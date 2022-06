Los indicadores y métricas que señalan que el precio de bitcoin podría estar tocando fondo

Con el golpe todavía fresco y el pánico presente luego de que el precio de bitcoin llegara a tocar los 20.800 dólares en las ultimas 24 horas, algunos expertos ven la luz al final del túnel y, basados en cuatro métricas, sugieren que BTC podría estar acercándose a su piso.

En los últimos siete meses, el precio de bitcoin cayó casi un 70% desde su máximo histórico en noviembre de 2021, cuando alcanzó los USD 69.200 hasta este lunes al tocar un fondo de USD 20.8K. Sin embargo, y a pesar de que el entorno macroeconómico sigue siendo bajista por la incertidumbre que viven los mercados financieros mundiales, BTC parece estar cerca tocar fondo.

La media móvil de 200 semanas ha servido como última línea de defensa en anteriores mercados bajistas. Desde 2015, cada vez que Bitcoin ha retrocedido hacia este nivel de soporte crítico, los precios han comenzado a consolidarse, formando un piso sólido antes de que comience un nuevo ciclo alcista.

BTC se encuentra actualmente cerca de su media móvil de 200 semanas, lo que podría ser una señal inicial de que la tendencia está a punto de invertirse. Compartir

El flujo de latencia ajustado por entidad (*) de Bitcoin también sugiere que la criptomoneda podría estar formando piso. Este índice considera la relación entre la capitalización actual del mercado y el valor de latencia anualizado para determinar si los participantes experimentados del mercado están gastando sus BTC.

(*) El flujo de inactividad ajustado por entidad es una variación que utiliza la relación entre la capitalización del mercado y los valores mencionados. El indicador se utiliza para predecir los fondos del mercado. Además, se utiliza para determinar si la tendencia a largo plazo es alcista o bajista

Esta métrica ha indicado casi perfectamente cada fondo del mercado desde 2011. Siempre que se produce una disminución sustancial del gasto de los tenedores a largo plazo, o de los “veteranos”, el flujo de latencia ajustado por entidad cae por debajo del umbral de 250.000, lo que representa una excelente zona de compra histórica.

El flujo de inactividad ajustado por entidad se encuentra actualmente en un mínimo histórico de 149,150, y podría señalar el final de la tendencia bajista actual. Compartir

El indicador de ganancias/pérdidas netas no realizadas también es útil para anticipar los cambios en el sentimiento del mercado y predecir los máximos y mínimos del mercado. Este índice se basa en múltiples puntos de datos para demostrar las emociones de los inversores potenciales en un momento dado, lo que ayuda a determinar los movimientos de los precios.

El sentimiento del mercado en torno a Bitcoin parece haber cambiado de “Miedo” a “Capitulación” después de que los precios cayeran a 20.800 dólares durante las últimas horas de este lunes, lo que podría representar la última etapa de un ciclo bajista antes de que el sentimiento del mercado cambie a “Esperanza” para señalar el comienzo de un nuevo mercado alcista.

Aunque los datos técnicos muestran múltiples señales de que el precio de bitcoin estaría tocando fondo, todavía puede haber espacio para una nueva caída antes de una recuperación. Compartir

Las líneas de regresión logarítmica definen dos niveles de precios clave en los que BTC podría tocar fondo.La banda de regresión que no se ajusta a la burbuja se sitúa en USD 23.210, mientras que la banda de regresión inferior que no se ajusta a la burbuja ronda los USD 15.670.

Actualmente, BTC cotiza entre la banda de regresión de no ajuste de la burbuja y labanda de regresión inferior de no burbuja, una señal que ha marcado el fondo del mercado en anteriores tendencias bajistas. Aunque los precios pueden caer hacia la banda de regresión inferior de no burbuja como en marzo de 2020, este indicador sugiere que BTC podría estar presentando una oportunidad única para que los inversores marginados vuelvan a entrar en el mercado.

Por último, resta determinar si el el precio de bitcoin está entrando en un periodo de consolidación antes de entrar en una nueva tendencia alcista o si primero verá una nueva corrección hasta los 15.670 dólares.

En cualquier caso, la relación riesgo-recompensación parece favorable para aquellos que busquen una oportunidad en el momento de tocar fondo en el mercado.

Los conceptos vertidos en esta nota son meramente informativos y no constituyen una recomendación de inversión. Cripto247.com no es responsable por los resultados que puedan originarse por diferentes inversiones. Cripto247 recomienda informarse bien antes de invertir.

