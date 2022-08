Raoul Pal afirma que el market cap cripto podría multiplicarse por 200 en los próximos 10 años

Raoul Pal, referente del ecosistema cripto y exgerente del banco estadounidense Goldman Sachs, aseguró que la capitalización total del mercado cripto puede crecer exponencialmente en los próximos 10 años. Específicamente, señaló que podría escalar a los 200 billones de dólares.

“Incluso si me equivoco, digamos que soy un completo imbécil y me equivoco en un 90%, obtendremos 20 billones de dólares, seguiré apostando porque sigue siendo la mejor apuesta en el mundo, y eso se debe a que me equivoqué en un 90%”, soltó Pal en una nueva muestra de optimismo sobre el potencial de las criptomonedas.

Según explicó el experto, su predicción se apoya en los efectos de la adopción masiva de la red y la cantidad de usuarios. En la próxima década -marcó Pal– la cantidad de personas que operen con criptomonedas escalará hasta los cuatro o cinco mil millones.

“La gente no se da cuenta de que el mundo nunca ha visto una acumulación de riqueza como esa en la historia. Este sería el período de tiempo más corto de la mayor acumulación de riqueza jamás vista”, deslizó Pal durante una entrevista con el analista cripto Scott Melker.

Buen momento para comprar

Hace algunos meses, cuando bitcoin 8BTC) y el resto de las criptomonedas cayeron abruptamente y dieron inicio a un período sumamente bajista, Pal puso paños fríos y explicó por qué se trata de un “buen momento” para los inversores. En lugar de entrar en pánico por los precios bajos, el especialista decidió ver el presente del mercado como una oportunidad a futuro.

“Como he señalado una y otra vez, las criptomonedas son una inversión a largo plazo para mí, no un intercambio. En la tesis hay claras expectativas de un 60% de correcciones. Sin ese tipo de volatilidad no obtienes la ventaja exponencial”, explicó Pal en ese entonces. Hoy, una semana después de haber tocado máximos trimestrales por encima de USD 25K y caído por debajo de los USD 21K, BTC se encuentra en una situación similar.

