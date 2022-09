'Análisis de la propaganda electoral, año 2012', de Félix Almonte (2 de 2)

Entrando a la fase de la base discursiva y analítica de esta obra, nos encontramos con un estudio que asume un cuestionamiento a la manera de asumir la campaña y la propaganda de los candidadatos, en nuestro ambiente electoral.

Sostiene la tesis de que 'en la campaña electoral de 2012, la propaganda ocupó un papel preponderante'. Los candidatos de los dos partidos que concitaban el mayor apoyo de los votantes, hicieron un amplio uso de las redes sociales, pero, sobre todo, del spot televisivo. En ese contexto se determinó investigar el impacto de los candidatos, y el papel de los medios de comunicación a través de este tipo de publicidad' (pág. 13).

No se trata de un trabajo medalaganario o basado en la emotividad de un votante, sino de una investigación que nos pone de manifiesto el cómo los encargados de campaña de los candidatos, asumen tergiversar la realidad fáctica de su producto (el candidato), para presentarlo ante el publico, cómo "lo mejor" que existe en el espacio electoral.

La mentira se levanta como la bandera principal, ante la búsqueda de aceptación, frente al público-meta, representado por los votantes.

En la propaganda electoral, de acuerdo a este estudio, la propaganda, desde el spot televisivo, en la campaña electoral, presenta la imagen de una falsa personalidad, dada a un "candidato" que ni él sabía que poseía, pletórico de falsas bondades. Se trata de una campaña en base a la engañifa, el populismo y la apariencia.

Muchas veces, nos adelantamos en afirmar que en el país no hay tantos estudios al respecto, y nos podemos equivocar, porque en los antecedentes nacionales presentados, como parte del marco teórico de este estudio, se nos presentan varias investigaciones sobre el análisis de la propaganda política en nuestro país.

Somos un país que está en permanente y activa campaña electoral partidista.

El abordaje analítico del sujeto-autor, sin dejarse llevar de las posiciones individualistas y emocionales de él, cómo sujeto votante, reconoce como la manipulación de la imagen de losmcandidatos, es el recurso más utilizado para conquistar el voto. La mentira ante la realidad de los ciudadanos y de las ciudadanas.

Se recurre al uso de diferentes tipos de spot, en la mayoría de las veces, carentes de una ética publicitaria que regule su estructura funcional y sus contenidos. Allí lo fundamental es proyectar la "imagen santificada" del candidato, pintándolo como la oferta más apropiada, para ese momento.

El oído, el sonido, la mirada y la imagen (Voz y data), son condicionados, para que el sujeto-espectador o el receptor, no cuestione, no indague, no piense, no reclame, ni pueda ver en el espejo, ante el espejo, su propia realidad política y existencial.

En este trabajo, el sujeto-autor ha delimitado su campo de estudio y ha situado su enfoque desde la perspectiva electoral de un espacio (las elecciones en nuestro país) en una temporalidad especifica (2012), lo que induce marcar su estudio en un contexto social y político, situado o bien demarcado, para no caer en la dispersión, dentro de su análisis.

Si entramos a la arquitectura formal del estudio, vemos que consta de cinco (V) capítulos, la conclusión y las recomendaciones y una amplia bibliografía de soporte, para la consulta pertinente.

En el capítulo I, el sujeto autor centra su análisis el estado de la propaganda en la region, con el objetivo de orientar al lector, en torno

al estatus de las investigaciones sobre la realidad electoral en latinoamérica y el Caribe. Incluye aquí su primer estudio, " Análisis de contenido de los spot electorales de los partidos PRSC, PRD, PLD y PRI, en la televisión dominicana, durante la campaña de 1990", realizada, junto con el Mtro. Pedro José González Candelier.

En el capítulo II, nos pone en contacto con un enfoque histórico que sirve de base, para familiarizar al lector con el hecho de buscar estar cerca del votante, para obtener su aceptación, convencerlo y hacer que lo acepte cómo parte de su gusto político. Ese proceder viene desde la antigua Grecia, cuando los oradores pretendían persuadir a sus receptores.

En el capítulo III, expone el método escogido para su estudio. El método analítico, fue el aplicado en esta investigación.

Al elegir este método, entiendo que el sujeto autor debió ahondar más en el tratamiento crítico de la campaña electoral del 2012 y cuestionar, de manera sistematica, a los coordinadores de las campañas políticas, no a los candidatos, porque los candaditos, en la mayoría de los casos, no conocen o no saben nada sobre propaganda política.

Si nos detenemos en el capítulo IV de esta obra, nos encontraremos con los resultados de la investigación, desde la aplicación de análisis estadísticos descriptivos e inferenciales, lo que le otorga mayor rigor científico a este estudio.

En el último capítulo V, hay una síntesis general de los hallazgos. Lo fundamental aquí es, estudiar la existencia del voto y el derecho de los sufragantes, como parte de sus derechos humanos y constitucionales, en respuesta a su afiliación a un determinado partido político y su responsabilidad política, como ciudadano.

Esta obra tiene sus notables falencias analiticas, en lo que respecta al no cuestionamiento de hacer del spot publicitario, un recurso válido, para mentirle a un país, lo cual debe ser cuestionado en el.proceder de propagandístico de nuestros partidos y la promoción de sus candidatos.

La muerte y la negación de la verdad, es nuestra la primera víctima, en las campañas políticas nacionales. Eso no puede seguir siendo así.

Alguna ética ha de incidir en la campaña política de las elecciones de nuestros países. Es urgente una renovación a la ley de partidos políticos y al reglamentos que norma las campañas electorales en este país.

Otro punto a resaltar, como resultado de este estudio, es el poco valor que se le otorga a las comisiones de campañas políticas en nuestros partidos, lo que conlleva a que estén improvisando y apegándose al populismo y a la demagogia, aprovechándose de la miseria material y espiritual de los votantes.

Necesitamos que los partidos sean los primeros en contribuir a modificar el convivir político en la sociedad dominicana. Que no sigamos votando por la emotividad y el compromiso politiquero del "Qué es lo Mío".

La ética, la conciencia crítica y el razonamiento, deben ser partes del proceder político en nuestros votantes. Actuemos e iniciemos este necesario y real cambio, ya