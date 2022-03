Ucrania ya acepta donaciones en DOGE y SOL

El Gobierno de Ucrania amplió el número de criptomonedas con el que se pueden hacer donacionespara el país en medio del conflicto bélico ante Rusia. A Bitcoin (BTC), Ether (ETH), polkadot (DOT) y Tether (USDT) -que ya representaron donaciones por casi 40 millones de dólares- ahora se le suman Dogecoin (DOGE) y Solana (SOL).

The people of @Ukraine are grateful to @uniswap for their new “donate to Ukraine” feature which automatically exchanges any of their listed tokens to ETH for us. Could @uniswap put it on your home page to help direct more of the crypto community to assist? https://t.co/w8accgNZi8

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022