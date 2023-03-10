Cine
Y los nominados por X Premios Platino del Cine Iberoamericanos, son…
El jurado de los Platino analizó cerca de mil películas realizadas en la Región Iberoamericana y más de cinco mil talentos técnicos y artísticos. RD entra por tercera vez a este circulo privilegiado
Estas son las películas iberoamericanas y sus talentos que optaran por la estatuilla en la X de Premios Platino del Cine Iberoamericano, encabezadas, con 14 por el drama social Argentina 1985 (Santiago Mitre) sobre los juicios a los militares golpistas, con una de las mejores actuaciones del primer actor Ricardo Darín.
El parte de prensa de Egeda Dominicana indica que a Argentina 1985, le siguen, con seis nominaciones, las españolas As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, y Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa; la mexicana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu; y la serie colombiana Noticia de un secuestro, de Andrés Wood y Rodrigo García.
En la categoría femenina las finalistas están las chilenas Aline Küppenheim por 1976 y Antonia Zegers por El castigo, las españolas Laia Costa por Cinco lobitos y Laura Galán por Cerdita, y la dominicana Magnolia Núñez por Carajita. La más reciente proyección de Carajita se produjo hace dos semanas en el Centro Cultural Banreservas, como parte del II Ciclo de Cine Dominicano.
Egeda Dominicana explica que estos premios son promovidos por EGEDA, la entidad de derechos de autor que preside Enrique Cerezo, junto a la Federación Iberoamericana de Productores (FIPCA). Las nominaciones fueron desveladas por Amaia Salamanca, Cristina Castaño, Nerea Barros, Alfonso Bassave y Rubén Cortada en la sede de la Fundación Española del Corazón, en Madrid.
A continuación, las nominaciones oficiales de los X Premios Platino del Cine Iberoamericano:
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALCARRÀS
|ESPAÑA, ITALIA
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
MEJOR PELÍCULA EN EL GÉNERO DE COMEDIA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES
|MÉXICO
|COMPETENCIA OFICIAL
|ARGENTINA, ESPAÑA
|DESCONECTADOS
|CHILE, EEUU
|GRANIZO
|ARGENTINA
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ÁGUILA Y JAGUAR: LOS GUERREROS LEGENDARIOS
|MÉXICO
|EL PARAÍSO
|ARGENTINA
|TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA
|ESPAÑA
|UNICORN WARS
|ESPAÑA, FRANCIA, BÉLGICA
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|BOSCO
|URUGUAY, ITALIA
|EAMI
|PARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, HOLANDA
|EL CASO PADILLA
|CUBA
|EL SILENCIO DEL TOPO
|GUATEMALA
|MI PAÍS IMAGINARIO
|CHILE, FRANCIA
PREMIO PLATINO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA DE FICCIÓN IBEROAMERICANA
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|LA JAURÍA
|COLOMBIA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
PREMIO PLATINO AL CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
MEJOR DIRECCIÓN
|DIRECTOR PELÍCULA
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALEJANDRO G. IÑÁRRITU
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|CARLA SIMÓN
|ALCARRÀS
|ESPAÑA, ITALIA
|RODRIGO SOROGOYEN
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|SANTIAGO MITRE
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|DANIEL GIMÉNEZ CACHO
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|LUIS TOSAR
|EN LOS MÁRGENES
|ESPAÑA, BÉLGICA
|PETER LANZANI
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|RICARDO DARÍN
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALINE KÜPPENHEIM
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|ANTONIA ZEGERS
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|LAIA COSTA
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|LAURA GALÁN
|CERDITA
|ESPAÑA
|MAGNOLIA NÚÑEZ
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|CARLOS PORTALUPPI
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|LUIS ZAHERA
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|NORMAN BRISKI
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|RAMÓN BAREA
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALEJANDRA FLECHNER
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|CARMEN MACHI
|CERDITA
|ESPAÑA, FRANCIA
|PENÉLOPE CRUZ
|EN LOS MÁRGENES
|ESPAÑA, BÉLGICA
|SUSI SÁNCHEZ
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ARÁNZAZU CALLEJA
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|CERGIO PRUDENCIO
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|LEONARDO HEIBLUM, ALEXIS RUÍZ
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|PEDRO OSUNA
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
MEJOR GUION
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALEJANDRO G. IÑÁRRITU Y NICOLÁS GIACOBONE
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|ISABEL PEÑA, RODRIGO SOROGOYEN
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|MANUELA MARTELLI, ALEJANDRA MOFFAT
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|MARIANO LLINÁS, SANTIAGO MITRE
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
MEJOR DIRECCIÓN DE MONTAJE
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALBERTO DEL CAMPO
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|ANDRÉS PEPE ESTRADA
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|JOSÉ M. G. MOYANO
|MODELO 77
|ESPAÑA
|SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, GUSTAVO VASCO
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|EUGENIO CABALLERO
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|FRANCISCA CORREA
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|MICAELA SAIEGH
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|PEPE DOMÍNGUEZ DEL OLMO
|MODELO 77
|ESPAÑA
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|BARBARA ÁLVAREZ
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|DANIELA CAJÍAS
|ALCARRÀS
|ESPAÑA, ITALIA
|DAVID GALLEGO
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|JAVIER JULIÁ
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
MEJOR DIRECCIÓN DE SONIDO
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|AITOR BERENGUER, FABIOLA ORDOYO, YASMINA PRADERAS
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|CARLOS GARCÍA
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|FEDERICO MOREIRA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|SANTIAGO FUMAGALLI
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
MEJOR MINISERIE O TELESERIE CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|EL ENCARGADO
|ARGENTINA
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|COLOMBIA, CHILE, EEUU
|SANTA EVITA
|ARGENTINA
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MINISERIE O TELESERIE
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|DANIEL GIMÉNEZ CACHO
|UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2
|MÉXICO
|GUILLERMO FRANCELLA
|EL ENCARGADO
|ARGENTINA
|JUAN DIEGO BOTTO
|NO ME GUSTA CONDUCIR
|ESPAÑA
|JUAN PABLO RABA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|COLOMBIA, CHILE, EEUU
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MINISERIE O TELESERIE
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|CLAUDIA DI GIROLAMO
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|CRISTINA UMAÑA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|COLOMBIA, CHILE, EEUU
|NATALIA OREIRO
|SANTA EVITA
|ARGENTINA
|PAULINA GAITÁN
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO EN MINISERIE O TELESERIE
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALEJANDRO AWADA
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|ANDRÉS PARRA
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
|DAVID LORENTE
|NO ME GUSTA CONDUCIR
|ESPAÑA
|RODRIGO CELIS
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|COLOMBIA, CHILE, EEUU
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO EN MINISERIE O TELESERIE
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|AMPARO NOGUERA
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|LEONOR WATLING
|NO ME GUSTA CONDUCIR
|ESPAÑA
|MAJIDA ISSA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|COLOMBIA, CHILE, EEUU
|VERÓNICA ECHEGUI
|INTIMIDAD
|ESPAÑA
MEJOR CREADOR EN MINISERIE O TELESERIE
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ANDRÉS WOOD, RODRIGO GARCÍA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|COLOMBIA, CHILE, EEUU
|DANIEL BURMAN
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|LEONARDO PADRÓN
|PÁLPITO
|COLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
|MARIANO COHN, GASTÓN DUPRAT
|EL ENCARGADO
|ARGENTINA
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