The Wonder (El Prodigio)

Luego de la galardonada película “Una mujer fantástica”, ganadora del Oscar a mejor película de habla no inglesa en el 2017, el director chileno Sebastián Lelio ha incursionado en el cine anglosajón con la puesta en escena de dramas psicológicos centrados en la mujer y la complejidad de su interacción con el entorno inmediato y en una profunda reflexión sobre los límites de su propia sexualidad. Lo hizo con “Gloria Bell” y luego con la transgresora “Disobedience”.

En esta ocasión Netflix nos presenta “The Wonder”, drama de época con matices psico-religiosos dirigido y coescrito por Lelio, Emma Donoghue y Alice Birch, basado en la novela del mismo título del 2016 escrita por Donoghue. No es de extrañar que para estas fechas Netflix estrene filmes de autor, justo a tiempo para la temporada de nominaciones, tal como lo hizo en años anteriores con “Roma”, “Mank”, “The Irishman” y “The Power Of The Dog”.

The Wonder está ambientada en 1862 en la desolada campiña rural de Irlanda en los años posteriores a la funesta hambruna que cobró la vida de 2 millones de personas entre 1845 y 1849. Elizabeth “Lib” Wright (Florence Pugh), experimentada enfermera británica, veterana de la guerra de Crimea, es contratada por los notables de una aldea local con la misión de observar de cerca el milagroso fenómeno de Anna O'Donnell, una niña de 11 años que según informes, lleva 4 meses sin probar bocado y no presenta signos de inanición. La tarea de Lib es aparentemente sencilla. Solo debe observar y reportar sin interferir.

Lib choca de frente con la familia de Anna, católicos fanatizados que aceptan donativos de peregrinos que visitan la niña, con el comité de notables del pueblo, compuesto por el médico, el sacerdote, el barista y el gobernador, quienes ven en Anna la posibilidad de una futura santa, en momentos en que el terrible trauma de la Gran Hambruna todavía se cierne sobre la aldea. Tambien enfrenta a William Byrne (Tom Burke), corresponsal de un periódico de Dublín cuyo único propósito es develar el fenómeno de Anna como una farsa y obtener la historia amarillista y por último, con la misma Anna de quien sospecha que con todo y su inocencia y su fervor religioso está engañando a todos ingiriendo alimentos subrepticiamente.

De nuevo Florence Pugh se adueña de la pantalla personificando a Lib, una mujer dominada por el escepticismo científico, y por el fardo de traumas personales que lleva a cuestas. Lelio construye la historia en torno a este personaje al punto que está presente en todas las escenas. Pugh despliega sus registros históricos en una actuación estructurada en múltiples capas. En muchas escenas se nos presenta a Lib comiendo ávidamente como un contrasentido a la austeridad de la villa y al ayuno de Anna. Uno de los mejores rasgos de la película, luego de la actuación de Pugh y la dirección de Lelio es el diseño de producción, como se integran diversos elementos para conformar una atmósfera de desolación y carencia de esperanza. El verdor de la campiña se ha desvanecido para dar paso a un páramo yermo y enlodado. El trabajo fotográfico de Ari Wegner apuesta por resaltar el minimalismo y la carencia en base a planos luminosos.

Si hay algo que juega en contra de esta historia es el tercer acto, luego de un giro audaz que devela móviles siniestros, los autores optaron por soluciones complacientes e inverosímiles.

En resumen, The Wonder es un historia densa e impactante, un thriller que plantea un diálogo entre la ciencia y la religión y una constante pugna entre la incredulidad y la gracia. Es una cinta conducida con mano firme y liderada por una formidable actuación de Florence Pugh y un sólido elenco de actores irlandeses: Tom Burke, Niamh Algar, Toby Jones, Ciaran Hinds, Brian O'Byrne y por supuesto la revelación de Kila Lord Cassidy interpretando a Anna. Esta cinta es una discreta joya en ruta a tomarse en cuenta en la temporada de nominaciones.

Ficha técnica

Título original: The Wonder (El Prodigio)

Género: Drama, Misterio, Suspenso.

Año: 2022

Duración: 1 hr 48 min

País: Inglaterra

Director: Sebastián Lelio

Productores: Tessa Ross, Juliette Howell, Ed Guiney, Andrew Lowe

Guión: Alice Birch, Sebastian Lelio, Emma Donoghue

Música: Matthew Herbert

Fotografía: Ari Wegner

Edición: Kristina Hetherington

Reparto: Florence Pugh, Tom Burke, Niamh Algar, Elaine

Cassidy, Kila Lord Cassidy, Brian O'Byrne, Ciaran Hinds, Toby Jones.

Distribución: Netflix