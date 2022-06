Expertos cuestionan la prohibición de minería en EE.UU.: “No ayudará a reducir las emisiones de carbono”

La semana pasada el Senado de Nueva York aprobó una moratoria que prohíbe la minería basada en Prueba de Trabajo (PoW) -como la minería de bitcoin (BTC)- en el estado durante al menos 2 años. Los funcionarios se aferraron a sus “preocupaciones ambientales” para votar el proyecto y la comunidad cripto manifestó su rechazo.

1/ As the anti-bitcoin wing of the NY political establishment takes a victory lap over the passage of its mining ban, remember:

It will not help reduce carbon emissions by a single ounce.

All it does is push miners to build in other places where NY has no influence over them.

— Jake Chervinsky (@jchervinsky) June 5, 2022