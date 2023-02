¡Bomba literaria! Andrés Francisco Requena nació en San Francisco de Macorís

Andrés Francisco Requena.

Andrés Francisco Requena Curiel.

Hasta ahora solo se decía que había nacido en 1908 sin indicación clara de la ciudad de su nacencia. De que fue asesinado por la tiranía, no había dudas: el 2 de octubre de 1952. Tampoco que la madre que fue a New York se llamaba Mercedes. Nosotros habíamos publicado en este periódico unos artículos sobre él: “Andrés Francisco Requena y una carta de un joven poeta”, 27-1-18 y “Andrés Francisco Requena, mártir literario en el olvido”, 14-9-22. En ambos, tratamos el tema de la novela Cibao, inédita, que estaba en sus papeles, sin que en ella apareciera su nombre. Después de eso, hemos pensado que pudo ser de la autoría de Ramón Emilio Jiménez (1886-1970). Esa sospecha la explicaremos en otra oportunidad.

Por ahora, nos concentraremos en demostrar, con documentos, como es nuestra tradición, que realmente nació en San Francisco de Macorís y que esa ciudad, la provincia Duarte y el Nordeste, deben abrir un nicho literario para exaltar a ese francomacorisano, sugiriendo al senador de la Provincia Duarte, Franklin Romero Morillo, que cambie el nombre del Concurso Literario Manuel Mora Serrano por el de este gran narrador: Andrés Francisco Requena, víctima de la tiranía. Honrar: Honra.

Fe de bautismo de Francisco Requena Curiel, del 6 de enero de 1910, como nacido el 18 de noviembre de 1909 y no en 1908, como indican los críticos. Aunque tenemos dudas, por no aparecer el Andrés. Hasta ahora no hemos podido encontrar su acta de nacimiento, donde quizás está el nombre completo. Sí tenemos un dato revelador: Su ficha de viajero en el Coamo, en ruta a Puerto y España, donde consta que era de San Francisco de Macorís, según su pasaporte como veremos más adelante.

una ciudad famosa por sus excelentes sastres, por lo que es de suponer que para ayudar la familia, desde niño entró a una sastrerías, oficio que desarrolló junto al de literato, novelista y cuentista.

Más datos de Requena como francomaricosano.

Sin embargo, hay otro detalle. No hay dudas de que su padre era Francisco Requena González (1872-1936), natural de Murcia, España, fallecido en San Pedro de Macorís. Con estirpe de nobleza, ya que descendía del Conde de Medina. Andrés Francisco, a pesar de su pobreza, tenía “sangre azul.” De acuerdo con los datos que hemos recibido, vino primero a La Vega, luego fue a San Francisco, casando con Mercedes Curiel (descendiente de los que vinieron de Venezuela y pelearon contra los españoles en la Restauración, como Belisario Curiel y otros hermanos suyos), con quien tuvo 3 hijos;, de quien se divorció, abandonando la familia, y después, se fue a San Pedro de Macorís, casando con Josefina (Josefa) Rodríguez y Gómez, con quien tuvo 7 hijos. Eso explica la confusión, ya que tenía familiares cercanos en estas ciudades, aunque ninguno de los historiadores criollos, había dicho, que era de San Francisco.

Estos y otros datos y noticias, los hemos recibido de dos francomacorisanos: Rafael Aramis Miranda (1972), que reside en Venezuela, militante de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos días, por lo que tuvo acceso a la documentación que los Mormones atesoran de todo el país, y de casi todos los lugares del mundo.

Y de Radhamés Martínez Ureña (1951), escritor e investigador, autor, entre otros títulos, de: “Las hermanas Mirabal, Manolo Tavárez y Rufino de la Cruz, héroes y mártires de una era salvaje.” 2021; “Porfirio Rubirosa, la vida de leyenda del playboy.” 2021 y “Gramática, ortografía y redacción, herramientas para la buena escritura” 2022.

Aunque hay detalles, de que nació el 18 de noviembre 1919, y de que fue declarado el 20; empero, no hemos tenido a la vista este documento.

Sin embargo, hay uno, como dijimos, que demuestra que en su pasaporte, cuando fue a tomar posesión de su cargo aparece el dato de que era de San Francisco.

Vemos que en su pasaje, en 1937, cuando viajó a tomar posesión de su cargo como Canciller de la Embajada Dominicana en Italia, se indica que era de San Francisco de Macorís, y al mismo tiempo se señala que la última pasajera era de San Pedro de Macorís. Creemos que con eso bastaría.

En su Diccionario de la Literatura Dominicana (2010), Franklin Gutiérrez (1951), señala que había nacido en San Pedro de Macorís en 1908. Otros sugieren a La Vega, sin que hasta ahora, nuestros investigadores hubieran señalado que fue en 1909, en San Francisco de Macorís.

3.- Muerte de Andrés Francisco Requena

Este es un acontecimiento doloroso, del cual se ha escrito mucho y es fácil encontrar en la Web.

«DATOS BIOGRÁFICOS

En su juventud trabajó en diferentes oficios entre los que se encuentran los de sastre y boxeador. Fue diplomático durante el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo pero las diferencias con el dictador lo empujaron al exilio. Fue uno de los muchos escritores que vivió en los Estados Unidos que le ayudó a ampliar sus horizontes literarios. En la década de 1940 trabajó en Nueva York como periodista.

En 1948 fundó el periódico Patria en el que denunció los abusos y crímenes del régimen. En 1949 publicó en México la novela Cementerio sin cruces, desarrollada en la capital, en la que critica la dictadura de Trujillo y lo ridiculiza de forma directa, lo que le costó la vida. Su muerte fue un crimen del tirano y constituyó un escándalo en Nueva York. Murió el 2 de octubre de 1952, por orden del sicario Félix Wenceslao Bernardino Evangelista (Buchilay), quien se dedicaba a cumplir este tipo de órdenes del gobierno trujillista. Era el jefe de los Jinetes del Este.

Los hechos

Un chofer de taxímetro de nombre Sol Tozitski dijo haber conducido en su vehículo a Requena desde la calle 57 y la Sexta Avenida a las once y cinco de la noche, hasta el lugar donde se le sacrificara en la calle Madison.

Requena pidió a Tozitski que el esperara, pero el viaje de regreso del revolucionario dominicano no fue a bordo del vehículo que le llevó al sitio de su ejecución, sino que de allí salió en un carro fúnebre hacia un hospital y luego su cuerpo inerte hacia una funeraria.

El chofer declaró a los agentes policiales: “Un momento después que lo dejé frente al edificio, escuché cinco disparos. No vi a nadie. Supe luego por los periódicos que el arma homicida había sido encontrada en el traspatio del edificio”.

Requena conocía a su asesino. Se dice que el autor material fue Luis de la Fuente Rubirosa, su íntimo amigo de San Francisco de Macorís.

Todo parece indicar que Requena lo conocía, pues, se ha establecido que antes de dirigirse al lugar donde le ultimaron, recibió una llamada telefónica y obedeciendo a ella fue que partió hacia la muerte. Las primeras pesquisas la realizaron tanto la policía como el FBI. Los rumores sindicaban a Félix W. Bernardino como autor intelectual del asesinato.

Al principio Bernardino se negó a hacer declaraciones para la prensa de Nueva York. Luego afirmó que la muerte del revolucionario se “debió a agitadores comunistas supuestos amigos del occiso, con la aviesa intención de causar daño al gobierno dominicano”.

Insistió el chacal Félix W., que Requena no seguía siendo un opositor del régimen trujillista del cual ha recibido perdón a condición de no seguir publicando la revista Patria y que por ello se le había dado permiso a la señora madre de la víctima, Mercedes para trasladarse a los Estados Unidos.

Por la inmunidad que gozaba Bernardino en esa época, el crimen quedó impune. Hoy los tiempos han cambiado. Félix W. Bernardino tendrá que poner en claro en su largo rosario de crímenes la trama que dio con la vida de Andrés Requena, un dominicano valiente, digno y patriota.

.En su honor, la sala de eventos del Comisionado dominicano de cultura en los Estados Unidos lleva su nombre.»

Se dice que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Y que este fue su uniforme; razón por la cual ha sido honrado en USA.