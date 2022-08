Una de las 10 principales criptomonedas podría duplicar su precio en el corto plazo

Un popular analista cripto Guy, aseguró en su canal de YouTube Coin Bureau -donde cuenta con más de 2 millones de seguidores- que el protocolo de capa 1 Solana (SOL) podría duplicar su precio. El video fue publicado antes del desplome del 10% sufrido por el mercado cripto en las últimas horas, pero los fundamentos que sostienen su tesis no se ven afectados.

“La acción del precio de SOL también parece interesante desde varios ángulos. En términos de la acción del precio sin procesar, SOL podría potencialmente tirar de 2x si continúa el repunte de recuperación actual. Esto no parece mucho, pero si el repunte continúa, sería una ganancia porcentual mayor que otras monedas alternativas de gran capitalización”, señaló el analista.

Guy citó al CEO de Sam Bankman-Fried, quien deslizó hace algunas semanas que “Solana está subestimada”. Para el analista, existe evidencia técnica en el comportamiento del mercado que marca que“SOL podría ver un repunte serio si continúa el impulso actual del mercado cripto”.

Solana se fortalece ante la llegada de The Merge

A menos de un mes de que ocurra The Merge (o “la Fusión”) en la red principal de Ethereum -que marcará el paso del mecanismo de Prueba de Trabajo (PoW) a la Prueba de Participación (PoS)- Guy subrayó que muchas redes competidoras de Ethereum se han fortalecido. Según señaló, la perspectiva de problemas técnicos o fallas absolutas despierta el interés por no solo de Solana sino también de Avalanche (AVAX) y NEAR Protocol (NEAR).

“Esto no es una coincidencia, ya que hay muchos comerciantes que probablemente estén tratando de cubrir sus carteras en caso de que algo salga terriblemente mal con la Fusión”, explicó.

