Google se asocia con Coinbase para ofrecer servicios cripto

La noticia sorprendió al ecosistema: Google se habría asociado con el megaexchange Coinbase y la empresa de pagos BitPay para ofrecer un nuevo servicio cripto y permitir el atesoramiento de bitcoin y otras criptomonedas en tarjetas digitales.

En otra movida para entrar poco a poco en el universo cripto mientras la división de pagos de la compañía lucha por ganar una cuota de mercado significativa en el sector de los pagos, el gigante de Silicon Valley podría ofrecer a usuarios la posibilidad de guardar criptoactivos en digital cards.

Bill Ready, presidente de comercio de Google, afirmó que"El ecosistema cripto es algo a lo que prestamos mucha atención.A medida que la demanda de los usuarios y de los comerciantes evolucione, nosotros evolucionaremos con ella".

Para habilitar y poder brindar esta nueva funcionalidad, Alphabet Inc, la corporación estadounidense cuya principal filial es Google, confirmó la asociación conCoinbase y BitPay, y no descarta otras oportunidades de asociación, aunque la compañía todavía no acepta bitcoin para las transacciones.

Este nuevo servicio permite a los usuarios mantener BTC en sus tarjetas digitales mientras gastan moneda fiduciaria, un acuerdo que no utiliza precisamente el activopeer-to-peer(redes de nodos que se comportan como iguales entre sí) como medio de intercambio, sino que permite a los usuarios gastar sus tenencias de bitcoin.

Ante las acusaciones y dudas sobre las posibilidades e infraestructura que tiene google para actuar como posible banco, Ready afirmó que “No somos un banco, no tenemos intención de ser un banco”.

