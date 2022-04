3 de cada 4 direcciones de bitcoin continúa en ganancia luego de la caída

El precio de bitcoin (BTC) cayó un 10% durante los últimos 7 días y actualmente se ubica por debajo de los USD 40K. Sin embargo, la gran mayoría de los inversores del mercado compró sus criptomonedas a precios aún más bajos, por lo que continúan teniendo ganancias a pesar de la caída.

Según el último informe Week-On Chain de la firma de análisis Glassnode, el 75% de las direcciones de BTC aún están en verde. En el mercado bajista de 2018 -con el que muchos suelen comparar el comportamiento de este año- esa cifra era inferior al 50%.

“El mercado bajista actual no es tan severo como las peores fases de todos los ciclos anteriores, con solo el 25% al ​​30% del mercado con pérdidas no realizadas”, comentaron los especialistas de Glassnode en su informe. Asimismo, marcaron que están a la expectativa de si una mayor presión del lado de venta impulsará el a la baja y “lleve a una mayor parte del mercado a una pérdida no realizada como en ciclos anteriores”.

Por otro lado, el informe destaca el éxito de los inversores a largo plazo -tomando en este parámetro un plazo superior a los 155 días-, ya que el 67.5% tienen una ganancia no realizada. Entre los cortoplacistas, la cifra cae al 7.8%.

“Dado que los precios continúan luchando, sugiere que el lado de la demanda sigue siendo algo mediocre y que los inversores están obteniendo ganancias en cualquier fortaleza del mercado que se pueda encontrar”, cierra el informe.

