16/06/2024 · 02:45 AM

Una vez más, Evelin Ramos Miranda nos sorprende con su fascinante producción poética dirigida a los chiquitos, ahora de poesías. Lástima y pena es saber que en nuestro terruño no se promueve lo bueno, lo que se produce y nos da frutos. Tampoco a los nuestros. Sin embargo, se incentiva y promueve lo dañino. No hay medios televisivos, ni escritos como la prensa, ni auditivo como la radio que valore lo que un escritor hace por su pueblo y su cultura, en defensa del medio ambiente y la naturaleza. Sembrar conciencia y cultivar valores en la edad de oro de los niños, no tiene precio.

¡Vamos, adelante señor gobierno! Haga algo por la educación y el cultivo de nuevos valores cargados de conocimientos significativos. La literatura infantil es un interesante puente de enlace cultural porque también entretiene, deleita, instruye, enseña, da vida y gozo. Es disfrute en el tiempo libre y los incentiva a la lectura sana, sin influencia de los males extranjeros. En 1, 2, 3, poesías infantiles para ti, de Evelin Ramos Miranda encontramos impreso todos esos mensajes cognitivos.

A Evelin Ramos Miranda, como cultivadora de la lengua es autora de dos libros, uno de cuento, titulado El país de los dulces (2023), que es un cuento muy breve, pero interesantísimo y delicado, muy ajustado al gusto de los niños, y este último, de poesías infantiles, con composiciones de temas, forma y estructuras variadas, distribuidos 40 páginas.

La portada es azul cielo, con algunas manchas de nubes grisáceas, la silueta del sol radiante surgiendo detrás de las nubes, aves volando y el arco iris. También tiene una modesta casita de campo pintada de color mamey y amarillo, techo de color ladrillo, con cinco niños, dos hembras y tres varones, uno con una pelota de futbol, y otro, una chichigua. Mientras los otros dos juegan con un cachorro frente a la perrera. Además, tiene tres matas de árboles, una cabra, dos palomas y un guacamayo. Mientras que, en la contraportada, el color es compartido en un 50/50% para ambos, color verde limón y azul claro. Además, tienes dos cotorras volando más dos palomas en el área verde, con una franja amarilla arqueada y tres plantas de árboles, junto a dos fragmentos de nubes. No tiene foto del autor, aunque si, un pequeño comentario que funciona como presentación del libro de un corto párrafo de seis líneas, referente al propósito de la autora, que reza: “1, 2, 3, lindas poesías para ti. Es un libro de poemas infantiles con temas sobre el mundo circundante de la Educación Inicial en nuestra República Dominicana. Para que los niños puedan disfrutar de este contenido lleno de belleza y magia para su aprendizaje significativo”.

La diagramación y diseño de la cubierta e ilustraciones internas son de Frank Figueroa Malvar, y la corrección de estilo a cargo de Elena Ramos, con colaboración de: Venus Arthemys Azul Ramos Ureña. La impresión y edición, pertenece a: Editora Búho, S.R.L., Santo Domingo, R.D., febrero de 2022.

El poemario 1, 2, 3, poesías infantiles para ti, está compuesto de 40 páginas, 31 poemas y una diversidad de ilustraciones en consonancia con el significado de cada uno de los textos, escritos tantos en versos como en prosa llenos de profundo valor sentimental. Cada poesía es un referente maravilloso del paisaje, de la flora y la fauna, de nuestros vicios, tradiciones y costumbres, el amor familiar, en cual se resalta el revivir de nuestro espacio geográfico, y con ello, nuestra música, nuestros valores familiares y valores patrióticos.

La obra cuyo objetivo es, igualmente que, en todos los libros de literatura infantil, tal como escribí en El país de los dulces (2023), tiene como intención desarrollar pensamiento crítico, creatividad e imaginación en los niños al introducirlos en el mundo fascinante de la lectura. Crearle hábito de lectura.

Fue compuesto pensando en niños de 2 a 10 años. Pero podrá ser leído y disfrutado por todo público en general, y de manera muy especial, está escrito para ser visto y leído a niños de siete (7) a diez (10) años. Es decir, niños que puedan sacar conclusiones al leerlos con acompañamientos de las imágenes visuales. Mientras que los más chicos pueden disfrutar de las ilustraciones, que, por cierto, son bastantes llamativas, atractivas y educativas. Porque contiene entre 1, 2 y 3 ilustraciones en cada página acompañando la poesía.

La portada es de lujo, con tapa dura, igualmente que el papel, grueso, satinado, de tamaño 8.6 pulgadas de ancho x 11.6 de largo, o sea, más que el tamaño estándar, con ilustraciones a full color. Con dedicatoria, transcribo, según escribió la autora, “con mucho afecto a los niños de la Estancia Infantil de la UASD, al Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia y al Ministerio de Educación de la República Dominicana. Espero que aprecien el valor de la literatura infantil en toda su magnitud y belleza, que generen a través de ella el placer, el autoconocimiento y la interpretación a la hora de desarrollar su propia inteligencia emocional en el mundo circundante que los rodea”.

Del mismo modo que dentro de la portada y contraportada, contiene espirales de tres niños y dos niñas agarrados de manos, luego, en las páginas 39 y 40 la Galería de Dibujos, productos de los chicos de la Estancia Infantil de la Uasd, y en la 38, otra con una niña haciendo burbujas.

Llama mucho la atención, los poemas titulados “La cigua palmera”, página 10; Mariposita, página 15; Poesía a mi bandera, página 26; Arbolito, página 30; Flores dominicanas, página 11; Los números, páginas 19; Río del Cibao, página 27; A bailar merengue, página 34. Veamos dos poemas:

Cigua palmera

"Cigua palmera, eres tú el ave más bella

de toda la geografía,

ninguna tiene tu ritmo

ni la gracia de tu vuelo.

Ni cotorras, ni palomas

Ninguna otra ave tiene la dicha que tienes tú.

De que en tus alas se pinte

todo lo bello del mar

y del cielo que cabe en mi tierra,

vestida de montes y prados brillantes".

Poesía a mi bandera



Con alegría todos los días,

aquí en la estancia veo flotar

los colores rojo, azul y blanco

de mi bella banderita.

Parece una gran chichigua

bailando un rico merengue

cuando ondea así en el cielo,

la hermosa bandera dominicana".

Amiga Evelin, aunque cada escritor o poeta cultor del género infantil tiene la libertad de escoger su propio estilo, yo me tomo la libertad de exponer mis opiniones para tus próximos libros poesías. Aunque te felicito, y, además, te recomiendo seguir adelante haciendo lo que sabes hacer, que es escribir, en un momento en que la educación dominicana, amerita de jóvenes ciudadanos lectores, creadores, competentes, críticos, soñadores e imaginativos. Jóvenes con capacidad de asombro y razonamiento. Así podemos avanzar y competir para un mundo mejor.

Te urge aplicar los requisitos formales y rítmicos en la estructura poética. Esta es la estructura estrófica, la cadencia rítmica en el verso, la rima y musicalidad, y si es posible, la métrica, el estribillo y versificación de arte menor. Evitar construir poesías extensas y versos largos, además de la poesía prosificada que para los angelitos no es de su agrado. El ritmo y la melodía son fuentes primarias de satisfacción en el niño.

En este libro se procura ensanchar el sentimiento y gusto estético de la niñez. Pues estamos frente a una obra que está hecha para dramatizar, escenificar, cantar y disfrutar con sabor estético, más un requisito fundamental que nunca puede faltar: enseñar, educar. Vivir la vida desde la niñez, leyéndola, releyéndola y resaltándola, porque es un corpus de poesías escritas en prosa y en verso libre, en el cual, el ritmo, la musicalidad y la rima, debe encontrarla el pequeño lector, partiendo del acento emocional de la lengua convertida en poesía.

En cada composición, nuestra tierra y sus valores patrios son elementos que resaltan a la vista. De este modo, si se quiere entretener y educar, enseñando, para dar a conocer nuestra identidad nacional, este cuerpo poético puede servir como válido referente en la casa, en el patio, en la vecindad y en las escuelas. (Santo Domingo, DN., 14 / 07 / 2024.)