Análisis del libro "El coronel no tiene quien le escriba" y su adaptación al cine"

Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982.

Un héroe es todo aquel que hace lo que puede. (Romain Rolland)

Con el pasar de los tiempos ha surgido un debate donde el tópico es que los libros son mejores que las películas, aunque hay personas que piensan lo contrario. En el siguiente análisis veremos esa realidad a través de argumentos y comparaciones que harán de este análisis un imán de lectores. Analizaremos la novela ¨El coronel no tiene quien le escriba¨ de la autoría del ilustre escritor colombiano Gabriel García Márquez, haciendo un paralelismo entre la película y el libro. Busque una taza de café y acomódese para leer este análisis del cual usted será el jurado.

La novela cuenta la historia de un coronel veterano de guerra que había peleado al lado del ilustre coronel Aureliano Buendía. Este se levantó una mañana para ir a un funeral un poco atípico, ya que hacía mucho tiempo que no moría una persona de causas naturales en aquella localidad. El coronel y su esposa estaban pasando por una crisis económica donde no tenían dinero ni para comer, apenas podían tener unas raspaduras de café para hacerla esa mañana: ¨ con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. ¨Con la esperanza de recibir la carta donde le otorgaban la pensión al coronel, este iba todos los días al correo con la ilusión de que por fin se la entregarían e iba a poder salir de la miseria que tenían. La respuesta que siempre recibía el coronel cuando iba a buscar la carta era: ¨Nada para el coronel¨.A esta pareja que había caído en desgracia solo le quedaba un gallo de pelea que se lo había dejado su hijo el cual había fallecido. El coronel intenta poner su esperanza en el gallo y la pensión, pero ambas brillarán por su ausencia a lo largo de la novela.

Desde mi opinión el libro de ¨El coronel no tiene quien le escriba¨ supera en gran medida a la película. Los sentimientos de los personajes no se perciben de la misma manera, en el libro se siente más esa nostalgia del coronel por no poder recibir su pensión, mientras que en la película esta es como nostalgia vana, y pasa lo mismo con la esposa del coronel, en la película su enfermedad no es tan notoria como en el libro, leyendo el libro podemos sentir más profunda esa enfermedad que invadía a la esposa del coronel. En esta novela podemos notar una narración en tercera persona, el narrador omnisciente hace acto de presencia en este escrito contándonos todo lo que pasa pero sin ser un personaje de la novela. En el libro nos da la impresión de que el lugar donde vivía el coronel y su esposa era un pueblo pobre donde no recibía mucha ayuda y también nos hace imaginar que la historia se desarrolla en una pequeña casa de madera con un buen patio en donde podía estar el gallo, en la película se presenta un ambiente sumamente parecido al que se puede asumir del libro.

La frecuencia narrativa que podemos apreciar dentro de la novela es la narración singulativa debido a que en esta se encarna la narración, ósea, que podemos sentir, ver diálogos, colores, emociones otros elementos que ayudan a que el lector se sitúe en la escena que está leyendo dentro de la novela.

Expresiones como ¨Si el doctor me garantiza que vendiendo el gallo se te quita el asma, lo vendo en seguida -dijo-. Pero si no, no. ¨, dejan al descubierto la como el coronel prefería dejar que su esposa siguiera con el asma antes que vender el gallo para poder tener dinero con el cual pudieran sobrevivir lo cual podríamos decir que es una actitud un poco de apego a lo que el creía que le iba a mejorar la vida. la esposa del coronel hasta cierto punto era un poco inconsciente de manera inconsciente porque hacía cosas que era con un buen gesto, pero la situación que vivían en ese momento no era para hacer esas cosas: ¨La mujer lo esperaba con un almuerzo completo. -Hice un fiado con la promesa de pagar mañana temprano¨,la esposa lo hizo con buena intención de agradar al coronel, pero no fue el momento adecuado para hacerlo.

En sentido general ¨El coronel no tiene quien le escriba¨ es una clara evidencia de que no es lo mismo leer que ver una película, el ver la película nos da todos los detalles, pero el leer abre nuestra imaginación, haciendo que nuestra mentalidad este mas abierta a la hora realizar el ejercicio de la lectura. Esta novela es también un claro ejemplo de lo viven muchas personas que necesitan su pensión, algunos que son héroes y simplemente viven en la miseria. Es preciso resaltar esta frase de Francis Scott Fitzgerald que nos resume esta magnífica novela que hemos analizado ¨Enséñame un héroe y te escribiré una tragedia¨.