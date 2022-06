PayPal ahora permite mover las criptomonedas hacia direcciones externas

PayPal, una de las empresas de pago electrónico más importantes del mundo, comenzó a permitir la compraventa y almacenamiento de criptomonedas en su plataforma a fines del 2020, lo que revolucionó el mercado cripto e impulsó al alza el precio de bitcoin (BTC). Sin embargo, muchos usuarios criticaron que la imposibilidad de transferir los activos digitales hacia billeteras externas, y la empresa finalmente respondió a la demanda.

We’re excited to announce that PayPal will begin supporting the transfer of cryptocurrencies between PayPal and other wallets and exchanges. This feature is rolling out to all eligible US customers in the coming weeks. Learn more: https://t.co/PelvFv7eRW pic.twitter.com/YkzPOV7teq

— PayPal (@PayPal) June 7, 2022