Mark Cuban cree que varias empresas cripto desaparecerán después de la actual crisis económica

El referente e inversor cripto Mark Cuban aseguró en los últimos días que muchas empresas cripto no sobrevivirán a la actual crisis que atraviesa el mercado. Mientras varios exchange están achicándose y otros aprovechan para contratar más personal, el panorama es incierto y los proyectos que no tienen fundamentos sólidos no tienen demasiadas perspectivas,

“En acciones y criptomonedas, verán empresas que se sostenían con dinero barato y fácil, pero que no tenían perspectivas comerciales válidas, desaparecerán. Como (Warren) Buffett dice: ‘Cuando baja la marea, puedes ver quién está nadando desnudo’”, deslizó Cuban en una entrevista con Fortune.

El mercado cripto en su totalidad ha tenido una de las peores semanas de su historia, con caídas semanales de hasta el 40% en criptomonedas de primer nivel como bitcoin (BTC) o ether (ETH). Todos los activos digitales ya venían de meses difíciles, y varios acontecimientos particulares provocaron pánico en los inversores, que no dudaron en liquidar varias posiciones.

En ese contexto, se rumores que algunas empresas -como Three Arrows Capital- estarían ante una posible crisis de insolvencia, por no poder afrontar las liquidaciones sufridas. Pese a este pesimismo generalizado, el dueño de los Dallas Mavericks cree que aún en tiempos bajistas hay lugar para nuevos casos de éxito dentro del ecosistema.

“Las aplicaciones y la tecnología disruptivas lanzadas durante un mercado bajista, ya sean acciones, criptomonedas o cualquier negocio, siempre encontrarán un mercado y tendrán éxito”, señaló Cuban.

