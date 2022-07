Nayib Bukele compra 80 BTC más para El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una nueva inversión oficial en bitcoin (BTC) por más de 1.5 millones de dólares. En medio de críticas debido al mal momento del mercado y el impacto en su innovadora estrategia financiera, el mandatario reafirmó su optimismo en redes sociales.

El Salvador bought today 80 #BTC at $19,000 each!#Bitcoin is the future!

Thank you for selling cheap 😉 pic.twitter.com/ZHwr0Ln1Ze

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 1, 2022