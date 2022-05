Cuánto le costó a Luna Foundation Guard el intento por salvar su stablecoin

Luna Foundation Guard (LFG), la firma detrás de las negociaciones cripto de Terra, reveló cuánto capital gastó para intentar defender la paridad de su stablecoin Terra US (UST) y el valor de su token nativo LUNA, las dos monedas que más cayeron en el mercado cripto la semana pasada. Según detalló la compañía en un tweet, hace exactamente una semana tenía un capital cripto de más de 3.2 mil millones de dólares.

1/ As of Saturday, May 7, 2022, the Luna Foundation Guard held a reserve consisting of the following assets:SALTODELINEA· 80,394 $BTC SALTODELINEA· 39,914 $BNB SALTODELINEA· 26,281,671 $USDT SALTODELINEA· 23,555,590 $USDC SALTODELINEA· 1,973,554 $AVAX SALTODELINEA· 697,344 $UST SALTODELINEA· 1,691,261 $LUNA

Hace apenas una semana, Terra era el segundo inversor institucional más grande del mercado cripto, solo detrás de MicroStrategy. La compañía dirigida por Do Kwon tenía reservas de más de 80.000 bitcoin (BTC) y cientos de millones de dólares en otros activos como Binance coin (BNB), Avalanche (AVAX) o la propia LUNA, y stablecoins como Tether (USDT), USD Coin(USDC) y hasta Terra US (UST).

“De acuerdo con su misión sin fines de lucro y su enfoque en la salud del ecosistema Terra, a partir del 8 de mayo, cuando el precio de UST comenzó a caer sustancialmente por debajo de un dólar, la Fundación comenzó a convertir esta reserva en UST”, explicó LFG en un hilo de Twitter. Y agregó: “La Fundación lo hizo mediante la ejecución directa de intercambios en cadena y la transferencia BTC a una contraparte para permitirles ingresar operaciones con la Fundación en gran tamaño y con poca antelación”.

La stablecoin UST perdió la paridad contra el dólar y se desplomó hacia los USD 0.12, mientras que LUNA pasó de los USD 80 a menos de USD 0.002. Al mismo tiempo, todo el mercado cripto experimentó una corrección considerable. Tras la catástrofe masiva sufrida en sus activos y su misión para tratar de evitarlo, la capitalización cripto de la fundación bajó a 308 millones de dólares (un recorte total de más del 90%).

La Fundación explicó con detalles todas las operaciones que realizó para intentar defender la paridad de su moneda y absorber el exceso de demanda. Sin embargo, no tuvo éxito y sus inversores se enfrentan a una crisis histórica en el mercado.

8/ As of now, the Foundation’s remaining reserves consist of the following assets:SALTODELINEA· 313 $BTCSALTODELINEA· 39,914 $BNBSALTODELINEA· 1,973,554 $AVAXSALTODELINEA· 1,847,079,725 $USTSALTODELINEA· 222,713,007 $LUNA (of which 221,021,746 is currently staked with validators)

