“Aprovecharse de que”, no “aprovecharse que”  

El verbo “aprovecharse” exige el empleo de la preposición “de” para introducir su complemento, explica hoy Fundéu Guzmán Ariza.

Sin embargo, es frecuente encontrar en los medios de comunicación frases en las que se omite la preposición: “Se aprovechan que no tenemos un auténtico ministerio público electoral”, “Se aprovechan que ustedes no tienen memoria” o “Se aprovechan que la gente no se preocupó de sacar títulos a sus terrenos”.

De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, el verbo intransitivo pronominal “aprovecharse”, con el sentido de ‘sacar provecho de algo o de alguien, generalmente con astucia o abuso’, va seguido de un complemento con “de” que expresa la persona o cosa de la que se saca partido.

Teniendo esto en cuenta, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir “Se aprovechan de que no tenemos un auténtico ministerio público electoral”, “Se aprovechan de que ustedes no tienen memoria” y “Se aprovechan de que la gente no se preocupó de sacar títulos a sus terrenos”.

