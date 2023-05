Conociendo a Yorledys Cicely Pabón Aguilar

Yorledys Cicely Pabón Aguilar.

Yorledys Cicely Pabón Aguilar nació en un lejano pueblo llamado Manaure (La Guajira) Colombia, el 24 de abril de 1975. Estudió primaria en una escuela de monjas conocido como Sagrado Corazón de Jesús, la secundaria la realizó en la Institución Etnoeducativa Eusebio Septimio Mari en el mismo pueblo en el que nació. Creció en el barrio El Carmen, de calles polvorientas, ella recuerda: "jugaba pelota, trompo y boliche", con sus primos y amigos de barrio. Salió por primera vez de su pueblo y departamento, a la ciudad de Barranquilla en el departamento del Atlántico, estudió Diseño textil en la Universidad Autónoma del Caribe, luego en el año 2010 culminó su licenciatura en Etnoeducación con énfasis en Ciencias naturales y Educación ambiental. Trabajó en distintas instituciones como docente del Área de Ciencias naturales, Educación ambiental y Educación sexual. Actualmente cursa una maestría en Gerencia educativa con la Universidad del Zulia.

Sus inicios como escritora comenzaron desde niña, nos cuenta: “solía escribir e imaginar situaciones en mi mente, solo que no lo compartía con nadie. Hasta que un día vi en las redes un grupo llamado “Leer es crear” donde compartí mi primer poema “Te soñé”, fue tal la aceptación y los buenos comentarios que me animaron a seguir escribiendo y conocer al escritor peruanoChristian Castroen un encuentro de poesía al mar de mi departamento, es él quien me motiva a lanzar mi libro con su editorial C. C. S Comunica, siendo la ciudad de Lima la participe de este lanzamiento, donde fue muy comentado. Mi primer libro se llama Noches de Insomnio y surgió de esas largas noches sin poder dormir con tantas cosas en mi mente, así que decidí plasmarlo en mi poemario”.

Ella se considera: “Una mujer de raíces afro wayúu de la casta Pushaina de los asentamientos indígenas de la península de la Guajira llamados Wayuu”. Está actualmente trabajando en la culminación de su segundo libro, titulado: “Arraigo afro wayúu” y trabajando en lo que será su primera novela, “La Virgen del averno”. Ha participado en varios concursos de poesía virtual con mucha aceptación.

Apreciados lectores aquí les dejo estas interesantes respuestas.

Gerson Adrián Cordero: Yorledys háblanos un poco de tu infancia.

Yorledys Cicely Pabón: Nací en un pequeño pueblo costero llamado Manaure en el departamento de la Guajira en el país de la alegría llamado Colombia, un 24 de abril de 1975 de niña tuve una infancia feliz soy de raíces indígenas Soy perteneciente a la etnia wayuu, recuerdo que solía recorrer las calles polvorientas de mi pueblo, jugaba con mis primos bola de trapo, volando cometas ,boliche y todos estos juegos de mi época solía salir con una olla vendiendo arepas dulces que preparaba mi abuela era feliz en medio de mi escasez estudie en colegio de las monjas toda mi primaria, donde siempre me destaqué académicamente, aunque mi disciplina no era la mejor, debido a que no me gustaba que se metieran con mis cosas.

Fui parte de los mejores puestos académicamente, disfruté mi familia, me gustaba irme a las rancherías (que son los asentamientos de los indígenas wayuu en la zona rural) a disfrutar el paisaje, bañarme en la playa y contemplar el firmamento mientras mi abuela nos narraba historias que creo me motivaron años más adelante a escribir esos relatos.

G.C. ¿Cuándo Yorlenys Cicelys Pabon dice ´´voy a escribir literatura´´?

Y.P. Decido escribir literatura ya de una manera profesional, porque antes lo hacía solo para mí, estoy en un grupo llamado leer es crecer donde compartí el primer poema que escribí que se llama te soñé, para mi sorpresa tuve muy buenos comentarios y desde entonces empecé a subir mis poemas a las redes sociales y este año con la editorial CCS Comunica decido sacar mi poemario Noches de Insomnio, realizando mi lanzamiento en Lima Perú y luego en mi pueblo Manaure.

G.C. ¿Cuáles escritores te sirvieron de impulso para iniciar en la literatura?

Y.P. La verdad es que desde el colegio me gustaba leer obras de nuestro orgullo colombiano, como lo es Gabriel García Márquez, de las primeras obras de Gabo que leí fue Crónica de una Muerte Anunciada, y así fui adentrándome a este mundo desde su realismo mágico, admiré su estilo único, su sencillez y su lenguaje castizo dando a conocer las costumbres y cultura de mi tierra colombiana. Otro escritor que me impulsó a este mágico mundo de las letras fue el maestro Benedetti por su estilo romántico, ya que me gusta escribir sobre el amor el desamor y todas esas emociones que nos permiten aflorar esos sentimientos y plasmarlos en unas líneas.

G.C. ¿Tienes alguna rutina a la hora de escribir?

Y.P. Mi rutina a la hora de escribir es irme a un sitio tranquilo como es el de sentarme en la playa, llevar mi agenda, escuchar el oleaje del mar, sentir la brisa como me susurra al oído, eso me genera tanta paz y empieza a fluir en mi ese juego de palabras que va conectando mi mente hasta que veo plasmado esos escritos; otra de mis rutinas es, escuchar los poemas narrados porMario Benedetti, en especial el poema (Te quiero) que me inspira a escribir y a plasmar eso que llevo dentro.

G.C. ¿Podrías hablarnos un poco de tu libro, noches de insomnio?

Y.P. Mi libro Noches de Insomnio surge de esas largas noches seguidas donde no podía conciliar el sueño me quedaba largas horas en mi cama mirando hacia el techo esperando poder cerrar mis ojos, así que me levantaba de mi cama me sentaba en mi mesa y empezaba a escribir todas esas frases que se venían a mi mente, aprovechaba cada suceso ocurrido experiencias vividas y vivencias de otras personas, así nació Noches de Insomnio.

Yorledys Cicely Pabón Aguilar.

G.C. Noches de insomnio es hasta la fecha el único libro publicado, ¿qué te motivo a escribirlo?

Y.P. Me motivo el deseo de que muchas personas me leyeran , que se sintieran identificadas con mis poemas , el sacar un libro es una de las cosas que tenemos que hacer es algo que genera una emoción enorme se siente casi igual a cuando das a luz a un hijo , el saber que a las personas les puede gustar lo que haces , y que rueden por sus mejillas lágrimas, que les traen recuerdos de vivencias parecidas y que te digan me sentí muy identificado con este u este otro poema , es algo que me impulsa a seguir escribiendo.

G.C. Sabemos que está actualmente escribiendo un segundo libro, ¿cómo va ese proceso?

Y.P. La verdad estoy feliz con esto, porque ya pude terminar mi segundo libro, lleva por nombre Arraigo Wayuu , este libro me parece interesante , porque en el dejo plasmado lo que es la cultura indígena wayuu a la cual pertenezco, va dedicada a esas mujeres guerreras , luchadoras que se enfrentan a esa situación tan agreste que viven en sus comunidades , donde aún en pleno siglo XXI no contamos con agua potable, ese líquido donde en muchos países es desperdiciado, en nuestra tierra escasea , los niños mueren de sed y hambre, los servicios de saneamiento básico son nulos ,la atención de parte del estado en esta zona no es la mejor, contamos con recursos naturales que nos hace ricos en sal marina a cielo abierto, gas natural y carbón mineral , aun con todos estos recursos naturales mi departamento es considerado de los más pobres y educación deficiente.

G.C. ¿Qué otro género te gustaría escribir?

Y.P. Me gustaría escribir novelas, bueno sabemos que ya estoy trabajando en una novela una, su trama es interesante, se trata de una joven indígena wayuu que tiene que enfrentarse a muchas situaciones se verá enfrentada a sus costumbres y creencias de su cultura ancestral, contra la cultura occidental vivirá un sinnúmero de situaciones, unos buenos y otras no tantos en donde tendrá que descubrir de qué está hecha. Esta novela será un reto enorme para mí, pero tengo la creencia que va a gustar mucho.

G.C. ¿Qué libro estas leyendo?

Y.P. Actualmente estoy leyendo la novela ARQUETIPO IMPERFECTO del escritor peruano Christian Castro Silva que es un suceso ocurrido en el año 2000 donde se presentó un conflicto entre pandillas limeñas, luchando por el poder de obtener las ventas de drogas y la búsqueda del dinero fácil, y alterno a este leo un libro de una mujer indígena wayuu fue mi docente en la Universidad de la Guajira, escritora guajira reconocida nacional e internacionalmente, su libro se llama Cerezas en verano, tiene nueve relatos y trata sobre las condiciones de vida de los indígenas wayuu, el dramático escenario intercultural los conflictos internos en su comunidad y el avasallamiento de una modernización.

G.C. ¿Cómo ves el panorama cultural de tu país?

Y.P. El panorama cultural en mi país ha venido mejorando, se ha brindado los espacios para distintas manifestaciones culturales y artísticas, gracias a los escritores y artistas que han estado antes y han abierto los caminos para que los que vamos detrás tengamos más posibilidades de darnos a conocer, pero a nivel de mi departamento de la Guajira y mi Municipio puedo decir que aun estamos en pañales, en cuanto al desarrollo cultural son muy escasos, puedo decir con propiedad que estamos ante una generación que no lee mucho, y eso se ve desde nuestro mandatario, la cultura no tiene el apoyo 100% que debería tener tenemos tantos jóvenes con talento, en escritura, danza, artes, música y deporte pero al solicitar la ayuda necesaria se encuentran con una situación bastante triste y muchas personas desisten y tiran por la borda sus sueños de darse a conocer.

Yorledys Cicely Pabón Aguilar.

G.C. ¿Qué consideras que debe mejorar para que la literatura siga desarrollándose en tu país?

Y.P. Necesitamos generar más espacio donde nuestros artistas culturales puedan prepararse, puedan contar con apoyo total, que se sientan que no están solos, deseo que en mi municipio, se invierta más en educación, en cultura y que le diera cabida a proyectos que busquen generar espacios de formación, que se le brinde garantía para poder lanzar sus libros, que las entidades como Secretaría de Educación, el Fondo mixto de la Cultura y otras más puedan apoyar y motivar a que Manaure y sus talentos sigan dándose a conocer y que no nos toque buscar otros escenarios fuera de nuestro país para que nos conozcan y nos apoyen, aquí aplica la frase, ´´nadie es profeta en su tierra´´.

G.C. Sabemos que tu patria es madre de uno de los escritores más importantes del mundo, Gabriel García Márquez, ¿has tenido alguna influencia de su escritura?

Y.P. Pienso que siempre he admitido el estilo único de Gabo, él es considerado el padre del Realismo Mágico donde mezcla situaciones cotidianas en nuestro entorno y le coloca ese toque místico y misterioso de situaciones extrañas, pero llevándolo a la normalidad y a lo cotidiano; creo que a veces imaginamos cosas que suelen suceder, cosas cotidianas de nuestra cultura, nuestra costumbre, dándole ese toque mágico, considero que el estilo de Gabo es muy costoso, con un lenguaje sencillo, claro y preciso, en mis escritos podría encontrar ese amor por mi cultura, ese respeto por mis ancestros, plasmo mis vivencias, lo cotidiano en ellos, se puede observar mi profunda admiración y respeto por nuestro querido escritor Gabriel García Márquez.

G.C. Un consejo que puedas darles a los jóvenes escritores.

Y.P. El consejo que le doy a los jóvenes tanto a los que escriben como a los que no, es que se sumerjan en este maravilloso mundo de las letras, que se enamoren de la lectura ya que ella les dará múltiples beneficios que poco a poco se irán mostrando en su vida, al escribir lo que sentimos, lo que llevamos por dentro nos sirve en muchas ocasiones para salvarnos nosotros mismos, para hacer catarsis de situaciones difíciles que no sabemos expresar de manera oral pero al escribirlas nos puede ayudar a sanar heridas o soltar experiencias. Pienso que los jóvenes que inician en este mundo literario deben continuar haciéndolo, porque siempre habrá alguien que quiera leerlo, que se sienta identificado con sus escritos.

Siempre he dicho que a través de la lectura y la escritura nos hacemos sabios, adquirimos fluidez verbal, podemos manifestar nuestras emociones y analizar en lo que plasmamos en esas líneas; la literatura es un mundo hermoso que nos sumerge en experiencias únicas, mágicas y especiales, podemos imaginar que es un mundo mejor que podemos tocar corazones y generar sentimientos bonitos en las personas, si no los proponemos, podemos cambiar el mundo y brindarle a los jóvenes del futuro un mundo diferente, sensible y más humano.

Poema:

Negra

Negra soy como el carbón ardiente, como la leña que arde en el fogón

Sangre de mujer fuerte, tosca y ruda, de labios gruesos, nariz chata y ojos de cerezo

De cuerpo voluminoso que te hace perder en ese andar peligroso, soy tu negra, esa que se mezcla con tu pálida sonrisa, la que le da color a tu vida, que no le teme a nada y vive la vida con ganas

Que ama como una diosa y se entrega en cuerpo y alma

Ardo como caldera cuando solo rozas mi cuerpo, te quemo, te enciendo, te apago y vuelvo a iniciar la hoguera

Soy tu negra mañosa, que ama como a una diosa, mi cuerpo es un oasis donde bebes mi brebaje, subes esas colinas inmensas con tal vehemencia

Dejándome ya sin fuerzas, bebes de mi manantial saciando tu sed inmensa te quedas embelesado diciendo que monumento.

No te cansas de ver mi cuerpo desnudo sobre la cama no sabes si saborearlo o solo contemplarlo

Este color de piel te excita, despierta el animal que llevas dentro, queriendo devorar mi cuerpo

Soy tu negra tostada como el café al verme así desnuda, devuelve en ti la fe.