La Asociación Dominicana de Cineastas consideró que su marcha del miércoles al Congreso Nacional dejó sentir la postura del sector para que la Ley Nacional de Cine 108-10, sea preservada en sus esencias en favor de un sector que es marca nacional. Y anunció que asistirá a las vistas públicas para exponer sus puntos de vista y redoblará su lucha advirtiendo del daño a los ingresos del país y a la subsistencia de un complejo laboral que alcanza los 25 mil puestos de trabajo, si se eliminara de la pieza promulgada en 2010.

El presidente de ADOCINE, Hans García, destacó la relevancia de la industria cinematográfica, ha crecido en los últimos años, ha creado más de 25 mil empleos, ha proyectado a la República Dominicana en el ámbito internacional, por lo que la Ley puede ser revisada como lo manda la misma legislación, preservando su prerrogativas en favor del cine

García subrayó la importancia de mantener esta ley, que ha estimulado la inversión extranjera, y generado significativamente divisas del país.

“El encuentro con los diputados lo valoramos como muy positivo. Tuvimos la oportunidad de demostrarles con números y datos reales todo lo que la industria del cine ha aportado a la República Dominicana, así como desmitificar las falsedades que han circulado en los últimos días sobre las taquillas, la inversión extranjera y el gasto fiscal“, afirmó García.

La manifestación de actores, guionistas, directores, productores, distribuidores, exhibidores y técnicos del cine, fue contundente y se les mostró unidos en torno a la defensa de una ley que consideran vital para el desarrollo de un sector que ya forma parte integral de la cultura y la economía dominicana.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió a Hans García, presidente de ADOCINE; Danilo Reynoso, secretario; Iván Reynoso, productor y expresidente de ADOCINE; Rafael Elías Muñoz, vicepresidente de Lantica y miembro de ADOCINE; Nashla Bogart, actriz y miembro de ADOCINE y Henry Viola, técnico del área de arte en cine.

García advirtió el daño irreversible que podría ocasionar al país la aprobación del proyecto de reforma que propone derogar los artículos 34 y 39 de la Ley de Cine.

Abinader, abierto a revisar

El presidente Luis Abinader declaró que su gobierno está abierto a revisar las medidas proyectadas y que en este caso del cine y otras áreas, no sería distinto.

Los cineastas, aun cuando no han producido una declaración oficial al respecto, han comentado que la postura de Abinader abre una posibilidad para negociar y poder acceder a que la reforma no se convierta en una retranca que limite y elimine las notables ventajas que implica la Ley Nacional de Cine y en particular de sus artículos 34 y 39.

“Creemos que el diálogo, el análisis racional y el espíritu crítico deben ser la orientación a seguir. Las opciones que ofrece la ley para hacer cine nacional, una industria que no puede ni debe ser medida desde la perspectiva de quienes, sin conocerla, están opinando, con todo su derecho, pero sin razones ni financieras ni sociales, para que sea eliminada” dijo uno de los directivos de ADOCINE que solicitó no ser identificado porque no es una postura oficialmente adoptada aún por la entidad que agrupa los profesionales del cine.

Sostuvo la fuente que nadie está en desacuerdo con la necesidad de que el Estado incremente sus ingresos por las necesidades y proyectos planteados, pero ratifican que, en sectores como el cine, significaba la pérdida de competitividad con países destinos de turismo que tienen leyes de cine protectoras de sus industrias.

La marcha, un ejemplo

La marcha de la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (ADOCINE), para expresar su firme rechazo a la propuesta de derogación de la Ley 108-10, que rige la cinematografía en el país, fue un ejemplo de orden y disciplina debido a las orientaciones que se trazaron previamente.

No hubo ningún incidente desagradable o acto de violencia, no se arrojó ni una botellita plástica o residuos al suelo, tal y como se había previsto. Los organizadores, mediante sus medios de comunicación interna, fueron enfáticos en estos aspectos.

La marcha fue determinada por el encuentro celebrado días antes en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la mayor asistencia que se haya alcanzado en estas jornadas de defensa a la Ley Nacional de Cine.

En el Aula Magna se plantearon muchas acciones, pero sobresalió la de una marcha pública, pacífica, firme y ordenada..

Actores, guionistas, directores, productores, directores, técnicos de diversas áreas y otros profesionales del cine, consideraron la ley que es vital para el desarrollo de un sector en la medida en que es integral de la cultura y la economía dominicana.

ADOCINE se presentará este jueves en las vistas públicas convocadas por el Congreso, con el objetivo de seguir fortaleciendo su lucha por la conservación de la Ley de Cine.

Redoblará la lucha

ADOCINE sostiene que participara en todos los espacios institucionales de diálogo pero también mantendrá su incidencia pública en medios y ámbitos en los cuales: “Nunca habíamos estado en un escenario en el cual corriera peligro el instrumento legal fundamental que nos da apoyo. Podemos apoyar su revisión y adecuación de sus articulados, pero manteniendo el objetivo fundamental con que se concibió y se luchó por años para tener nuestra Ley Nacional de Cine” dijo una fuente ADOCINE.