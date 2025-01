Your browser doesn’t support HTML5 audio

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña logró este domingo el Globo de Oro, el primero de su carrera, a mejor actriz de reparto por su papel en el narco-musical ‘Emilia Pérez’.

"Mi corazón está lleno de gratitud", dijo un Saldaña emocionada por lograr su primer Globo de Oro de su trayectoria.

La actriz quiso agradecer al director de la cinta, Jaques Audiard, por haber confiando en ella, así como a sus compañeras de reparto, Selena Gómez, también nominada en esta categoría, y a la española Karla Sofía Gascón, nominada al Globo de Oro a mejor actriz.

Saldaña compartía categoría por alzarse con el premio junto a su compañera de reparto, Selena Gómez; Ariana Grande (‘Wicked’); la italiana Isabella Rossellini (‘Conclave’), Margaret Qualley (‘The Substance’ y Felicity Jones (’The Brutalist').

Dirigida por el francés Jacques Audiard, Saldaña interpreta a una abogada un tanto hastiada de su trabajo, que recibe una jugosa oferta por parte de 'Manitas', líder de un cártel: ayudarle a fingir su muerte y empezar a vivir su auténtico yo.

En un combinado de suspense, comedia y drama, la película se ampara en números musicales para abordar temas con tinte social, como el activismo trans, los feminicidios, el narcotráfico, la corrupción y los desaparecidos en México.

Saldaña es la única actriz que ha protagonizado cuatro películas que han recaudado más de 2 mil millones de dólares: ‘Avatar’ (2009), ‘Avatar: The Way of Water’ (2022), ‘Avengers: Endgame’ (2019) y ‘Avengers: Infinity War’ (2018).