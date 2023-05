Bienvenida, querida escritura

Querida escritura.

La escritura como curación por la palabra trata el nuevo libro de Eloy Alberto Tejera, aunque el autor no dice qué enfermedad padece o ha padecido. Periodista, poeta, narrador y ensayista dominicano, cuyo libro responde al nombre de Querida Escritura, editora Búho, abril, 2023. Es un libro denso y a la vez fácil de leer, fácil por el hecho de que el autor en una prosa ágil, poética y de pensamiento nos relata su encuentro con la palabra escrita que va desde el periodismo a la prosa de ficción, de sus inicios hasta el cuerpo presente, en lo que para alguien que tiene la palabra como vía de encuentro de mayoría de edad entre lo espiritual y lo material como ética.

En cientos y tantas páginas Eloy Alberto Tejera se aboca, con asombro, a la felicidad encontrada y reencontrada, con la erudición del trabajo día a día, entre tener algo que decir y al decirlo, por escrito. ¿Abruma la felicidad al autor? No, más bien contagia y nos permite ver y sentir su felicidad gozosa, reflexiva y sencilla en sus acercamientos que es mágico porque es escritura para quien la escribió y para quienes las leerán y si conoce al autor, sabrá que esta prosa tiene la medida y el fondo del autor. Si el autor se permite volver a su pasado recién, de ser vivo para una labor por el signo escrito y la cara en alto para la escritura dominicana del presente, para el lector será una provocación de que a partir de un meditar sobre su labor de vida, el periodismo y la palabra mágica, como escritura creativa: prosa y poesía.

Querida escritura.

Siempre es valorable y significativo meditar sobre el oficio que ha resultado y lo es en el presente a la vida que se lleva, y a la vez nos ayuda a mantener la frente en alto, en un tiempo donde ya no se tiene ni frente y mucho menos cabeza, sino pies para patear y manos para empujar. No es difícil captar la fragilidad de esta prosa, pero no por mal escrita, sino todo lo contrario, por la sinceridad con que aborda, jugando con la realidad presente y los orígenes de porqué se escribe. En este caso… al leerlo cada quien lo sabrá y lo motivará a hacer lo mismo si es capaz de reencontrarse con un lado de un oficio que le ha permitido al autor ser y estar al mismo tiempo en todo lo escrito.

Para Eloy Alberto Tejera la escritura es una amante dispuesta a cualquier hora del día, como buena amante aferrada a la tradición de las relaciones de dones y atributos del que deviene ese lazo afectivo subversivo y que ha parido varios vástagos y se valoran, ya crecidos del orgullo proporcionado como si fueran hijos biológicos.

La tradición respecto a la reflexión del oficio en la escritura occidental, sin que necesariamente se le destine todo un libro al hecho, es más del occidente que de otras culturas.

De ahí que esta Querida Escritura aspira a ser una querida como libro de cabecera, que tiene siempre algo que dar y bien recibido, contra vientos y mareas