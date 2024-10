En el día de hoy les traigo a un talentoso joven escritor. Espero que, como yo, disfruten de esta entrevista. Pero antes de comenzar, vamos a conocer a nuestro invitado.

Jonás Sánchez es un escritor de literatura de fantasía y ciencia ficción. Ganador del Premio Joven de Novela Tulio Manuel Cestero con la novela La Estirpe del Polvo, primera novela de vampiro publicada y premiada en la República Dominicana. En el 2019 ganó en Argentina el primer lugar del Concurso Internacional de Fantasía y Ciencia Ficción de la revista Supraversum. Ha ganado dos menciones de honor en las ferias literarias de su país con relatos como: Los abortos de las tinieblas y Muerte Súbita. En el 2020 ganó mención de honor en el Concurso Internacional de Misterio y Terror de la Red Estatal de Tertulias Literarias Guanajuato, México, con el cuento Regalo que dan los muertos. Otros trabajos suyos: Apuntes de Robert Pane Y La Luna de Semen aparecen en la antología De Galipotes y Robots, primera selección narrativa de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) de la cual forma parte. También fue miembro del círculo de escritores Escalera de Papel. En 2023 (en el marco del VII Congreso de Fantasía y Ciencia Ficción del Caribe, celebrado en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo) dictó la conferencia “El Bacá en la Literatura Dominicana”, la cual fue publicada en la antología «Insulas Extrañas» bajo el sello de la Universidad de Puerto Rico. Desde hace un tiempo se mantiene alejado de los reflectores y concentra el tiempo en la corrección de sus obras ineditas. Estamos ante uno de los autores jóvenes más representativos de la Nueva Ola del Futurismo Caribeño. Recientemente participó en la Antologia Afro Caribenha Ficção Científica e Literatura Fantástica (Editorial Kitembo – Brazil 2024).

Gerson Adrián Cordero: ¿Qué te inspiró a escribir tu primera obra y cómo ha evolucionado tu proceso creativo desde entonces?

Jonás Sánchez: Mi primera obra la escribí y publiqué en mi cabeza, por allá cuando tenía unos diez años. Me inspiró una película de Freddy Krueger. A medida que fui creciendo, sentí la necesidad de llevarla a un plano físico, pero transformada en otros espantos. Luego de huir, durante casi dos décadas, del llamado literario y vagar de forma empírica en otras artes como la música y las artes plásticas, me atrapó la maldita. Entonces nació “La estirpe del polvo”, mi primera novela terrenal. La inspiración para escribirla surgió de sentimientos como el odio y el rencor, demonios que han estado conmigo siempre.

Desde su publicación, mi proceso creativo ha evolucionado hacia un enfoque más técnico. He dedicado tiempo a mejorar la técnica narrativa, especialmente en lo que respecta a la escritura de novelas. Escribir la primera novela fue un viaje de diez años, y en ese trayecto aprendí muchas lecciones. Una de las más importantes fue aprender a fracasar; el fracaso se ha convertido en uno de mis tres maestros. Se fracasa en la condición humana… En la falta de experiencia… La experiencia lo es todo para el artista. Lo recomendable es madurar para deshacer los ídolos literarios que tanto funden nuestra mente en esta etapa prematura de creatividad. La literatura es infinita para tener autores favoritos. Por ello, destruir los altares literarios fue parte de mi formación en el proceso creativo.

G.C: ¿Cómo desarrollas tus personajes y te aseguras de que sean creíbles y complejos?

J.S: Como escritor de ficción especulativa, mi enfoque hacia la creación de personajes es el siguiente: engendro un personaje principal, al que llamo “Personaje Dragón” (mundo creado,). Una vez diseñada la arquitectura de este personaje principal, agrego los “huevos de dragón”, que son los personajes secundarios. Estos personajes están sujetos a las leyes del “Personaje Dragón”, quien decide el destino de cada huevo. Es como un juego de rol, una técnica similar a la de los videojuegos. El jugador, en este caso el lector, disfruta del viaje del personaje en un mundo que no es para nada predecible. Para lograr esos efectos narrativos, he tomado algunas técnicas prestadas de otras disciplinas artísticas, como el cine (el ojo de la cámara y el montaje) y el cómic (paneles y cortes temporales). Todo esto lo hago para agregar elementos no muy comunes en el arte de ficcionar, o mejor dicho, quizás es una excusa para sentirme más cómodo en el proceso.

G.C: ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu joven carrera como escritor y cómo lo superaste?

J.S: El mayor desafío que he enfrentado en mi carrera como escritor ha sido tomarme en serio el oficio de escribir. El compromiso con la escritura conlleva un sacrificio que no se supera nunca, a veces privándome de las experiencias típicas de una vida “normal”. Además, dar el salto del hobby al oficio de escritor ha sido un proceso difícil. La literatura no es simplemente un hobby; es un trabajo que exige dedicación, disciplina y una conexión con la creación literaria. Los escritores jóvenes debemos tomarnos más en serio el oficio de escribir; aprender a dar el salto del hobby al oficio…, comprender que la literatura es un arte que amerita tiempo, y no un contenido de redes prefabricado de un día para otro.

G C: ¿Qué papel juega la investigación en tu escritura y cómo decides qué detalles incluir en tus historias?

J.S: La investigación constituye el ochenta por ciento de la materia prima antes de sentarme a escribir. Es en la investigación donde me formo como artista; lo demás es solo técnica que se aprende en el camino, como crear personajes, desarrollar argumentos, establecer conflictos, construir historias y narradores. La investigación es la columna vertebral con un corazón incrustado. Quizás por eso no escribo cuentos; me resultan cómodos debido al poco grado de investigación que requieren. Puedo escribir un cuento sin levantarme de la cama, incluso masturbándome en el baño. Me gustan los retos como escritor, y la novela, con la investigación que exige, me desafía constantemente.

No soy yo quien decide qué detalles incluir en mis historias; es la obra misma la que lo hace. Las novelas hablan. Es como cuando estás haciendo el amor (mal) a una mujer; ella te indica los lugares que quiere que toques. Así es con las novelas cuando intentas traerlas al mundo: te guían y te muestran qué elementos son esenciales para dar vida a la historia.

G.C: ¿Estás trabajando en alguna nueva obra?

J.S: Trabajo en varios proyectos inéditos, cinco ya terminados…. Uno de ellos (novela) será publicado bajo el sello de la Editora Nacional en el marco de la XXVI Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2024. Lleva por título NECREOPOLITANOS: La rabia de los demonios. Es un trabajo en colaboración con otro artista, Markus Edjical. También saldrá, bajo el mismo sello editorial, una nueva tirada de la novela La estirpe del polvo. Ambas novelas estarán en el catálogo de la Editora Nacional en esta próxima Feria Internacional del libro, que desde ya nos respira en la nuca.