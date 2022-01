El porcentaje de quienes planean invertir en criptomonedas en 2022 es más alto de lo esperado

Una sondeo realizado a consumidores estadounidenses reveló que el 25% de los encuestados que actualmente no poseen criptomonedas planea comenzar a invertir en cripto durante2022.

Un informe llamado "Crypto Perception Report 2022", publicado por el exchange Huobi, la semana pasada, dio a conocer resultados de una encuesta hecha a 3.144 adultos estadounidenses mayores de 18 años "para conocer cómo la persona promedio ve las criptodivisas, sus pensamientos sobre las tendencias emergentes y si planean invertir en el espacio en el futuro".

El 25% de los encuestados expresó que, aunque no posee cripto en este momento, planea hacerlo en el futuro, lo que indica curiosidad por este campo emergente, mientras más de la mitad informó que acababa de empezar a invertir en el espacio en el último año.

Por otra parte, el 47% de los encuestados dicen que no poseen cripto y no planean hacerlo y alrededor del 28% confesó que actualmente poseen criptomonedas.

A pesar de estos números, el reporte indica que "la industria de las criptomonedas ha visto un crecimiento generalizado en 2021, pero sigue siendo un tema de nicho entre la mayoría de la gente".

Cuando se les preguntó cómo se sienten sobre el futuro de la industria de las criptomonedas, el 42% dijo que son ambivalentes y no saben mucho al respecto, mientras que el 23% dijo que no tienen confianza y piensan que"todo es una estafa o burbuja y va a colapsar." Mientras tanto, el 19% cree que la industria de las criptomonedas transformará la definición de dinero y el 16% piensa que crecerá, pero no mucho.

En cuanto a las razones para invertir en criptodivisas, el 40% eligió como respuesta "potencial de inversión a largo plazo", el 27% eligió "interés general" y el 18% dijo "potencial de inversión a corto plazo."

Por último, los sectores que los criptoinversores consideran más prometedores son los tokens no fungibles (NFT) y las finanzas descentralizadas (defi), ambos elegidos por el 37% de los encuestados. El tercer sector más prometedor es el metaverso, elegido por el 36% de los encuestados.

