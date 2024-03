Your browser doesn’t support HTML5 audio

Título original: Past Lives. Año: 2023. Género: Drama. País: Corea del Sur. Dirección: Celine Song. Guion: Celine Song. Elenco: Greta Lee, Yoo Teo, John Magaro, Jonica T. Gibbs. Duración: 1 hora 45 minutos

La cineasta coreana Celine Song parte de experiencias autobiográficas para construir un relato que modifica algunos aspectos del drama romántico, enfocando su premisa en el peso de la ausencia de un amor de infancia que no tuvo reparos en distanciarse.

Esa idea es la que surca todo el relato revistiendo a los personajes de Nora (Greta Lee) y Hae Sung (Yoo Teo) con una fina capa de discreción con respecto a la proyección que han tenido sus respectivas vidas.

Ese pasado dejado atrás es la clara evidencia de que todo regresa a un punto equidistante para cualquier tipo de relación. En el caso de ellos, la distancia que los separó hace varios años atrás, es la que los vuelve a unir.

La separación de ambos se produce cuando la familia de Nora, que entonces tenía solo 10 años, emigra desde Corea del Sur hacia Canadá. Muchos años después, ambos se reencuentran en la ciudad de Nueva York y esto es lo que provoca la sustancia esencial del relato.

Nora está casada con un escritor norteamericano (John Magaro) cuando vuelve a ver a Hae Sung, pero esto no impide que la premisa esencial siga su curso natural y no se diluya por las fórmulas preconcebidas que matizan los dramas románticos. Es aquí que la directora hila bastante fino para que la historia no incurra en molestosos errores ofreciendo un guion que escoge las palabras adecuadas para cada cuadro de la escena.

La conversación que tiene Nora con su esposo cuando le dice de la visita de su amigo de infancia, se desliza dentro del drama de manera natural y sin ruidos. Esto facilita proseguir con el objetivo principal que es el recuentro de estos dos amigos.

Celine se las ingenia para no perder de vista al esposo de Nora y lo convierte en un testigo de ese recuentro en el restaurante donde Nora y Hae hablan en coreano, separando un poco su estrecha interconexión con la lengua materna de su esposo. El propósito de Celine no es caer en los reductos de esas historias de inmigración, del cliché cultural ni de las crisis de matrimonio.

“Vidas pasadas” es un texto fílmico de gran sutileza que seduce a una audiencia con una narración sincera, de personajes naturales, y de escala delicada y sensible.