Finalizó la visita de los banqueros y funcionarios mundiales a El Salvador en Bitcoin Beach

El contingente de banqueros centrales y funcionarios financieros de 44 países que visitó El Salvador terminó su mini tour por el país con una visita a Bitcoin Beach. La playa conocida fuera del ecosistema cripto como El Zonte es uno de los lugares más importantes para la comunidad en el país centroamericano, ya que fue el punto de origen del movimiento que impulsó la Ley Bitcoin que se aprobó en junio del 2021.

And the central bankers from 44 countries screamed… pic.twitter.com/3DCqmfmf02

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 20, 2022