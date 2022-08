Craig Wright volvió a insistir en que él fue quien creó Bitcoin bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto

En una reciente entrevista en un programa de televisión australiano, el controvertido Craig Wright afirmó que “la prueba siempre es la gente” cuando se le presionó sobre sus afirmaciones de que fue él quien creó Bitcoin bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.

Wright nunca ha demostrado ser el creador de la gran comunidad de Bitcoin: aún no ha firmado ningún mensaje con la clave privada que corresponde a la clave pública del bloque Génesis de Bitcoin, el nombre del primer bloque minado.

El científico, sin embargo, ha criticado duramente esa forma de demostrar su propiedad y declaró:“De nuevo, no se puede demostrar con llaves. Si soy dueño de las llaves de tu auto, eso no significa que sea dueño de tu auto, sinceramente, es la cosa más estúpida que he oído nunca”, dijo Wright.

El autoproclamado Satoshi se irritó durante el programa porque el entrevistador dudó que él sea el creador de Bitcoin. Y volvió a afirmar que ser el fundador de Bitcoin “en realidad le hace la vida más difícil”.

Craig finalizó su entrevista asegurando que Facebook y otros gigantes tecnológicos desaparecerán y que por eso por eso lo atacan.

Por otra parte, el informático fue acusado esta semana de plagiar gran parte de su tesis doctoral. Hasta el momento, Wright no ha respondido la demanda.

