"Boutique de la memoria", de Radamés Reyes-Vásquez

Pocas veces, en el panoroma actual de la literatura dominucana, nos encontramos con obras poéticas que, como sujetos-lectores, nos inducen a no ser "entendidas", sino a ser sentidas.

Para llegar a ese espacio del sentir del texto, hay que estar ante un discurso poético espontáneo, fluido, conversacional, y que, sin alejarse de lo simbólico y metafórico de la lengua, está imbuido de ritmo.

Son piropos musicales. Ahí no existe el abracadabra de algunos magos de la palabra del entorno literario nacional. Son creaciones para autofestejarnos, como sujetos dados al amar.

Hay obras poéticas parecidas a un musical lírico, como si se tratara de un "crepusculario" (Poemas, 1923) nerudiano, sin llegar a una mirada cursi, sobre los los recelos del amor y sus angustias existenciales.

Y usted, amigo lector o amiga lectora, con mucha razón, me estará exigiendo que aterrice ya sobre la obra, y es que era necesario hacer una introduccion así, para abrir este texto poético, por lo que les confieso que le sali huyendo a unos planteamentos escritos por el autor en la sobra, para no sentirme influenciado por nada que no sea el juicio de mi criterio analítico, sobre este libro.

Se trata del poemario "Boutique de la memoria", Premio anual de poesía 1998-1999, de Radamés Reyes-Vásquez. (Impresora Soto Castillo. Edición a cargo de Editorial Santuario. Santo Domingo, República Dominicana, 2020).

De entrada, debo reconocer mi eauivocación, al hablar de poesía y de discurso poético, sin antes aclarar que se trata de una prosa poética sostenida por la metaforización de su base organizativa o sintáctica.

Cuando leemos esta prosa lírica, es como si no estuviesemos leyendo, sino escuchando un bolero de Lucho Gatica o un tango de Carlos Gardel.Veamos:

'Reposo en la noche mientras tú te desnudas y oigo el agua descender por tu cuerpo/La noche cae sobre espigas y en los pórticos sin espejos de lo implacable la fuente despierta y el prado se abrevia cuando tu cubres el sexo con una toalla color carmesí'//.

( "Fragmento del poema "Camino hacia lo inmóvil," pág. 17, obra citada).

Es la voz de un trovador detrás de lo soñado o en busca incesante de aquella esperanza idílica, pintada sobre los celajes de su amada. Desde el potencial romántico y sonoro, se caen aquellos pronósticos que sitúan al autor como "un poeta maldito", hasta él goza con tal falsedad, porque su voz poética lo coloca en otro peldaño, muy aproximado al de un bohemio, apegado al piropo sonoro y simbólico, desde la palabra poetizada.

Es la vida y la muerte vista y cantada desde la visualización de quien ha confesado "vivir", por encima de los virus materiales y espirituales de este presente de incertidumbres.

En esta obra hay una queja que no guarda dolor, sino añoranza, memoria de lo tenido y de lo deseado.

No puedo hablar aquí de versos, sino de un comunicar líquido o de una prosa lírica, romántica e intimista, trabajada desde un compromiso con el decir, desde lo estético, a tal punto, que, en ocasiones, ese comunicar florido, hasta empalaga, por lo que sugiero tener más control con el manejo o uso excesivo de "adornos" poéticos, al momento de plasmar sobre la página en blanco o sobre la pantalla cibernética, el poema.

Portada de la obra 'Boutique de la memoria' (2020-Poemario de Radamés Reyes-Vásquez, ganador del premio de poesía 1998-1999).

Que impactante es vernos obligados a tratar la obra en sí, desde su propio coraza, sin sentirnos apoyado al recorrir de un "grupo literario", ni de un clan o cofradías de autores", porque la obra vale y responde por sí misma, desde su estructura arquitectónica y morfosintáctica y el sujeto-autor, responde por su ausencia de la farándula, pero sin dejar de poetizar, apegado siempre al crear y al soñar, ficcionando... desde la lengua.

"Boutique de la memoria" es el legado de piropos que, afianzado en el tono de los románticos del siglo IXX, nos deja como legado, un poeta solitario, poblado de multitud y musicalidad, hacia los laberintos del siglo XXI, a pesar de la ceguera que nos impone la muerte y el amor, como queda fijado en el perfil temático de esta obra.