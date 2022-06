Todo en todas partes al mismo tiempo.

Título original: Everything, Everywhere All at Once. Año: 2022. Género: Ciencia ficción, fantástico. País: USA. Dirección: Dan Kwan, Daniel Scheinert, Daniels. Guion: Dan Kwan, Daniel Scheinert . Elenco: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Jonathan Ke Quan, James Hong, Anthony Molinari. Duración: 2 horas 19 minutos

Comedia, familia, acción, fantasía, artes marciales, ciencia ficción y, por demás, multiverso, es lo que posee esta aventura poco ortodoxa que parece ser un choque de trenes contra las propuestas que ha estado haciendo Marvel con relación a este similar tema.

“Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything, Everywhere All at Once) se empareja muy bien con los reductos que han estado manifestándose en la realidad fílmica cuyo propósito esencial es colocar el tema del multiverso en distintos niveles de interpretación.

Cuando, al parecer, Marvel estaba a sus anchas con su narrativa múltiple de realidades paralelas y paradojas existenciales, sale este producto de historia perturbadora y exaltada que sus guionistas Dan Kwan y Daniel Scheinert (Swiss Army Man, 2016) han tratado de establecer como nuevo parámetro de ingenio y creatividad.

La historia apunta a Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos, quien tiene que lidiar con una declaración de impuestos que la tiene al borde de perderlo todo, la llegada del abuelo desde China y el distanciamiento con su hija.

Como si fuera poco se le aparece su esposo de otra realidad alternativa para expresarle que en los multiversos en lo que ella hace presencia, está a punto de colapsar siendo la única que puede salvar tal situación.

Perdida en los mundos infinitos, ella debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra desconcertantes peligros que la llevan a una ventura que nunca pudo imaginarse.

Con esta idea planteada sus guionistas y directores se lanzan hacia un abismo impredecible que podía haber acabado con la idea desde sus primeros minutos, pero ella misma alcanza a asentarse en un contexto que permite toda esa locura e imaginación que se vierte en esta historia.

Lo planteado desborda la misma idea y puede sentirse su estiramiento con sus falsos finales que pueden dejar en el público ciertos aspectos de hastío, pues cuando las ideas son grandes es bueno llevarlas con resultados menos estrambóticos para no agotar la paciencia del espectador.

Michelle Yeoh como Evelyn, esa nueva heroína, y Jamie Lee Curtis en sus papeles como funcionaria de impuesto, terrible villana o mujer solitaria, se convierten en una adecuada pareja que ofrece múltiples motivos de la lucha eterna entre rivales.

Pero la relación que mueve mayormente la historia es la relación de Evelyn y su hija, es el motor esencial por la cual los multiversos están colapsando y necesita del entendimiento de ambas para que todo vuelva a la normalidad.

Una película osada, exuberante e imaginativa que ofrece una perspectiva llamativa para seguir creyendo en el cine como espacio para la diversión y la reflexión