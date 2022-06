Importante empresa de ciberseguridad pasa todo su balance y activos a bitcoin

Una empresa internacional de ciberseguridad sorprendió a todo el ecosistema cripto al convertir sus activos líquidos y su balance general en bitcoin(BTC). Se trata de Octagon Network, una firma que aprovechó el período bajista actual -marcado de incertidumbre para BTC- para meterse de lleno en el mercado cripto.

Today, Octagon Networks becomes the first cybersecurity company to convert it's entire balance sheet into #Bitcoin. We will also start accepting payments in Bitcoin, and offering a discount to encourage the use of Bitcoin.

Read More: https://t.co/32mcdlUEGu

— Octagon Networks (@OctagonNetworks) June 5, 2022