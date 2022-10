USDT estará disponible en más de 24.000 cajeros automáticos en Brasil

Tether, la empresa que opera la plataforma de blockchain tether.to que impulsa la stablecoin USDT, anunció que SmartPay planea lanzar tokens tether en más de 24.000 cajeros automáticos en todo Brasil.

La integración de USDt de Smartpay en su producto brindará a millones de personas la oportunidad y el acceso al ecosistema de la moneda digital y la nueva revolución financiera.

Según un estudio del Instituto Locomotiva, realizado en enero de 2021, Brasil aún tiene más de 34 millones de adultos no bancarizados, es decir, personas que no tienen cuenta bancaria o no la usan con frecuencia.