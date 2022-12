-Portada de la obra "9 caminos al cielo", de Natacha Féliz Franco.

El sujeto existe desde su propio relato. La vida misma es un relato.

Somos el relato de nuestro vivir.

El día que dejes de relatarte, ese día moriste o empezaste a morir.

El relato es la evidencia de mi existir. Vivo relatándome, diciéndome, contándome.

Soy aquello que digo, cómo lo digo, desde donde lo digo y para qué lo digo.

Soy un decir...desde mi hacer.

Ese decir o ese contar, puede estar mediado por la extensión de mis aseveraciones. Cuento lo que veo y lo que pienso o imagino.

Cuento lo que dentro mí, se cuenta, desde mis utopías.

Somos aquel relato que, desde la lengua, hilvanamos...desde los bordes de lo micro o desde las riveras de lo macro, sumergidos en nuestra discursividad.

Vivimos relatando y morimos el día en que no relatamos...aunque desde el relato, ya hecho...construyamos nuestro existir, desde la memoria o desde el recuerdo.

La lengua en movimiento es la fuente de nuestro relatar o de nuestro vivir.

Un microrrelato, conocido como minicuento, minificción, microcuento o cuento brevísimo, es un texto narrativo breve, brevísimo, normalmente caracterizado por su proyección ficcional, donde el resumen de lo dicho debe impactar y llenar de sorpresas al lector.

Pinturas del pintor Nadal (1992).

Todo esto es una "metáfora", como diría mi amigo, el científico dominicano, Doctor, José Ramón Albaine Pons. a quien también le debo mi derecho a sonreír...relatándome...a su manera, cargada de ironía. Yo tengo muchos narradores que viven relatándome y relatándose, ni hablar de Mariano Castillo, y el narrador y poeta, padre de la ironía, el humor y el absurdo, Amable Mejía.

Hablar sobre el microrelato, en la literatura dominicana, no es nada frecuente entre nuestros narradores, aunque debo aclarar que, en estos tiempos "modernos", en nuestro país, ya el microrelato es una realidad tangible.

No tengo que citar a Ibeth Guzmán (Cruce de Guayacanes, 1983), sus libros "Tierra de cocodrilos"(Isla Negra, 2012), "Yerba mala" (Hojarasca, 2015) y “Tiempo de pecar” (Isla Negra, 2017. Coautora de la antología "Voces del valle" (Ediciones Ferilibro, 2005) y autora de la antología de mujeres microrrelatistas: "Mujer en pocas palabras" (Letra Negra/Ferilibro, 2013). Textos suyos han sido antologados en Meter un gol (Letra Negra, 2014) y Short Stop (Letra Negra, 2015).

Al poeta y narrador Basilio Belliard (y su obra "El lince y el arco iris", un conjunto de microrrelatos fantásticos, presentados en la Feria del Libro de Madrid, dedicada a la República Dominicana, en 2019, y cuya edición lleva el sello Huerga & Fierro de España, entre otros autores, como el narrador y académico, Pedro de Jesús Paulino (1963) y su obra "El frío instante de la muerte" (2017), entre otros autores y autores nacionales.

Reconozco que hoy he abusado y me he llevado del "can discursivo".

En esta ocasión, estoy metido en una dialogía textual, con el libro de microrelatos, titulado "9 caminos al cielo", de Natacha Féliz Franco (Editora Mediabyte, S.R.L., Santo Domingo, República Dominicana, 2019. Consta de 44 microrelatos, un prólogo y 46 páginas).

Hay una exposición narrativa esquemática, pero en disposición expresiva "ilógica", dentro del marco del contar o del decir lo visto o lo acontecido, desde lo ficcional.

La autora, asume con destreza de resumir sus contenidos, la experiencia vivida o el panorama sostenido, desde el recuerdo o la memoria.

La cantidad, en número, desde las matemáticas, aquí no es importante, no es un texto de gran grosor, pero aquí se cumple lo dicho de que "no es la cantidad lo que define esta obra, sino su calidad, desde el discurso narrativo que le sirve de base comunicacional.

Lo rutinario, lo cotidiano o simple, es visto como referencialidad temática, para el contar del narrador. En cada relato hay un narrador distinto y distintivo.

Ese narrador particular, nos dirá su versión de lo contado, dependiendo del contexto, dentro de la escena que narra o que cuenta.

Contar desde la brevedad, es un arte que le es propio a autores y autoras con experiencia exponencial del mundo de lo ficcional, como en este caso.

Yo no voy a situar la obra "como si se tratara de la quinta maravilla", en la literatura dominicana contemporánea, pero sí debo reconocer el hábil manejo de la síntesis, del humor y de la ironía, y el dominio de lo estético, asumido por la autora, en esta obra. Veamos:

"El sol besa su frente, mientras desafía a la luz roja...bip bip bip...y se la come. Ansioso por llegar la oficina...bip bip bip...rebasa a un minibús y al pisar agua acumulada moja a la vendedora de frutas, y a los estudiantes, que esperan la OMSA3 . Bip bip bip presiona al cinductor delantero detenido por la luz amarilla...bip bip bip...Sin éxito, intenta girar a la derecha pese al carro detenido por la luz roja...Bip bip bip ignora la fila y acelera hasta penetrar en el túnel...

Foto de la autora, tomada de la sopala del libro.

Por una angosta calle un camión viene a su encuentro haciendo zigzag...bip bip bip...bip bip bip...

-¡AGHGGGGGH!

¡Púm!"

("Bip bip bip", págs. 25/26, obra citada).

"9 caminos al cielo", es la brevedad significativa de lo decir resumido. Es una muestra de narrativa de lo esquemático...como expresión de lo vivido o soñado, desde el esquema de la breveda. Símbolos, signos, esquema de lo dicho, es lo que le sirve de base comunicacional a esta obra, desde lo dicho lo resumido.

Desde esa brevedad del decir, hay aquí, un juego deliberado con los signos de puntuación, en la redacción de lo dicho, desde el discurso escrito.

Partiendo de otra mirada a lo narrado, vemos aquí, un conllevar al lector a aproximarse a lo que ha de suceder, en oposición a lo ocurrido. Se procura sorprender al lector, desde lo inesperado.

Veamos:

"El presidente mandó a sobornar a todos los expertos en lenguaje corporal. Después, pronunció su gran discurso".

("Convincente", pág. 44, obra citada).

Se trata de una narrativa que busca situarse en lo afectivo del lector y trata de condicionarlo a finales sorpresas, desde un narrar de hechos propios de la vida común.

Aquí, lo esencial, está en cómo lo narrado, queda ajustado al dominio del plano de lo estético, desde su narratividad