Consideraciones sobre la crítica literaria

Libros y lectores.

Considero de que lo más adecuado es comenzar este artículo explicando desde mi punto de vista… ¿Qué es la crítica literaria?

Se puede llamar crítica literaria, al ejercicio que se encarga propiamente de la ejecución analítica y valorativa de la literatura, de una o varias obras que la conforman. Tomando en cuenta, claro está, la estructura general de como está compuesta dicha obra.

Si tomamos en consideración lo ya dicho. El quehacer que ejercen las personas que se dedican a la crítica literaria no es tan sencillo como se podría creer. La literatura es una invención interpretativa inacabable, y digoinacabableporque cada individuo puede apreciar la lectura de distinta manera y en relación a esto, cada lector tendrá un punto de vista diferente en cada lectura. He aquí lo complicado de ser crítico y la de ejercer dicha labor de manera profesional. No es lo mismo un juicio valorativo a una obra que se le hace desde la perspectiva(de que me gustó lo leído)a que se tome en consideración todos los elementos que conforman el libro. Empezando por el manejo del lenguaje, de como está organizado el libro, la estética, sintaxis, etcétera… La literatura es un mundo para descubrir, apreciar y de la misma manera se debe ser cuidadoso a la hora de hacer un buen análisis.

Una crítica que se haga tomando en cuenta todos estos puntos ya mencionados, podríamos decir que es una valoración profesional. El crítico no simplemente arrojaría un análisis preferencial de lo estudiado, sino que se concentraría en desarmar el libro (hipotéticamente) para ver y estudiar la estructura que lo conforma.

Siempre he leído y escuchado que en la República Dominicana no existe la crítica literaria como tal, que lo que existe es la valoración preferencial entre amigos y conocidos. Incluso he tenido la oportunidad de leer algunos comentarios sobre diversos libros. En mi punto de vista: sea que el libro en verdad no tenga gran valor o de que en realidad lo tenga, esos comentarios lo único que hacen es hacer daño, porque si en verdad deseamos hablar de un libro, haciendo el intento de que sea lo más profesional posible, debemos sustentar lo que se plantea y no solamente decir (“El libro es bueno/ el libro es malo, porque me gusta o porque no me gusta”)y no dar detalles del porqué de esa afirmación.

Siempre he dicho: que el mejor crítico, a fin de cuentas, no es una persona, sino el tiempo mismo. Los buenos libros sobreviven a los embates del tiempo, eso está comprobado. Existen diversas obras que en su aparición no fueron bien acogida, y hoy gozan de prestigio.