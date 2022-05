Abril 1965: Cómo se organizó la conspiración contra gobierno de facto

El coronel Caamaño, acompañado de Héctor Aristy y otros combatientes.

Héctor Aristy narra los detalles de la participación de los militares en la conspiración que condujo al desencadenamiento de la Revolución de Abril del 65. Héctor Aristy falleció el año 2015. (ENTREVISTA RECUPERADA DE LOS ARCHIVOS DEL AUTOR)

Héctor Aristy y Francis Caamaño.

Los días cercanos al estallido militar del 24 de abril de 1965 presentaban un panorama político de franco deterioro para el Triunvirato que se sentía presionado por una fuerte oposición política vinculada a la incipiente conspiración militar que se fraguaba en los cuarteles.

Era tan grave la situación que la apreciación que algunos de los militares disgustados no la ocultaban, como lo comprobó Héctor Aristy en el encuentro que sostuvo en el Escuadrón de Caballería con Imbert Barrera, Morillo López y Francisco Alberto Caamaño Deñó donde pudo colegir -tras las expresiones de Caamaño- que se estaba tramando un golpe contra el general de la Policía Nacional Belisario Peguero.

Conclusión a la que arribó cuando Morillo López le dejo ver que ‘’la cosa se había descubierto’’ aconsejándole que se cuidara.

Recuerda que el origen de estos problemas entre Caamaño y Morillo López comenzó entre Belisario peguero y Wessin y Wessin pues Morillito era parcial de Wessin … ‘’y al suceder el incidente de la golpeadura a un oficial de la Aviación Militar perteneciente al Centro de Enseñanzas de las Fuerzas Armadas (CEFA), y el asesinato de un mayor de la Policía Nacional llamado Urrutia se agriaron las relaciones entre la Policía y la Aviación. En el fondo, afirma Aristy- lo que había era una lucha entre dos caudillos (Wessin y Belisario) que se disputaban el poder’’.-

En ese contexto relata que esas contradicciones se produjeron al unísono a otros disgustos que se desarrollaban en el sector de los comerciantes importadores. que estaban disgustado con el Gobierno por aquello de ‘’cuenten los ‘’Austín’’. Por lo que entendía Aristy que era importante agudizar esas contradicciones al hablar con militares jóvenes que lo visitaban.

En ese sentido subrayó que se logró un triunfo en las elecciones de la Asociación de Comerciantes Importadores al salir electo presidente Cortina (dueño de la Atlántica) que era un importador de los que estaban disgustado con el Triunvirato. la victoria de Cortina fue parte de una maniobra surgida en el escenario de los comicios en los que participaban el dirigente del PRD Martínez Francisco y Amadeo Barletta (dueños de la Santo Domingo Motor). Desde ese momento -afirmo- la Asociación de Importadores de vehículos comenzó a manifestarse públicamente contra el Gobierno de Donald Reid Cabral quien aprovechó su estancia, en ese cargo, para fortalecer su empresa Reid y Compañía SA, en detrimento de la mayoría de los importadores de vehículos y de los productos comestibles que se consumían en las cantinas de las FFAA manejadas a su antojo por Wessin y Wessin y Belisario Peguero.

Abro paréntesis. Esa empresa importadora de vehículos tenía el monopolio de las ventas de automóviles en el país principalmente los de usos en el transporte público de pasajeros Y era promovida su venta con un slogan publicitario que se hizo muy popular…’’y cuenten los ‘’Austín’’. Las negritas son mías.

Recuerda el Chino Aristy que en esos tiempos era acusado jóvenes de izquierda de mantener una postura ‘’militarista’’…-¡Yo cruzaba por la calle El Conde frente a la ‘’Cafetería Sublime’’ y allí estaba reunida esa juventud que al verme me voceaban: ..¡Aristy te ha vuelto militarista!. ‘’Yo sabia en lo que estaban, por lo que les contestaba: -¡Cuando reviente la cosa yo seré jefe de todos ustedes!.

De esta manera -Subrayó- se fue configurando el movimiento. Toma una pausa para inyectarse una insulina recomendada por los galenos para controlar su agresiva diabetes. Se repone y retomando el diálogo recuerda que fue donde Lora Fernández y lo vio más entusiasta y optimista, ‘’más integrado en sus esfuerzos conspirativos, lo vi con nueva cara porque en el hombre que yo creía era en él.’’.

Se detuvo un instante, miro hacia arriba, pestaño con insistencia y me dijo: -‘’Yo nunca estuve reunido con Hernando Ramírez. Aquí afirmó que lo escucho en una entrevista decir que el no estaba en el país cuando se iniciaron los aprestos conspirativos. Y enlazando lo dicho por Hernando Ramírez cae en una reunión que celebro él y un grupo de militares con Rafael Fernández Domínguez, antes de trasladarlo a un puesto diplomático en Chile, donde el ideólogo del Movimiento Constitucionalista informó que Hernando Ramírez era el que lo iba a sustituir en su ausencia como cabeza del movimiento…Pero Aristy dice: ..’’No se que pasó entre Lora Fernández y Hernando Ramírez porque ‘’Lora le dijo:-No, no, no veas a Hernando Ramírez…El estará allá con su grupo y yo aquí con el mío, además, no es bueno que ustedes se vean porque van a chocar¡….’’.No sé porque me decía eso’, subrayó Aristy.

Por esa advertencia que le hizo Lora Fernández -afirmó Aristy- nunca coincidió con Hernando Ramírez en las reuniones que se hacían, aunque afirmó que estuvo siempre enterado de las cosas que él hacía.

Refiere Aristy una reunión que estuvo con un militar apellido Medrano Hubiera que era el coronel más capacitado en la unidad de infantería de la Aviación.

En esa reunión dijo que acordó con Medrano que se comunicara con Hernando Ramírez y ‘’según nos contó Medrano cuando intento localizarlo, en el Club de Oficiales, este se paro de la silla y lo despreció.’’

Aquí recuerda un día que fue con Lora y Medrano a Juan Dolió, a una casa de un diplomático venezolano que cayó un coco que por poco le da en la cabeza a Medrano. pero felizmente solo le hizo un pelao en el hombro derecho o sea que si le impacta en la cabeza podía haberlo matado.

Volviendo a Hernando Ramírez dice que no se explica su actitud con Medrano en el Club de Oficiales dijo que lo desconcertó un poco su actitud porque Medrano era el único hombre de los que había en el CEFA que tenía suficiente autoridad para poder enfrentar a ese cuerpo armado.

Sobre las informaciones que le llegaban de la marcha de la conspiración les indicaban que había que conquistar a Chirino Lluberes quien era jefe de los paracaidistas y a quien les reconocían buena preparación, valentía y dominio absoluto de sus subalternos. Solo se le enrostraba que les gustaban mucho los tragos.

Desconfiaba de Milito

En este contexto recordó que en otra reunión con militares dos de los participantes afirmaron en el país se iban a producir acontecimientos entre grupos militares; mientras otros opinaron lo contrario.

Reveló que Milito Fernández, hermano de Fernández Domínguez, no estaba de acuerdo con la conspiración. Con el ‘’me encontré en la casa de su novia (Una sobrina de Luis Amiama) y después de cruzar varias palabras con él me dijo: - Que nosotros, los de la conspiración, íbamos a provocar que mataran a su hermano. Por lo que le resultó extraño ver a Milito el 24 de abril en la toma de Radio Santo Domingo Televisión, momento que aprovechó para decirle: ¿Qué buscas aquí?

Lo cierto es que en plena revolución escuche a varios combatientes, entre ellos militares, que afirmaban las malas relaciones existente entre el ideólogo de la revolución y su hermano Milito a quien en círculos muy cerrados lo calificó de traidor. -Las negritas son mías-

Por su parte, Aristy no temía en dar a conocer a sus amigos. Por lo que no me extrañe cuando me dijo que ‘’había mantenido una amistad con Donald Reid Cabral desde los años del Consejo de Estado. Y más aún que una vez el y Amiama Tío quisieron hablar con él para convencerlo de la idea de celebrar elecciones e invitar a participar en ella, a Bosch y Balaguer. Enterándose después que quienes aconsejaban a Donald Reid en esa dirección eran Bonilla Artiles y Pancho Aguirrez juntos a otros políticos foráneos que no identificó.

Aristy, al narrar la situación imperante en esos días cree que la decisión del IJ4 de insurreccionarse contra el Triunvirato fue de gran importancia ya que logró sensibilizar al pueblo y a los militares jóvenes, aunque a un costo muy elevado de sangre, pero, indudablente, fue lo que despertó la conciencia de la gente. Subrayo que nunca había corrido tanta sangre en el país.

Recuerda que tras colapsar las guerrillas de Manolo con el genocidio de Las Manaclas el Triunvirato arreció la represión deportando a los ex guerrilleros que guardaban prisión en diversas cárceles del país y de quienes se demandaba una amnistía general.

Dijo que esta reacción represiva del Triunvirato se tradujo en un empeoramiento de la cris política afirmando que: -‘’no había una semana que no se hiciera una huelga;…Yo no creo que haya un país en América Latina que se hayan hechos más huelgas que este’’, Subrayó.

Estimó que desde septiembre de 1963 hasta el 24 de abril de 1965se produjeron decenas de huelgas políticas que conmovieron el país.

En el camino hacia la estrategia de derrotar al Triunvirato reconoció que el Pacto de Rio Piedra, firmado en Puerto Rico entre el profesor Juan Bosch y los líderes del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) fue de suma importancia pues fue lo que permitió a todos los sectores que giraban alrededor de esa organización política lanzarse a la conspiración ‘’y es lo que permite la participación de los sectores balagueristas…’’porque yo recuerdo escuchar a oficiales como a Marco Jorge Gómez, Jhovanny Gutiérrez y Gerardo Marte decir que se metían en la conspiración con la finalidad de que Balaguer volviera’’.-

Reveló que Marte Hernández y Balaguer eran compadres, citando, además entre los balagueristas a Manolín Jiménez y Leopoldo Pérez Sánchez. ‘O sea que ya no era la conspiración que había dejado montada Fernández Domínguez y el PR; ya contábamos en la conspiración con la gente del Clan de San Cristóbal, que lideraba el mayor Neit Nivar Seijas.

Dijo que a ese grupo -de San Cristóbal- lo manejaba José Francisco Peña Gómez quien hizo buenas amistades con Neil Nivar Seijas hasta el extremo:…hace una pausa para decirme que me va a contar esta anécdota: ..’’Cuando Caamaño y Morillo se revelaron contra Belisario Peguero Donald Reid no cancela o saca a Caamaño del país porque lo consideraba muy poderoso y lo protege enviándolo a San Isidro, pero cuando se caldea las contradicciones del Clan de San Cristóbal con Wessin y Wessin yo recuerdo que Peña Gómez llegó a mi oficina y me dice que va a tener una reunión con Belisario y el Grupo de San Cristóbal (Nivar Seijas) en Manoguayabo y que él iba a agudizar esas contradicciones’’.-

Pero Aristy le aconsejo a Peña Gómez que tuviera mucho cuidado porque había cosas que él quizás desconocía de esas diferencias. En este contexto Caamaño y Morillo López lo visitan en su oficina de la avenida San Martín y al revelarle los últimos planes de Belisario contra ellos se los lleva a su casa y los escondió.

Dijo que él sabía que venía el decreto de Donald Reid destutanando al Clan de San Cristóbal porque el presidente del Triunvirato se lo había confesado a Imbert Barrera ‘’y yo si sabía el grado de esas contradicciones ..por eso me lleve a Caamaño y a Morillo para mí casa.’’

Al día siguiente Peña Gómez, ‘’que no estaba bien informado sobre la profundidad del conflicto entre ambos grupos se destapó por Tribuna Democrática apoyando abiertamente al grupo de Neit Nivar Seijas y Caamaño y Morillo que estaban en ese momento en mi casa, oyendo la alocución de Peña Gómez, salieron disparados para la calle a buscar a Peña Gómez para ajustarles cuentas, al tiempo de enterarse del decreto de Donald Reid Cabral destutanando al grupo de San Cristóbal.

Varios grupos conspirando.

En otro contexto, el Chino Aristy revela que había varios grupos conspirando citando entre ellos: el de los sargentos, -escribientes-, los oficiales subalternos y el de los oficiales superiores. Aquí hace una pausa para decirme que ‘’por eso es que Mario peña Taveras -que estaba en la conspiración de Fernández Domínguez hasta la sopa- encuentra receptividad en los sargentos escribientes del Estado Mayor que eran los jefes de la conjura en ese cuerpo.’’.

Algunos nombres se le han olvidado, pero retiene el del sargento Cirilo y Varguita que eran escribientes del Estado Mayor.

Recordó que en la Semana Santa de 1965 se llegó a plantear que si arrestaban otro oficial de los comprometidos en la conjura con el movimiento constitucionalista se debía actuar inmediatamente, aunque había algunos militares que debía esperarse hasta julio. fecha que se presumía la reelección de Donald Reid Cabral.

Cuenta Aristy que en esos días Caamaño, vestido de civil y acompañado de su tío’’Chibú decide visitar a Donald Reid Cabral en su residencia del sector Gazcue.

‘’Ya en la residencia, Caamaño le preguntó al presidente del Triunvirato que si era cierto que el se iba a reelegir porque si así era el no lo iba a respalda, ni otros grupos de oficiales que ya estaban muy disgustados con su gestión.’’

Donald, según Aristy le dijo que eso no era verdad. De ahí salió Caamaño con esa idea porque fue al otro día y me dijo que no era verdad que él fuera a candidatearse desde el poder. -Yo le dije:-Oye, Caamaño, averigua con tus amigos militares porque lo que se comenta es que ya están impresas las franelas y las gorras de la campaña.’’

Ya en la guerra, Aristy confirmó con ‘’Chibú’’ lo de la visita de ellos a la casa de Donald Reid. Según le contó Chibú, Caamaño lo dejó en la puerta de entrada de la residencia y penetró solo.

En otro contexto refiriéndose a lo que dijo Hernando Ramírez en la entrevista anterior de que no se explicaba como Caamaño pudo salir de San Isidro el mismo día de la revuelta militar, Aristy aclara que Caamaño estaba asignado a San Isidro pero que no tenía ningún mando, aunque vestía el uniforme de coronel del ejército.

Recuerda que el primo de Caamaño, Claudio se encontraba en La Vega, junto a Mauricio Fernández, hermano de Fernández Domínguez como parte de la oficialidad del comando del Ejército en esa ciudad.

Asimismo, regresando a la Semana Santa, previo al estallido de la revuelta militar del 24 de abril, detalló que ‘’ya no solo se sentía la efervescencia entre nosotros y la gente, sino que se había fijado como fecha el 26 de abril, aunque otros entendían que debía ser en junio’’. Fue aquí cuando recordó un discurso pronunciado, previo a los días santos, que fue reseñado en el Listín Diario donde visualizaba lo que se avecinaba y advertía al pueblopara que se preparara para vivir momentos difíciles.

Recordó que la crisis era tan aguda que comenzó a sentirse con fuerza en el propio seno del Triunvirato, cuando se produce la renuncia de Tavares Espaillat quien había negociado con los cactorcitas que levantaran la huelga de hambre porque se iba a decretar una amnistía general. Y como no pudo lograr convencer a Donald de la emisión de ese decreto presentó su renuncia., según reveló el ex ministro de la presidencia durante el gobierno del presidente Caamaño.

Volviendo a referirse a las contradicciones en el seno del Triunvirato, Aristy dijo que está diferencias también se habían reflejado con la renuncia de Tapia Espinal. Sobreviviendo con Donald, Cáceres Troncoso quien había sido nombrado por este.

La revuelta

Finalmente, el día 24 de abril de 1965, día de la revuelta, Aristy estaba en cama afectado de varicela cuando se apersonó a su residencia el sargento Cirilo Batista que fue a buscarlo. ‘’Yo no podía levantarme según el consejo del médico que tenía en mi cabecera y se fueron, pero volvieron en la noche y me fui con ellos para el Campamento 16 de agosto, donde estaba la oficina del Estado Mayor y allí se encontró con Hernando Ramírez y Lora Fernández