio de Educación y la Mtra. Ircania Báez, del Ateneo Ocoeño.

Después, ese mismo día 16/2/23, se desarrolló el Taller de Iniciación a la escritura creativa, en el Liceo Técnico “José Núñez de Cáceres”, con el escritor Ramón Mesa, poeta, pintor, narrador y gestor cultural, que está dándole sentido de apertura, desde aquí, a otros creadores y a otras creadoras de diferentes áreas geográficas del país, no sólo del Sur, haciendo trascender nuestro propio encuadre geográfico, hacia una sureñidad trascendente.

Además, se realizaron otras actividades con estudiantes del nivel Secundario del Ministerio de educación, en coordinación con la Dirección General de Cultura y el Distrito Educativo 03-03, del Ministerio de Educación. Las escritoras y profesoras, Olga Díaz (programa Dominicana Lée) y Fanny Santana (área de Lengua Española).

Después fueron realizados varios Talleres de Poesía, en el Liceo General "José Núñez de Cáceres", a cargo del poeta Valentín Amaro.

Y se presentó, un Taller de Cuentos, en la Escuela Primaria "Altagracia Irma Brito", con la narradora, Natacha Feliz Franco y un conversatorio con técnicos, directores y maestros del área de Lengua Española, en el Liceo Técnico "José Núñez de Cáceres", con el escritor Luis R. Santos, Director general de Cultura del Ministerio de Educación.

Además, se desarrolló un Taller titulado: La lectura como mecanismo de superación, en la Escuela "Altagracia Irma Brito" (Con alumnos de secundaria), a cargo del escritor Jimmy Feliz. Así como otro Taller titulado: "Cómo adquirir el hábito de lectura", en la Escuela "Santa Báez", a cargo del escritor Milcíades Ventura Lember.

No he querido motivar ninguna de estas acciones de gestión cultural, surgidas y aplicadas por el empuje estético y ético del equipo de coordinación estratégica del "Quinto festival literario-Sur", para que sea usted mismo, amigo lector, quien se forme una idea de los aportes de este quinto festival literario-Sur-2023, al desarrollo creativo e imaginativo del país, impulsado desde el 5to. Festival Literario-Sur-2023, realizado en San José de Ocoa.

Y ni hablar del plano turístico, educativo y de los soportes políticos que ya están brotando de aquí, con tanta fuerza... discursiva y argumentativa...que empujan al desparramiento inmediato de la Presa de "Monte grande", poniendo a deslizar su agua sobre nuestros llanos, derricaderos y montañas, para que nuestros campesinos y/o trabajadores de la tierra, respiren su vegetal primavera, florecida de Sur.

Esto se convirtió en un real semillero cultural. De ese semillero cultural, surgió el Taller de Iniciación a la escritura creativa, montado en el Liceo Técnico "José Núñez de Cáceres", con el escritor, pintor y gestor cultural, Ramón Mesa.

Otras importante Actividades con estudiantes de Secundaria, en coordinación con la Dirección General de Cultura y el Distrito Educativo 03-03, del Ministerio de Educación, bajo la Coordinación de las escritoras y profesoras, Olga Díaz, (Del programa "Dominicana Lee") y Fanny Santana (Del área de Lengua Española, del Ministerio de Educación).

Como dejar de comentar ese "Taller de Poesía", en el Liceo General "José liceo "Núñez de Cáceres", con el amigo poeta y académico, Valentín Amaro. Y el Taller de Cuentos, en la Escuela Primaria "Altagracia Irma Brito, con la narradora Natacha Feliz Franco, para decirles que ese hacer de creatividad, es lo que debe poner en práctica el Ministerio de Educación, en todo su sistema educativo.

Eso implica que el MINERD debe transformar su actual estructura curricular, por la construcción de un sujeto creativo, reflexivo, imaginativo y crítico. Sé que esa idea es parte del actual Ministro de Educación. Sus acciones así lo comprueban.

Vimos que las actividades abarcan también, un Conversatorio con técnicos, directores y maestros del área de Lengua Española, en el Liceo Técnico "José Núñez de Cáceres”, con el escritor Luis R. Santos, director general de Cultura del Ministerio de Educación.

También se realizó un Taller sobre "La lectura como mecanismo de superación", en la Escuela "Altagracia Irma Brito" (Con estudiantes del nivel secundario del Sistema Educativo Nacional), con el escritor Jimmy Feliz. Taller: Cómo adquirir el hábito de lectura, en la Escuela "Santa Báez", con el escritor Milcíades Ventura Lembert.

Y el Taller: "Leer para vivir mejor", en el Liceo "Ángel Emilio Casado", con la escritora Ysabel Florentino. Esa actividad estaba coordinada, por la Dirección General del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura.

El autor de este trabajo, Julio Cuevas extremo derecho), junto al laureado escritor sureño, Leonardo Díaz, residente en los Estados Unidos de Norteamérica. Al lado, la Licda. Fidelina Henríquez, esposa del Dr. Odalís G. Pérez, y la Bibliotecaria, Licda. Altagracia Miledys Cuevas Pérez (La Mujer Maravilla), esposa del Dr. Cuevas.

Otro evento importante fue el que se realizó, bajo el título de "Cómo crear el hábito de lectura". Eso fue en el liceo de "El Naranjal", con el escritor, poeta y pintor, Ramón Mesa, con la coordinación de las maestras Fanny Santana (Ministerio de Educación) e Ircania Báez (Del Ateneo Ocoeño).

Fue un programa diverso, activo, y muy bien organizado, lo que se puso en evidencia durante el Recital Poético de Caracoles. Homenaje patriótico al Coronel de Abril, Francisco Caamaño Deñó, en el 50 aniversario de la Expedición de Playa Caracoles, conmemorando en esta fecha. En coordinación con la Fundación Caamaño-Ocoa y el Colectivo Caracoles.

Ahí participaron los poetas: Ana Marchena; Darío Tejeda; Rannel Báez; Elsa Batista; Fanny Santana; Ramón Mesa; Mercedes Cabral; Nerys Soto y Ana Pujols, entre otros. Ese evento estaba coordinado por Elsa Batista (Del Ateneo Ocoeño), y los enlace con clubes de lectura, Luis Alfredo Tejeda (Pipilo). Esa actividad fue desarrollada en la Escuela de Bellas Artes.

Despues, fue montada y gozada la Velada literaria del Ateneo Ocoeño, donde Participaron los escritores, Luis R. Santos; Juan Casillas Álvarez y Miguel Ángel Fornerín (desde Puerto Rico), Darío TeTejeda; Elsa Batista; Mercedes Cabral y gestores literarios de los Ministerios de Educación y Cultura que participaron en nuestro 5to. Festival Literario-Sur-2023, en la "Terraza de la maestra Ircania Báez, en la calle "Juan Bosch", No. 14, sector "Los Maestros."

Además, hubo espacio para reconocimientos, por lo que se efectuó un Encuentro de Reconocimiento del Ayuntamiento Municipal, a los escritores Pedro Pablo Fernández; Rodolfo Báez; José Henríquez y Wilkin Alberto Maceo Méndez. Además, se resluzó una entrega de certificados, por parte del alcalde, Alcedo de los Santos. Eso fue en el “Liceo Técnico de Rancho Arriba”. Esa actividad fue Coordinada por las maestras Ircania Báez y Mercedes Cabral (Del “Ateneo Ocoeño”).

Todo los escritores y los gestores culturales allí presentes, fuimos guiados y orientados, desde un principio, por lo que hubo un recomiendo Especial Recibimiento y una acreditación de los participantes, eso se efectuó en el Palacio Municipal. Esa actividad de fino protocolo fue coordinadora por la escritora Mercedes Cabral, del Equipo de registro del “Ateneo Ocoeño”

Hasta nos enseñaron a ser libres. De ahí el taller titulado: “Leer para ser libres”, realizado en el Liceo Técnico “José Núñez de Cáceres”, a cargo del amigo y colega, el escritor Valentín Amaro. También participaron otros escritores, como Tito Alvarado.

Hicimos un recorrido por centros educativos del municipio y realizamos actividades con estudiantes del nivel secundario de educación, en coordinación con la Dirección General de Cultura y el Distrito Educativo 03-03 del Ministerio de Educación. Esa actividad fue Coordinada por las escritoras Olga Díaz (Del programa Dominicana Lée) y Fanny Santana (Del área de Lengua Española). Ahí participaron otros autores que estaban el festival, disfrutando de esa fiesta cultural en el Festival, cómo el escritor Luis R. Santos, director general de Cultura del Ministerio de Educación, y la prof. Sandra Margarita Encarnación, directora distrital de Educación, con la Coordinación de la escritora Olga Díaz.

Luego, se montaron las siguientes actividades, cómo el Encuentro Literario en cada centro educativo, con lecturas e intercambios con escritores participantes en el Festival, acompañados por miembros del Ateneo Ocoeño y un Taller de poesía, con el Círculo de Lectura del Liceo Técnico “José Núñez de Cáceres”, en torno al Punto de Lectura, con los escritores Rannel Báez y Olga Día y otros escritores participantes, entre ellos María Esthel Camacho y Nouel Florián.

Además, se realizó un Taller de Cuentos, en la Escuela “Luisa Ozema Pellerano”, con la escritora Natacha Feliz Franco, junto a otros escritores, como Carmen Ariza y Raquel Catalán.

No puedo dejar de mencionar aquí el Taller: “Leer para vivir mejor”, en el Liceo en Artes “Juan Pablo Duarte”, con la escritora Ysabel Florentino y los escritores Rafael Reyes Pineda y José M. González.

Más el Taller titulado “La lectura como mecanismo de superación”, efectuado en el Colegio “La Altagracia”, con el escritor Jimmy Feliz , Ramón A. Rivera y Bileisy Reyes.

Es que allí ocurrió una locura de emoción humana, dentro del imaginario de gente dispuesta a dar por su país, de ahí el Taller bajo el nombre de “La magia de contar historias”, realizado en el Colegio “Federico Froebel”, con la escritora Olga Díaz.

Los escritores, Julio Cuevas, Odalís G. Pérez y Marino Berigüete, exponiendo sobre “La sureñidad trascendente “.

Ya en el Municipio de la Ciénaga,se pudo realizar el Taller titulado “Cómo adquirir el hábito de lectura”, eso fue en la Escuela “Ana Teresa Chalas”, con el escritor Milcíades Ventura Lembert.

En el municipio El Pinal, se efectuaron actividad en coordinación con la Dirección General del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura.

Además, el Taller: “Cómo crear el hábito de lectura, en el Liceo de “El Pinar”, con el escritor y pintor, Ramón Mesa, bajo la Coordinacion de : la maestra Fanny Santana

Nos dieron un gran paseo “ECOTURÍSTICO Y DE CONFRATERNIDAD LITERARIA”. Para ese paseo poetico, salimos en un confortable autobús, desde

el Palacio Municipal de Ocoa. De ahí que nos pusieron a recorrer la mira por la siguiente ruta turística que abarcó a Ocoa – Río Ocoa – Sabana Larga y Nizao – Río Nizao, bajo la coordinación de la maestra Ircania Báez (Del Ateneo Ocoeño).

Allí realizamos lo que se llamó el “Recital Poesía en la Montaña”. Dio gusto escuchar aquellos poemas al viento, bajo el arrullo del río Nizao y su acuático piropo.

Eso fue en Nizao con los escritores participantes Simeón Familia; César Sánchez Beras; Elena Ramos: Ramón Roa Pimentel; Juan Pujols y Lorenzo Araujo (decimeros), Luesmil Castor; Bileisy Reyes; Luz María López; Saúl Marcano, Jesús R. Báez; María Estel Camacho; Inidio Cuevas; Berenice Baldera; Carmen Ariza; Emigdio Caamaño; Leda Herasme; Raquel Catalán; José M. González; José Espinoza; Ramón A. Rivera; Efraín Arias; Elvio Gutiérrez y Josefina Bernabel entre otros. Allí actuó como Moderadora la escritora Mercedes Cabral (Del Ateneo Ocoeño).

El viento y el frío de la montaña, nos sirvieron de maquillaje, para unas fotos para la historia de este quinto festival literario-Sur-2023. Todo ocurrió allí… en los paisajes, en las montañas y el río Nizao, olorosos a sureñidad trascendente.

Esa actividad fue coordinada por el cineasta y escritor, Julio Villar (Del Ateneo Ocoeño).

Pero tan suelto de juicio y tan sureño estaba ese quinto Festival, que hasta un Karaoke de merengue y bachata, degustamos de manera interactivo, con el grupo “Karaokeros de Corazón”. Eso fue en la Escalinata del Ayuntamiento de Sabana Larga. Allí no se escapó ni el protocolo estatal del Ayuntamiento Municipal. Todo se convirtió en un festivo manicomio artístico y cultural.

Ya en San José de Ocoa, se puso sobre el tapete “la Noche Poética en el Colmado”. La poesía de regreso a sus espacios populares y convertida en compañera de la vecindad del barrio y sus murmullos…

Fenomenal fue el “Recital con ciudadanos de a pie”, en el colmado “Katerin”, en la calle Altagracia # 76, en Pueblo Abajo, dónde participaron los Poetas Ramón Roa Pimentel; Ana Marchen;Lorenzo Araujo; Luz María López; Elena Ramos; Mercedes Cabral; Ámbar Jiménez; Ramón A. Rivera,; Efraín Arias e Elvio Gutiérrez; Josefina Bernabel; Saúl Marcano; Inidio Cuevas, entre otros creadores. Esa esquizofrenia creativa y transformadora, fue Coordinada olr la escritora Elsa Batista (Del Ateneo Ocoeño).

Ni hablar del recital “Poesía en el Barrio”, ya que fue fue un real Recital y un brindis de confraternidad comunitaria, en la calle “Ercilia Pepín”, en el sector “Los Maestros”. Ese evento fue en coordinación con la Junta de Vecinos y participaron los poetas Simeón Familia, José M. González, Scarlet Sánchez, José Espinoza, Tito Alvarado, Amahia Vargas, Rosa Reyes, Elena Ramos, Raquel Catalán, Carmen Ariza y Berenice Baldera, bajo la Coordinación de la maestra Ircania Báez (Del Ateneo Ocoeño).

Allí se creo una “NOCHE DE LIBROS, POESÍA Y RE”, cómo parte de la recepción inaugural.

En el Club Rotario de Ocoa (entrada del barrio San Antonio).

Se efectuó Donación de libros al Ateneo Ocoeño y a bibliotecas. Entre los donantes estaba Ángela Hernández, directora general del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, Dagoberto Tejeda, Freddy Aguasvivas, Carlos Alberto Soto, César Zapata, Ramón Tejeda Read, entre otros otros participantes en el Festival. El moderador de esa actividad fue el escritor Ramón Tejeda Read (Del Ateneo Ocoeño).

Presentación de los libros y Narraciones recientes de Isidro Jiménez Guillén: “De la Esquina Se Ve Todo”; Alberto Maceo: “Susurros del Alma; Juan Pujols: “Renacer en Otoño Es Vivir en Primavera”; Leda Herasme: “¡Allí Mismo!” ¡Sí Sabemos!” “Una Gallina Llamada Avibivha”, y Rosa Reyes Santana, con su obra “El Planeta en el Altar”.

“La poesía tiene voz de mujer”, fue un Espacio poético femenino, donde participaron las Poetas Luz María López, Luisa Navarro, Scarlet Sánchez, Mercedes Cabral, María Estel Camacho, Elena Ramos, Bileisy Reyes, Ana Marchena, Fanny Santana, Xiomara Domínguez, Raquel Catalán, entre otras invitadas. Esa actividad fue moderadora por la escritora Elsa Batista (vicepresidenta del Ateneo Ocoeño).

Hubo Brindis y por la vida y por la poesía , recital poético-narrativo y karaoke literario, con la Participación Bismar Galán, Rafael J. Rodríguez, Miguel Ángel Fornerín, Luz María López, Juan Casillas Álvarez, Nouel Florián, Odalís Pérez, Rodolfo Báez, Isidro Jiménez Guillén, Virgilio López Azuán, Ismael Díaz Melo, César Namnúm y otros invitados. Esa actividad fue Moderada por Mercedes Cabral y Carlos Alberto Soto (Del Ateneo Ocoeño).

Fuimos acreditados y Recibidos como participantes en el V Festival Literario Sur, en el Palacio Municipal de San José de Ocoa, en una acción protocolar bien organizada, bajo la Coordinación de la escritora Mercedes Cabral (Del Ateneo Ocoeño).

Y hasta yo fui al “Bazar de Libros, Artes y Sabores”, en el Parque “Libertad”, de San José de Ocoa, con la Coordinación de Gabriela Custodio (DelAteneo Ocoeño).

Y el evento más popular del Quinto Festival Literario-Sur -2023: “Poesía en la Guagua”, que eran breves recitales poéticos, con pasajeros del transporte público, con la participación Ramón Roa Pimentel, Luz María López, Bileisy Reyes, Mercedes Cabral, Elena Ramos y Xiomara Domínguez. Esa actividad fue Coordinada por la escritora Elsa Batista (Del Ateneo Ocoeño).

Y en el Salón “Padre Luis Quin”, del Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa, realizamos

un coloquio sobre la obra literaria de William Mejía, con los escritores Rannel Báez, Manuel Matos Moquete (virtual), Luis (Chito) Naut, Ramón Tejeda Read. Esa actividad fue Moderada por el escritor Luis F. Subero (Del Ateneo Ocoeño).

Y hasta el cine se puso en evidencia estética, entre imagen, luz, sonido, sujetos actores y escenarios, al exponer un breve documental titulado “William Mejía, taladrando el tiempo”.

Pude también escuchar la Propuesta de candidatura de William Mejía, al Premio Nacional de Literatura, por el escritor Nouel Florián (Neiba). Eso indica que ya estamos reclamando espacios que nos pertenecen y que disponemos de las herramientas intelectuales y organizativas, como base de poder creativo y crítico, para estar alertas y defender nuestras voces, porque, se lo reoito, ya dejamos de ser “del Sur”, desde ya “somos El Sur”.

Que a nena fue la Tertulia Testimonial de Escritores, con los premios nacionales de Literatura: Mateo Morrison, Diógenes Céspedes, Ángela Hernández, Tony Raful y Manuel Matos Moquete (virtuales). Moderador: el escritor Ismael Díaz Melo (Del Comité del Festival Literario Sur).

Y vimos la “Ceremonia central”, el gran Homenaje a Premios Nacionales de Literatura y de Periodismo, y reconocimiento a miembros del Comité de Honor del V Festival Literario Sur, con la Maestría de ceremonia, a cargo del poeta Virgilio López Azuán (Del Comité del Festival Literario Sur) y Elsa Batista (Del Ateneo Ocoeño).

También se siguió con la presentación de los libros,

“Son de la Loma”; “Antología de Escritores Ocoeños, y II Concurso Regional y IV Festival Literario Sur 2022-Cuento y Poesía”.

Cuánto gocé al escuchar el Coloquio sobre la Escritura Periodística Sureña, con los periodistas-escritores Luis González Fabra, Freddy Aguasvivas y Pablo McKinney con la Moderación de la artista Julia Castillo, directora del “Centro Cultural Perelló”.

Tambien aprendí bastate en el Coloquio sobre la Literatura Sureña, con los escritores Avelino Stanley, Emilia Pereyra, Miguel Ángel Fornerín y Basilio Belliard, con la moderador: escritor Darío Tejeda (Presidente del Ateneo Ocoeño).

Coloquio sobre la Sureñidad Cultural, con los escritores Marino Berigüete, Odalís Pérez y Julio Cuevas, con la Moderación del escritor Asdrovel Tejeda (Del Ateneo Ocoeño, que la hizo Darío Tejeda).

Otro de mis eventos de gozo fue “La Glorieta Cultural”: Poesía en el Parque, con la participación de los poetas Leonardo Nin; con una lectura viva, gestual, dramatizada y entonada “como'é", con sazón y ritmo en los tinos; Julio Cuevas, este simple mortal, montado en el espíritu de Juan Sebastián Lemba; también participó, Rafael Emigdio Caamaño, Ana Marchena, Ramón de Jesús Núñez Duval, Carmen Ariza, Rafael Pineda, Luesmil Castor, Elvio Gutiérrez, Bileisy Reyes, Elena Ramos, Xiomara Domínguez, Nouel Florián, Ramón Mesa, Jesús R. Báez y Juan Pujols, entre otros. Ese actividad está coordinada por la escritora Elsa Batista (vicepresidenta del Ateneo Ocoeño).

Recital de Poesía de Fe, en la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, al concluir la misa sabatina. Participantes: Rosa Reyes, Marino Berigüete y Giordano Encarnación, con la Coordinación de la mawstra Ircania Báez (DAteneo Ocoeño).

Y se nuevo lo bohemio, en la terraza azotea del Hotel “Lomas”. “Cuando la poesía se vuelve canción”: con Claudio Cohén y Olga Lara, por “ella es otra cosa”, con la moderación de la artista Julia Castillo, directora del “Centro Cultural Perelló”.

Y continuamos el gozo y el brindis por la vida , con el Recital poético-narrativo y karaoke literario, “al pie de la Montaña de la Cruz”, en la Terraza Azotea de “Lomas Hotel”, con los escritores participantes: Mateo Morrison, Diógenes Céspedes, Ángela Hernández, Tito Alvarado, Bismar Galán, Rafael J. Rodríguez, Miguel, Ángel Fornerín, Juan Casillas Álvarez, Basilio Belliard, Alexis Cruz Rodríguez, Avelino Stanley, Marino Beriguete, y otros. Cantantes participantes,

Karina Aguasvivas, Maribel Méndez, Vielka Aguasvivas, entre otras. Con la Moderacion de la escritora Mercedes Cabral (Del Ateneo Ocoeño).

Actividades coordinadas por el cineasta y escritor Julio Villar (Ateneo Ocoeño).

Se realizó el Performers con el tema: “Café. Presentación de estatuas vivientes”, en el Parque “Caamaño”. Una Noche de cine, no podía quedarse,por lo que hubo la Presentación de los cortometrajes: “Los amos” (de Juan Bosch, director: Jorge Núñez Pascual); dos cortos realizados en Bani: “Desobediencia” (director: Joshua Mejía) e “inocencia” (director: Israel Martínez); y un corto realizado en Ocoa y Sabana Larga: “El último junte” (director: Julio Villar). Eso fue en el Ayuntamiento Municipal de Sabana Larga.

Ya al final, hasta un Bazar de Libros, Artes y Sabores, vimos y disfrutamos, en el Parque “Libertad”,con la Coordinación de Gabriela Custodio (Del Ateneo Ocoeño).

Que creativo y sensual fue el “Recital Solidario con Envejecientes”, en el Hogar de Ancianos “San Antonio de Padua” (con obsequios y donaciones), con la partición de los Escritores, Rosa Reyes, Josefina Bernabel, Bileisy Reyes, Lorenzo Araujo, Juan Pujols, Elena Ramos, Saúl Marcano y otros, bajo la Coordinación de Mercedes Cabral (Del Ateneo Ocoeño).

He aquí los nombres de algunos escritores o creadores que, de una forma u otra, se involucraron en este Quinto Festival Literario-Sur-2023:

William Mejía

Diógenes Céspedes

Jeannette Miller

Ángela Hernández

Manual Matos Moquete

Mateo Morrison

Tony Raful

Emilia Pereyra

Minerva Isa Martínez

Luis González Fabra

Pablo McKinney

Freddy Aguasvivas

Dagoberto Tejeda

César Sánchez Beras

Simeón Familia Avelino Stanley

Basilio Belliard

Julio Cuevas

Leonardo Nin

Miguel Ángel Fornerín

Odalís Pérez Nina

Luz María López (Puerto Rico) Juan Casillas Álvarez (P. Rico)

Olga Lara

Claudio Cohén

Ismael Díaz Melo

Virgilio López Azuán

Julia Castillo

Marino Beriguete

Bismar Galán (Cuba)

Ana Marchena

Lorenzo Araújo

Alexis Cruz Rodríguez

Rafael J. Rodríguez (Cuba)

Ramón de Jesús Núñez Duval

Nouel Florián

Rafael Emigdio Caamaño

Tito Alvarado (Chile)

Rafael Pineda Luisa Navarro

César Augusto Zapata

Alex Ferreras

César Namnúm

Raphael Frances Diaz

ESCRITORES DE LAS 10 PROVINCIAS DEL SUR RECONOCIDOS EN EL V FESTIVAL LITERARIO SUR - OCOA 2023

Azua

Dr. Alfredo Navarro Dra. Ana Marchena

Bahoruco

Leonardo Nin

Alex Ferreras

Barahona

Aguada Ramírez

Victoria Camila Cuello Feliz

Elías Piña

Alcibíades de la Rosa Ramírez Hostos Gustos Mora Oviedo

Independencia

Yeudi Rolando Pérez

Nelson Medina De Oleo

Peravia Freddy Aguasvivas Jesús Ramón Báez

Pedernales

Luis Vencedor Bello Mancebo Jesús Ramírez, Méndez

San Cristóbal

Yaina Rodríguez Juan B. Nina

San José de Ocoa

Pedro Pablo Fernández

Ramón Tejeda Read Asdrovel Tejeda

San Juan

María Melo

Juan C. Venzan

COMITÉ PERMANENTE DEL FESTIVAL LITERARIO SUR

Ismael Díaz Melo

Virgilio López Azuán

Julia Castillo

Apolinar Medrano

Rannerl Báez

Nouel Florián

Fanny Santana

Ramón Mesa

Víctor Cuello

Fernando Sánchez

Natacha Feliz Franco Joaquín Flores

Francis de los Santos

CONSEJO DIRECTIVO DEL ATENEO OCOEÑO

Darío Tejeda

Presidente

Elsa Batista

Videpresidente

Luis F. Subero Secretario

Ircania Báez Casado Tesorera

Ricardo (Harris) Castillo

Encargado Relaciones Públicas

Ramón Tejeda Read

Miembro asesor

Asdrovel Tejeda

Miembro

Ramón Roa Miembro

Mercedes Cabral

Miembro

CON EL AUSPICIO DE COLABORADORES

Distrito Educativo 03-03 de

San José de Ocoa

Canal 10 Ocoa

Canal 12 Telecable Ocoa

Club de Leones Ocoa

Club Rotario de Ocoa

Ayuntamiento de Nizao-Las

Auyamas

Ayuntamiento de Rancho Arriba

Clúster Ecoturístico y Productivo de San José de Ocoa

Café Santo Domingo

Sr. José González

Sra. Bernarda (Maribel) Tejeda

Sr. Yasser Subero

Sr. Yovanny Arias.

Ese Quinto festival Literario-Sur-2023, es un llamado a todo el país y sobre todo, a las instancias del poder político en este país, escuchen a los humanistas transformadores. Ya no somos sujetos-momias, Zombis, sombras o fantasmas, nooo. Ya tenemos voz, y sabemos que la lengua nos hizo despertar, y sabemos que tenemos razonamiento, discursos y acciones y sabemos que podemos romper los diquez de “Monte Grande”, para irrigar nuestras tierras. Desde este Quinto festival literario-Sur -2023, hemos descubierto que ya no somos del Sur, hemos aprendido que SOMOS EL SUR.

Julio Cuevas en Acento.com.do