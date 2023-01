"Aprendizaje oportuno" y el pago de una antigua deuda

Edificio principal del Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación ha cerrado el 2022 con dos disposiciones de distinto orden, ambas importantes. El Minerd ‘’inició el pago de RD$913,363,864.50 que desde hacía más de 10 años se adeudaba a 2,361 técnicos docentes nacionales, regionales y distritales tras la evaluación de desempeño desde el 2012, lo que fue reconocido y valorado por los beneficiarios’’ de acuerdo con la nota de prensa publicada el miércoles 28 en la web oficial.

El 26 de diciembre se hizo público, a través del Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, la continuidad del ‘Programa de induccion’ orientado a ‘’brindar asistencia, orientación y acompañamiento a los nuevos docentes para la inserción efectiva a las aulas’’. De acuerdo con la definición del funcionario a cargo, el programa persigue la transformación de la práctica educativa ‘’impactando positivamente los resultados de aprendizaje de los estudiantes” A tales fines se llevaron a cabo dos encuentros virtuales con los docentes involucrados -casi 23,000 maestros según informa la nota oficial-. Puntualiza la plataforma que los días 21 y 22 se efectuó la ‘fase de implementacion’ que incluye ’’la formación complementaria en base a estándares de desempeño priorizados, así como la acción tutorial, que se realizará de manera contextualizada y directa’’.

‘’D’Oleo apuntó’’ –continua la nota de prensa- ‘’que los nuevos docentes que se incorporaron a las aulas de los centros educativos de todos los niveles y modalidades del sistema público preuniversitario para el año escolar 2022-2023, después de haber aprobado el concurso del 2021, tienen el compromiso de aportar a renovar las aulas y garantizar aprendizaje oportuno’’.

Escuela.

Resulta un poco cuesta arriba imaginar y aun comprender las causas que pudieron retrasar un proceso inductivo que se supone de acompañamiento inicial, siendo que el periodo escolar ha iniciado hace ya meses, en septiembre 21. Por otro lado, si esos maestros en servicio superaron las ‘pruebas de concurso’ en el 2021, ¿No es de suponer que el Ministerio los reconoce como personas preparadas para su labor?

¿No corresponden las inducciones, las introducciones, a los directores y funcionarios directamente involucrados, de cada centro y distrito escolar? ¿No están preparados, y pagados, para ello?

‘’Durante la jornada se presentó el calendario del proceso formativo para estos profesionales del magisterio, que inicia el 14 de enero, cuyo acceso se realizará desde el portal del Programa’’.Cuestión: ¿En cual TIEMPO específico del docente, y del alumnado -en medio del periodo escolar- toma lugar este tipo de presentaciones y acompañamiento?

La instancia directora de ‘Inducción’ del Minerd -continua la nota ministerial- ‘’puntualizó los ámbitos fortalecidos en el contexto escolar, como la gestión del currículo, la gestión del aula, la evaluación de los aprendizajes y la vinculación con las familias y la comunidad…’’.

De todos es conocido que CADA UNO de esos aspectos de la educación preuniversitaria dominicana –Curriculum, gestión del aula, evaluación docente y de aprendizaje- desde hace ya mucho tiempo están atendidos, con sus respectivos cargos, desde el alto organismo. El área de ‘Vinculacion con la Comunidad’ por ejemplo, goza de uno de los departamentos mejor instalados de todo nuestro Ministerio.

Jerarquía de mandos

La razón de ser de un Ministerio es el diseño de POLÍTICAS PÚBLICAS a nivel nacional. Políticas desde altos mandos : siempre se tratará, por su propia naturaleza, de establecer una cadena jerárquica que es necesario mantener; sino, se toma el riesgo constante de perder tiempo y esfuerzos valiosos.

Continúa la nota mencionando a cada una de ‘las instancias de colaboración’ que ayudan con el referido Programa de Inducción. Informa que la incumbente de una de esas instituciones externas ‘’destacó el aporte de la ACCIÓN TUTORIAL para el desarrollo profesional de los nuevos docentes’’ puesto que el tutor “es un mediador que aclara dudas y retroalimenta de forma constante al docente principiante, promoviendo la incorporación de nuevas prácticas de enseñanza para potenciar el logro de los aprendizajes de sus alumnos”.

Mi siguiente cuestionamiento se dirige a subrayar la insistencia ministerial -que por supuesto NO ES NUEVA ni exclusiva tendencia de la actual jurisdicción- de poner prácticamente en manos de los varios institutos de formación docente el diseño de gran parte de las políticas educativas nacionales. En un artículo anterior del 15 de agosto 2022 me referí al tema indicando que en el periodo 2000-2004 el doctor Ángel Hernández fue Viceministro de Docencia e impulsó con acierto y cuidado el Inafocam, Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio, que a su vez había sido creado pocos años antes, en 1997 por la Ley General de Educación No. 66'97, en su artículo 222. El trabajo a favor de la formación de los maestros ha sido sistemático y continuado: es hora ya de valorar lo logrado y confiar.

Políticas nacionales Versus injerencia externa

La nota oficial del Minerd informó el 27 de diciembre que la coordinadora pedagógica del programa referido -quien, como he mencionado, pertenece a uno de los varios centros colaboradores externos al Ministerio- ‘’informó sobre las características del proceso formativo, los módulos que conforman la formación complementaria, su modalidad, metodología y evaluación’’. Y más adelante:

‘’En el encuentro virtual se presentó la distribución geográfica y distrital de responsabilidades con la formación complementaria que serán asumidas por las 19 Instituciones de Educación Superior involucradas en el Programa.’’

Diecinueve instituciones… Cabe aquí cuestionarnos sobre la necesidad de llover sobre lo que se supone mojado: si las instituciones de formación realizan su trabajo preparando académicamente a los profesores: PARA QUE más acción educativa? ¿No es perder tiempo y aminorar el aprendizaje de los escolares? Resulta muy obvio el riesgo de dispersion de los objetivos.

He sido profesora en el sistema público y privado en todos los niveles de elemental y secundaria antes del universitario; maestra egresada de la escuela Emilio Prud’Homme formada por Teresianas de la Congregacion del padre Poveda –Formador de Formadores- , egresada Laude por la PUCMM; posgraduada en Filología, Universidad de Valladolid.

Proclamo una tríada de aspectos ineludibles para la verdadera y última transformación escolar dominicana:

Primero, volver sistemáticamente a los contenidos clásicos; dos, implementar las artes como parte integral teórica y práctica del currículum en todos los niveles; y tercero, desmontar todo el aparato arquitectónico eliminando planteles, sacando los centros hacia lugares amplios con el correspondiente transporte, suficiente iluminación y espacio físico para cada área formativa incluyendo por supuesto los lamentables comedores.

Bienvenida Polanco Díaz en Acento.com.do