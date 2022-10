Una evaluación necesaria sobre lo mejor en música, teatro y cine del país en 2021 y 2022

El musical Mariposas de acero.

El país no debe quedar sin una memoria, aun sea solo mediática, que describa lo mejor de la música popular, el teatro y el cine dominicano en 2021 y 2022

Ningún contenido periodístico sustituye un ceremonial nacional de arte, pero sería injusto dejar pasar el 2022 (e incluso una revisión del 2021) del arte musical, teatral y cinematográfico, a modo de memoria, para los fines que pueda ser útil en el futuro, en la historia.

Esta es una memoria evaluativa, no competitiva. Sin primeros lugares. Aparecen artistas y espectáculos artísticos con calidad, por lo que puede ser más de uno por categoría. Se ha consultado a cronistas de diversas entidades especializadas y a profesionales del arte que aportaron. El periodista que suscribe y quien es finalmente responsable de los criterios expuestos. Nadie más.

La presente es una relación personal en torno a lo mejor de la parte de arte popular y clásico forma de honrar, con justicia y transparencia, el acto creativo.

La presente memoria no incluye todos los renglones y categorías conocidas, porque no copia ni aspira a sustituir ningún premio.

Este es un contenido mediático que acostumbramos publicar desde 2013 y no constituye sugerencia de ceremonial alguno. Y se crean áreas a premiar y se excluye el área de comunicación (que no debe ser juzgada por sus pares) y tampoco se tocan muchos renglones de Arte Popular y Clásico, de los cuales no sabemos cómo evaluar o evitando producir un contenido periodístico evaluativo, evitando aportar un documento o ensayo extenso y cansador, en especial por la curiosa costumbre post moderna de no dedicar más de tres minutos a la lectura…. ¡vaya usted a ver hacia donde vamos, arriesgándonos a una comunidad nacional que no lee a fondo nada!

Las premiaciones

En este 2022, salvo las dos premiaciones de cine (La Silla y el Premio de la Crítica ADOPRESCI) y el veredicto de un festival de cine dominicano (el II de Fine Arts Hecho en Casa Que existan más premios benefician al público y a los artistas y su modalidad de evaluación es nueva.

Este año 2022 no habrá una premiación nacional al arte popular y clásico por la ausencia lamentable de Premios Soberano, (que deben volver en 2023) para hacer justicia y honor al talento, tratando de lograr el mejor veredicto posible. Incluso es esperanzador esperar que nazcan nuevas premiaciones generales y especializadas.

Los premios especializados se han ido en Teatro (El Talía de Plata, creado por el dramaturgo y desaparecido hace más de 15 años) y Ballet (Premio Eladia Pérez de Cuello), cuya última ceremonia registrada, hasta donde sabemos, fue en 2016) – publicada en Acento por quien suscribe.

El Soberano que durante 30 años ha otorgado la Asociación de Cronistas de Arte de República Dominicana,con el patrocinio principal de la Cervecería Nacional Dominicana, no es un patrimonio ni de Acroarte, ni de la CND.

El galardón debe volver, con los mejores medios de selección posible para evitar yerros y desfases con el aspiracional del gusto popular y la justicia. Quienes voten deben ser los cronistas, pero garantizando que sea un veredicto libre de influencias e intereses. Y eso es posible. Un veredicto de los cronistas libre de las influencias tanto de las relaciones públicas como de la visión corporativa. Ese galardón es pertenencia real de los artistas y la comunidad nacional que espera cada año ese ceremonial. Debe volver.

Rol de ADOPAE

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos, tiene la gran oportunidad de iniciar desde una página en blanco, desde 0 por lo que tiene la posibilidad de producir un premio profesional con un perfil distinto y especializado. Y lograr un galardón que llegue para llenar un cometido nuevo.

Puede que haya ausencias producto de la falta de información, espectáculos que no pudimos ver, o acontecimientos artísticos o literarios (que estamos incluyendo en la medida en que la creación literaria vinculada a las artes, debería estar incluida en cualquier premiación que se premie de prestigiosa).

Pasemos revista al arte realizado:

2021

Merengue del año:

Juan Luis Guerra.

Juan Luis Guerra 4.40 - Vale la Pena

Orquesta del año:

Juan Luis Guerra y orquesta

Video del año 2021 Vale la pena. (Juan Luis Guerra). Un video que contrasta con la trayectoria audiovisual de los demás videos de J. L. Guerra, que se caracteriza por una postproducción elaborada con efectos especiales y sostenida por una historia. En este caso hay solo música, la nuestra. El merengue es un tema esperanzador y rítmico. Una sencillez virtuosa que vende esperanza y el paisaje natural urbano, Un arreglo que fusiona jazz.

Mejor balada 2021:

Me levantaré. Letra y producción de Pablo García. Por su temática inspiradora frente a los efectos Covid, Producción realizada para levantar el ánimo de la comunidad latinoamericana con la participación de: Danny Rivera - Puerto Rico, José Alberto el Canario – NY, Yolanda Duke – NY, William Duval - Puerto Rico, Break out the Crazy – NY, Diomary – RD, Melina León – PR, Adalgisa Pantaleón – DR, Patty – NY, Marcos Caminero - San Pedro de Macorís, Samuel González – Santiago, La Sophy – PR, Kevin Ceballos – Miami, Cruzmonty – Santiago, Pedro Miguel Morales – Miami, Tony Almont – RD, Valentín Mesa – NY, Pablo García - Orlando, FL, Vivian García - Orlando, FL, Kashmerr Jones – RD, Rolexbeatz e– RD, Lolo en el micrófono – RD.

Músicos: Arturo Sandoval - Los Ángeles, Luisito Quintero – NY, Rubén Rodríguez – NY, Guy Frómeta – RD, Rafa Payán – RD, Chris Hierro – NY, Ricky Ramos – NY, Eli Meneses – Texas, Ruddy Alcántara – NY, Rafael Ramírez – RD Fellé Vega – RD, Carlos Mario Echenique – RD, Will Wilde – Alemania, y House of Strings – Venezuela.

AREA CLASICĂ:

Teatro:

Mejor obra teatral de autor extranjero:

A puertas cerradas, (Jean-Paul Sartré) dirigida por Carlos Espinal, con las actuaciones de José Lora -Checho-, Sabrina Gómez, Ana Rivas y Patricia Ascuasiati. Música del maestro Dante Cucurullo. Experiencia escénica de primer nivel gracias a la integración de talentos actorales y musicales, sobre un libreto inteligente que reflexiona sobre soledad, egoísmo e inmortalidad. Era la última actuación teatral de Ascuasiati, una maestra que emanaba arte por cada poro de su piel. Merece un reconocimiento post mortem por la obra artística que deja al país.

Mejor obra teatral de autor dominicano:

Omar y los demás (Franklin Domínguez). Compañía Nacional de Teatro. Dirección Fausto Rojas Producción de la Dirección de Bellas Artes. Actuación de Orestes Amador y Maggy Liranzo, en el entorno escénico surreal basado en pantalla negra y agua.

Quemando. (Original y dirigida por Carlos Castro, Premio Nacional de Teatro 2021). Con las actuaciones de Fausto Rojas, Francis Cruz y Cindy Galán. Fue la gran sorpresa escénica a partir del talento de este dramaturgo y gestor del teatro contemporáneo. Castro logra una conexión plena con el público a partir de la virtual inmovilidad de sus tres personajes, que sólo emplean su voz y su imagen estática para establecer una comunicación sobre un texto sensitivo y redactado al tono del conversar popular, apelando a la contraposición de posturas, en unas oleadas de humor y sarcasmo

En la soledad de Tierra de Nadie, de Teatro de los oficios, bajo la dirección de Miguel Ramírez. Original del dramaturgo francés Bernard-Marie Koltes, con las actuaciones de Anderson Mojicay Eleccio Caraballo.

Franklin Soto, en Cambumbo.

Cambumbo(Producción de Lulú Ceballos) Dirección de Ramón Santana y Dramaturgia y actuación de Franklin Soto. Exquisita representación de un icono de la vida nocturna fiel a un código de conducta particular. Controversial y expresivo, dotado de un carisma particular y desafiante de la doble moral de una sociedad machista e hipócrita. Giovanni Cruz, sobre esta representación en el Bar del Teatro Nacional, sostiene: "Es cierto que es una mascarada. En verdad es un espectáculo. ¿Pero eso le quita fuerza al documento cultural que nos proponen? ¿Le quita fuerza a la historia de dolor que hay más allá de la risa? ¿Es cierto que el divertimento disminuye al testimonio y la denuncia? Pienso que no. «Cambumbo» hay una actuación de Franklin Soto que me obliga al aplauso. No tuve otro remedio. Evitó el cliché del gay. Se alejó del amaneramiento gratuito. Partiendo de la superficialidad aparente del personaje, lo dimensionó en la quejumbre, en la angustia y en su historicidad. Franklin Soto está, sencillamente, magistral. Sería una mezquindad no reconocerlo".

Actriz del año:

Xiomara Rodríguez (La golondrina)

Elvira Taveras (Tu mejor enemiga)

Karina Noble (Tu mejor enemiga)

Maggy Liranzo (Omar y los demás)

Sabrina Gómez(A puertas cerradas)

Ana Rivas (A puertas cerradas)

Patricia Ascuasiati (EPD)(A puertas cerradas)

Nileny Dippton (Cecilia B)

Cindy Galán(Quemando)

Actor del año:

Frank Soto (Cambumbo)

José Lora -Checho-(A puertas cerradas)

Jorge Santiago - Hágase la mujer

Patricio León – Lorca

Orestes Amador (Omar y los demás)

Fausto Rojas y Francis Cruz (Quemando)

Mejor director:

Ramón Santana (Cambumbo)

Carlos Espinal(A puertas Cerradas)

Fausto Rojas(Omar y los Demas)

Manuel Chapuseaux. (La Golondrina y Tu mejor enemiga)

CINE 2021

Mejor película (drama):

Candela (Andrés Farias),

El Blanco(Alejandro Andújar)

La Furia y la Fiesta(Laura Amelia Guzmán & Israel Cárdenas)

Hotel Coppelia(José María Cabral)

Mejor director:

Andrés Farias(Candela)

Alejandro Andújar(El blanco)

José María Cabral(Hotel Coppelia)

Laura Amelia Guzmán & Israel Cárdenas(La furia y la fiesta).

Mejor película (comedia)

No es como parece (David Maler)

Actor cómico: Frank Perozo(No es lo que parece)

Mejor actriz:

Judith Rodríguez.

Judith Rodríguez (El Blanco)

Sarah Jorge León (Candela)

Lumy Lizardo (Hotel Coppelia)

Naslha Bogaert (Hotel Coppelia)

Musicales

In The Heights. (Waddys Jáquez y la producción de Amaury Sánchez), contando la historia de Usnavi, el dominicano de Washington Heights,altísima expresión de talento joven con el refuerzo de veteranos. La versión dominicana es digna del propósito de su creador Lin-Manuel Miranda. Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional.

Comedy(Stephen Sondheim y George Furth) . Producción Camilo Then y dirección de Joyce Roy. Notable proyecto realizado para un escenario alternativo, impulsado de paso una gama de nuevas figuras del canto y la actuación.

CINE 2021

Mejor película (drama):

Candela (Andrés Farias),

El Blanco(Alejandro Andújar)

La Furia y la Fiesta(Laura Amelia Guzmán & Israel Cárdenas)

Hotel Copelia(José María Cabral)

Mejor director:

Andrés Farias(Candela)

Alejandro Andújar(El blanco)

José María Cabral(Hotel Coppelia)

Laura Amelia Guzmán & Israel Cárdenas(La furia y la fiesta).

Mejor película (comedia)

No es como parece (David Maler)

Actor cómico: Frank Perozo (No es lo que parece)

Documentales:

Morenas (Victoria Apolinario e Iván de Lara)

El naturalista isleño (Eladio Fernández y Freddy Ginebra Jr).

Mejor actriz:

Judith Rodríguez (El Blanco)

Sarah Jorge León (Candela)

Lumy Lizardo (Hotel Coppelia)

Naslha Bogaert (Hotel Coppelia)

Mejor documental:

Vals de Santo Domingo (Tatiana Fernanda Geara)

Presidentes Dominicanos (Euri Cabral/Zinaida Rodríguez/ Señales Films)

Morenas(Victoria Apolinario e Iván de Lara)

El naturalista isleño (Eladio Fernández y Freddy Ginebra Jr).

Acontecimientos de literatura, arte y cultura:

Ciclo de Cine Permanente de Centro León, animado por Jose D’Laura, el cronista de cine de mayor trayectoria en la región del Cibao, con una programación permanente desde la mejor de las instituciones privadas culturales de la República Dominicana.

Presentación del libro “Dominicana creativa. Talento en la economía naranja"Presentado por el Banco Popular Dominicano en diciembre de 2021,r el libro institucional ,expone y fortalece las industrias culturales y creativas, con la mayor parte de las imágenes del excelente fotógrafo Víctor Siladi, ofrece los ensayos de Amalia León, Felipe Pagés, Carla Quiñones Polanco, Albert Martínez Martín, Dominique Bluhdorn y Stephen Kaplan, Juan Mubarak, Ignacio Nova, Edilenia Tactuk, José Armando Tavárez y María Marte , quienes narran a través de su experiencia y visión de futuro las oportunidades de sus respectivas industrias creativas. El libro es todo un fenómeno de referencia de experiencias que documenta el concepto economía naranja.

Músicos, compositores y canciones dominicanas de los siglos XIX y XX.Félix Jiménez, (Felucho), lanzado en la Biblioteca Nacional Pedro Henrique Ureña, es uno de los compendios enciclopédicos más completos, que permite una panorámica ágil y detallada del mundo de la creación musical y las piezas fundamentales de la canción dominicana. Felucho Jiménez, en su creativa faceta de gestor cultural (que ha desarrollado primero desde los cargos ministeriales a su cargo y luego como escritor, compilador e investigador cultural y talento artístico en poesía, composición.

Entrega del Premio la VIII Edición de La Silla de la Asociación Dominicana de Cineastas (ADOCINE),reconociendo la producción audiovisual 2021 y 2022

Entrega del III Premio de la Crítica, de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADORESCI).

Fundación de Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos, (ADOPAE) presidida por Severo Rivera nacida con el compromiso de elevar el acervo cultural de sus miembros y se comprometen a trabajar por el rescate, exposición y promoción de la cultura y manifestaciones artísticas. ADOPAE nace luego de una profunda reflexión sobre nuestro compromiso con el desarrollo cultural" del pueblo dominicano.

Carlos Castro. Foto: Mery Ann Escolástico. Acento.com.do

Premio literario al teatro: Premio Anual de Teatro a Carlos Castro por La Dama Gris por parte del Ministerio de Cultura. Castro es dramaturgo, poeta, crítico de arte, profesor universitario.

Los 30 años de Teatro Guloya. Viena González y Claudio Rivera son dos figuras fundamentales del teatro. En este tiempo Guloya, tiempo durante el cual ha producido 95 de presentaciones teatrales, de las 60 corresponden a funciones de su repertorio y 35 a otros 13 grupos teatrales.

Los 40 años de Cúcara Mácara, Fundado por Basilio Nova. Otra figura sinónimo del teatro hecho con criterio y compromiso tampoco reconocida por nadie en esta fecha que marca cuatro décadas de labor. En 2021 esta unidad creativa fue un fenómeno de presentaciones y montajes de eventos vinculados al teatro. Con 49 espectáculos programados,110 representaciones teatrales.

Micro Teatro Santo Domingo como expresión tuvo una positiva irrupción en el escenario capitalino, ofertando una cartelera amplia y diversa, la mayor parte con dirección y dramaturgia de Isén Ravelo.

La programación de teatro y cine de Casa de Teatro, el centro cultural que estableció el modelo de gestión del arte y que es permanente.

Presentación del libro “Dominicana creativa. Talento en la economía naranja"Presentado por el Banco Popular Dominicano en diciembre de 2021,r el libro institucional ,expone y fortalece las industrias culturales y creativas, con la mayor parte de las imágenes del excelente fotógrafo Víctor Siladi, ofrece los ensayos de Amalia León, Felipe Pagés, Carla Quiñones Polanco, Albert Martínez Martín, Dominique Bluhdorn y Stephen Kaplan, Juan Mubarak, Ignacio Nova, Edilenia Tactuk, José Armando Tavárez y María Marte , quienes narran a través de su experiencia y visión de futuro las oportunidades de sus respectivas industrias creativas. El libro es todo un fenómeno de referencia de experiencias que documenta el concepto economía naranja.

Músicos, compositores y canciones dominicanas de los siglos XIX y XX.Félix Jiménez, (Felucho), lanzado en la Biblioteca Nacional Pedro Henrique Ureña, es uno de los compendios enciclopédicos más completos, que permite una panorámica ágil y detallada del mundo de la creación musical y las piezas fundamentales de la canción dominicana. Felucho Jiménez, en su creativa faceta de gestor cultural (que ha desarrollado primero desde los cargos ministeriales a su cargo y luego como escritor, compilador e investigador cultural y talento artístico en poesía, composición.

El XI Festival Internacional de Cine Fine Arts (FICFA) que fue realizado exclusivamente con películas dominicanas, en una edición que rompió paradigmas sobre la supuesta indiferencia o rechazo del publico cinéfilo más exigente respecto del cine dominicano. Un éxito de taquilla en el cual resultó ganadora “Candela”. El concepto criollizado el material a presentar, daría como resultado una versión anual exclusivamente con piezas dominicanas, a partir de la elevación de la calidad de la producción audiovisual dominicana.

Entrega del Premio la edición octava de La Silla de la Asociación Dominicana de Cineastas (ADOCINE),reconociendo la producción audiovisual 2021 y 2022

Entrega del II Premio de la Crítica, de la Asociación ‘Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADORESCI) – galardón único- a drama Malpaso, de Héctor Manuel Valdez

Premio literario al teatro: Premio Anual de Teatro a Carlos Castro por La Dama Gris por parte del Ministerio de Cultura. Castro es dramaturgo, poeta, crítico de arte, profesor universitario.

Gran Premio (Trayectoria Artística)

María Cristina Camilo.

María Cristina Camilo, de 104 años, actriz, locutora, y una trayectoria profesional de más de 70 años en la radio, la televisión y participaciones en cine. Sigue activa y es la productora y presentadora del espacio televisivo “Abuelos TV”, se transmite cada domingo por el canal 4, donde sirve de orientación en temas que afectan a las personas de la tercera edad. Les sigue en tiempo en actividad como locutora los 61 años de la locutora peruana Maruja Venegas. María Cristina Camilo, quien se inició en los medios en 1952 fue la primera locutora nacional en hablar por La Voz Dominicana.

2022

Merengue del año

Si yo se lo pido/ Eddy Herrera

Orquesta del año:

Desierto

Balada del año:

Pável Núñez.

Amor que Invento, Pavel Núñez, con Pedro Guerra del álbum Tropical Contemporáneo, cuarta nominación a los Premios Grammy Latino.

Mejor youtuber de música popular:

Junior Cabrera y su producción 10 preguntas a…(Las mismas consideraciones para seleccionarlo en este aspecto en 2021)

Música Cristiana Contemporánea:

Alfareros, por su producción Bienvenido a Casa,que le aportó notable impacto en la escena dominicana y la radio cristiana además de la gira más extensa en Estados Unidos.

Cantante Lírica:

Nathalie Peña Comas. (Soprano), por la cantidad de retos que enfrentó, por la incidencia internacional en conciertos, discografía y presentaciones. Un extraordinario talento cultivado por tradición familiar y que le ha llevado a ser una estrella internacional.

Artista clásica destacada en el extranjero:

Aisha Syed Castro. (Violinista virtuosa) que incrementó en este año los logros de su trayectoria: grabaciones, presentaciones en América y Europa, acogida internacional de la crítica especializada y acciones de responsabilidad social como personalidad pública que estimula causas nobles y de servicio.

Mejor obra teatral de autor extranjero:

La mujer puerca(director: Vicente Santos) Judith Rodríguez y Stuart Ortiz,“El Viejo”. Un fenómeno escénico que colmó de emociones encontradas a partir del bonus interpretativo de una actriz que ha establecido con fuerza la garra de sus desafíos en la escena.

Radojka, fue un acontecimiento favorecido por el público que agotó las boletas y sedujo a la crítica. (director y productor Guillermo Cordero). María Castillo, Aidita Selman y la participación especial de Miriam Bello. Escrita por Fernando Schmid y Christian Ibarzábal. La fuerza interpretativa de estas dos mujeres artistas ha establecido una referencia para la Sala Ravelo, impresionó a la crítica, y agotó las entradas de todas las funciones. Debía ser la obra teatral de autor extranjero, más importante de 2022.

“Todas las canciones de amor”, producción de Juancito Rodríguez (Richardson Diaz), del dramaturgo argentino Santiago Loza, con la actuación de Elvira Taveras, en Sala Ravelo, fue todo un suceso escénico, evidenciando la capacidad histriónica de esta maestra de la actuación.

Tu mejor enemiga (dirigida por Manuel Chapuseaux) . Elvira Taveras y Karina Noble comparten estos roles y logran dos de las mejores actuaciones del 2021. Una magnífica producción escénica de Dunia De Wint, basada en libreto del dramaturgo francés Jean Marboeuf, quien describe la tensa relación de las divas del cine Bette Davis y Joan Crawford, y nos hacen retroceder hasta los años sesenta, unidas por trabajo para el rodaje de «What Ever Happened to Baby Jane?», traducida como ¿Qué pasó con Baby Jane?, thriller psicológico dirigido por Robert Aldrich en 1962.

Mejores obras teatrales de autoría nacional:

Quemando (Carlos Castro)Una obra en la cual los actores solo hablan, no se mueven y solo para leer un libreto teatral, incluyendo la descripción de la escena, los enfoques e intensidades de la iluminación técnica, apoyados solo en su voz, un vestuario negro para incrementar su mimetización que los integra al marco del teatro negro en que se desarrollan y contando tres historias salpicadas tanto del sarcástico humor con uno de los manejos del lenguaje popular, mejor utilizados que hayamos misto en el escenario teatral dominicano, en los últimos anos.

Nileny Dippton.

El último personaje de Cecilia B, Compañía Nacional de Teatroun homenaje a la inolvidable actriz Delta Soto, del dramaturgo Giovanny Cruz Durán dirección escénica del maestro Fausto Rojas y las interpretaciones de Nileny Dippton y Wilson Ureña. Carmen Heredia sostiene: “Como si el tiempo se detuviera y en alas de la imaginación viajamos a la Sala de la “Sociedad La Dramática”, en la que nuestros próceres presentaban obras de teatro como medio para despertar el ideal libertario. El dramaturgo Giovanny Cruz, en su obra “El último personaje de Cecilia B”, nos daría sin proponérselo, un motivo más para sentirnos atrapadas en el tiempo”.

Sony Di (dramaturga Licelotte Nin), dirigida por el actor, danzante, director y coreógrafo Orestes Amador, con la que inició la celebración de sus 45 años. Sostiene Francis Mesa que “Sony Di”, una obra reflexiva, profunda -que con dosis de humor- relata su transitar por el arte.

Metamorfosis, (Carlos E. Martínez/ Punto Zeta Productions) un montaje no tradicional a cargo de talentos nuevos, que fue todo un fenómeno escénico en la sala Manuel Rueda de la Escuela de Teatro, Plaza del Conservatorio.

Actriz del año:

María Castillo (Radojka)

Elvira Taveras.

Elvira Taveras(Todas las canciones de amor)

Aidita Selman (Radojka)

Cindy Galán(Quemando)

Nileny Dippton (El último personaje de Cecilia B)

Elvira Taveras y Karina Noble (Tu mejor enemiga)

Actor del año:

Orestes amador(Sony Di)

Francis Cruz (Quemando)

Fausto Rojas (Quemando)

Musical del año:

El musical Mariposas de acero.

Mariposas de Acero, (Waddy Jáquez/Yanira Ferry/Pablo García).Un proyecto que estableció la gestión artística/escénica más acertada en torno a un acontecimiento nacional de la magnitud de la lucha por la democracia y la libertad de las Hermanas Mirabal. Este musical ha cambiado en el país (y posiblemente fuera del país) los términos de referencia del concepto “Musical Perfecto”. El proyecto rompió esquemas en la administración de los recursos artísticos y transformó los códigos musicales para describir un hecho tan horrendo y marcador del alma nacional. El productor del musical más destacado: Pablo Garcíaresponsable de la labor de expresar en los códigos de los nuevos ritmos urbanos, un tema tan delicado como ese martirologio, logrando un efecto sorprendentemente bueno.

Hoy no me puedo levantar, producida por José Llanoy dirigida por María Castillo,nostalgia total por grupo Mecano impactó profundamente por su trascendencia internacional (es uno de los musicales líderes en taquilla y permanencia en España y otros países) y logró una adaptación lúcida a los tonos del caribe a partir de un espectáculo moderno y fresco, destaca la coreografía de Natalie Borsos, la dirección musical de Junior Basurto, la dirección vocal de Paola González y, sin duda, el vestuario, traído desde México.

Música alternativa

Estos artistas singulares han abrazado la música desde una perspectiva de procura de autenticidad musical, incluso desechando la ruta fácil de la producción mercantil, que genera millonarios recursos y, vistas y “me gusta” de los millares de seguidores que nos saben que se les alimenta con basura. Estos artistas, desde sus textos signados por un aliento poético, hasta su musicalización, indican nuevos caminos, y persisten en establecer sus marcas musicales y estilos existenciales.

Riccie Oriach su disco “Maquiné es de una producción excelente, ampliando su rango sonoro a fusiones con la música brasileña, es el artista alternativo más activo en presentaciones, festivales. Su videoclip del sencillo “Te propongo” es una muestra de la solidez que va tomando su corta trayectoria.

Manerra, un buen exponente de la composición popular, letras frescas y un sonido de reminiscencias del pop rock latino, con canciones como “Flor de Azucena”. Ha logrado un buen público, logrando presentarse en el Festival Internacional de Jazz de Casa de Teatro, entre otros.

Snenie, debutante, cantautora, se dio a conocer por su sencillo “Florecer”, y su participación en DGT. El lanzamiento de su disco “Blanco y Negro”, excelente crítica, buena recepción de público.

Bretton, cantautor de Santiago de los Caballeros, lanzó su primer disco “La Piel que nos creamos”, excelente crítica, buena recepción de público. Estuvo de gira promocional por Colombia.

Rosse Abreu. debutante, cantautora de Santiago de los Caballeros, ganadora del premio de composición de canciones Luis Terror Días, del Ministerio de Cultura por sus letras costumbristas y modernas a la vez. Sus exitosos sencillos como “La Buena nueva” han calado en el público alternativo más joven.

Pororó, la gran revelación de la música alternativa dominicana, un grupo de jóvenes músicos, que acompañan excelentes composiciones. La voz del cantante ha dado un sello único al sonido de la nueva canción dominicana. Con un buen disco debut han logrado mantenerse activos con una comunidad de público de diversas edades.

Leton Pe, joven cantante y muy buena performers en shows en vivo, ha presentado varios sencillos desde 2021 con mucho éxito logrando colocarse en listados de los más virales en streaming. Lanzó este 2022 el EP “La Caleta”.

La Marimba, lanzamiento de varios sencillos como “Suéltame” y “Encamíname”, todos de excelencia musical e interpretativa. Fue el opening act del concierto de Coldplay en el Estadio Olímpico.

Cine 2022

Mejor Película 2022: (Dramas)

Perejil(José María Cabral),

Escena de Bantú Mama.

Bantú Mamá (Iván Herrera)

Carajita (Silvina Schnicer y Ulises Porra)

La encomienda (Pablo Giorgelli)

Mejor director:

José María Cabral(Perejil)

Carajita (Silvina Schnicer y Ulises Porra)

Iván Herrera,(Bantú Mama)

Héctor Ulises Montas(Una isla dos repúblicas)

Frank Perozo(La Trampa)

Tito Rodríguez (Rafaela)

Mejor Actor:

Etorre D’lessandro (La Encomienda)

Ramón Candelario (Perejil)

Panky Saviñón (La APP)

Richard Douglas (Carajita)

Mejor actriz:

Judith Rodríguez (Rafaela)

Cecile Van Welie t Magnolia Nuñez, (Carajita)

Mejor comedia:

La Trampa. (Frank Perozo)

Mejor actor cómico:

Miguel Céspedes

Mejor documental:

Una isla, dos repúblicas (Héctor Ulises Montás),

Republica de la Pelota (Jose María Cabral)

Documental en plataformas digitales

Trujillo después de Trujillo (Juan Deláncer/El Nuevo Diario Films)

El último juego de Tomás Troncoso (Juan Deláncer/El Nuevo Diario Films).

Eventos culturales y artísticos de Música, Cine y Literatura

Tres décadas de historia: Los Premios Soberano y Acroarte con dirección editorial de Emelyn Baldera, presidente de ACROARTE; compilación y edición del ex presidente Máximo Jiménez; textos introductorios de Arismendy Vásquez Guareño y Carlos Cepeda Suriel, fundadores del gremio periodístico. Una edición de lujo, plasmado con un criterio de estricto respeto a la historia del gremio, sin desmeritar expresiones internas dentro de Acroarte.

Libro "La música como propaganda en la dictadura de Trujillo", de Catana Pérez y Arismendi Vásquez Guareño, por parte de Museo de la Resistencia y que es homenaje póstumo a Catana Pérez, gran maestra musical dominicana con una obra docente en favor de dos generaciones y que queda para la historia.

I Temporada de Teatro Banreservas Con una dedicatoria Iván García, del 18 de marzo al 10 de abril en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, con pieza “Banco de parque” “La Caracola de Amín”, “Sin zapatos no hay paraíso” con “Esperando a Godot”.

Programa de cine de Centro Cultural de España,con producciones fílmicas europeas y latinoamericanas

Festival Mayo teatro 2022, veintena de compañías teatrales dominicanas e igual número de obras, del 19 al 28 de mayo en reconocimiento, a la maestra del teatro Germana Quintana, y a la compañía Néctar de Puerto Plata, agrupación la cual lleva más de 30 años aportando al desarrollo del teatro dominicano, y es una escuela de formación para muchos jóvenes con los que trabaja.

II Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD, del 28 de abril hasta el 11 de mayo, de Caribbean Cinema, montado en Fine Arts Cinema Café en Novocentro con 11 producciones dominicanas durante 14 días.

Creación de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Dominicana ACCINE RD, constituida para contribuir al fortalecimiento del sector, la promoción internacional de la industria de cine local. Se ha fundado con la colaboración de la Gestión Colectiva de los Derechos de los Productores Dominicana (EGEDA DOMINICANA).

Centro Cultural Banreservas.

Ciclo Dominicano de Cine en Centro Cultural Banreservas,que ofreció al público una muestra de las películas de mayor calidad proyectadas en 2021 (Las películas proyectadas fueron: Papi, Más que el Agua, Cabarete, La fiera y la fiesta, Candela, D’Sory, La Bruja, Carta Blanca y Liborio, con un cineforum a cargo de miembros de la Asociación Dominicana de Crítica y Prensa Cinematográfica (ADOPRESCI).

VII Festival Nacional de Teatro 2022 con 50 presentaciones a cargo de 25 compañías nacionales, a 100 pesos la entrada, que se desarrolla actualmente con enorme éxito (octubre 2022), dedicado a Germana Quintana, lo cual ha ofrecido la oportunidad de constatar la fortaleza y creatividad teatral, particularmente de las nuevas generaciones escénicas.

Ciclo de Cine del Museo de la Resistencia,por la gestora cultural, cineasta y escritora Henriette Wiese, con una selección de filmes relacionados con la lucha de los pueblos, las dictaduras, y de perfil político

III Premio ADOPRESCI de la Crítica Cinematográfica. Veredicto:Mejor Película: Candela; Mejor director: Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas por La Fiera y la Fiesta; Mejor Guion: El Blanco: Alejandro Andújar; Mejor Actor: Vicente Santos, por Liborio; Mejor Actriz: Sarah Jorge León, por Candela; Mejor Fotografía: La Fiera y la Fiesta: Israel Cárdenas; Mejor Sonido: Candela: Marco Salaverría; Mejor musicalización: Liborio: Federico Chalas y Fermín Quintana y Mejor Edición: Candela, de Juanjo Cid

Gran Premio (por trayectoria artística)

Carlos Veitía.

Carlos Veitia. Coreógrafo, récord como ganador en doce oportunidades del Premio Soberano de Acroarte. Estudió y actuó en el Boston Ballet y del Ballet Concerto Miami. Fundó el Ballet Nacional dominicano como bailarín y coreógrafo. Fue su director durante tres años, durante el periodo 20002003.Crea en 2004 la Escuela de Ballet Concierto Dominicano, junto a su madre la bailarina Clara Elena Ramírezy es coreógrafo residente del Ballet Nacional. Produjo Carmina Burana, con presentaciones en la sala Manuel Rueda, de las Escuelas de Bellas Artes y varias ediciones de Cascanueces. También ha realizado la adaptación de varios clásicos como Don Quijote, Cenicienta, Carmen y Cascanueces. Con su compañía Ballet Concierto Dominicano realizó Bachata de amor con ocho bailarines y música de Juan Luis Guerra.

Fuentes:

Información o asesoría: Rossy Díaz, Giovanni Cruz, Francis Mesa, Jimmy Hungría (Solo en verificación de datos, no corrección ortográfica).

Enlaces relacionados

https://acento.com.do/cultura/iii-premios-eladia-de-cuello-galardonaran-la-joven-danza-clasica-8321678.html

https://hoy.com.do/sinopsis-de-la-trayectoria-teatral-de-los-ultimos-25-anos-2/

Juan Luis Guerra y orquesta / Video del año 2021 Vale la pena.

Me levantaré/ Pablo García

https://ensegundos.do/2021/12/22/las-56-peliculas-dominicanas-a-estrenar-en-2022

https://acento.com.do/cine/el-cine-dominicano-se-encamina-a-posible-record-para-2022-y-2023-9104737.html

PREMIACION SOBERANO 2020 Y 2021

https://revestida.com/ganadores-de-premios-soberano-2020-y-2021.html

https://showbuzzrd.com/2022/01/19/peliculas-dominicanas-con-estreno-en-el-2022/

http://revolucionsonora.net/noticias/juan-luis-guerra-y-manerra-los-mas-nominados-en-3ra-edicion-de-premios-indie-dominicano/