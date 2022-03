Debate: las CBDC no reemplazarán a las stablecoins

En su reciente orden ejecutiva lanzada para regular el mercado cripto, Joe Biden -presidente de los Estados Unidos- llamó a investigar y desarrollar de manera “urgente” un dólar digital. De esa manera, el mandatario puso en el centro de la escena financiera a las monedas digitales de banco central (CBDC), y los expertos del ecosistema se expresaron al respecto.

Few thoughts on CBDCs
– FIAT is mostly digital already
– but it relies on an outdated tech infra built 30y ago and kept together with rubber and bands
– and it requires ton of maintenance with enormous costs
– and is not standardised at capillary level

